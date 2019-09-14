Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиУкраинский эксперт рассказал о переходе населения на отопление дровами

Украинцы отказываются от газового отопления в пользу дровяного из-за продолжающегося падения уровня жизни.
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Украинский эксперт рассказал о переходе населения на отопление дровами

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Эксперт по энергетике рассказал про переход населения Украины на дрова

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Эксперт рассказал о переходе украинцев на отопление дровами

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Украинцы отказываются от газа в пользу дров

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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 02:42, Вашингтон
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