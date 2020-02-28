Энергетика
РИА НовостиУкраинский эксперт заявил, что «Газпром» может уничтожить «Нафтогаз»
"Газпром" может создать дочерние компании на Украине и напрямую поставлять в страну голубое топливо, создав таким образом серьезную конкуренцию для "Нафтогаза", заявил "Апострофу" эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.
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В Киеве заявили о способности «Газпрома» поставить «Нафтогаз» на грань существования
Экономика сегоднявчера в 10:16
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 15:29, Ашберн
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