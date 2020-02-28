"Газпром" может создать дочерние компании на Украине и напрямую поставлять в страну голубое топливо, создав таким образом серьезную конкуренцию для "Нафтогаза", заявил "Апострофу" эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

Украинский эксперт заявил, что «Газпром» может уничтожить «Нафтогаз»

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