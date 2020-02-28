Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиУкраинский эксперт заявил, что «Газпром» может уничтожить «Нафтогаз»

"Газпром" может создать дочерние компании на Украине и напрямую поставлять в страну голубое топливо, создав таким образом серьезную конкуренцию для "Нафтогаза", заявил "Апострофу" эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Украинский эксперт заявил, что «Газпром» может уничтожить «Нафтогаз»

РИА Новости11:35

В Киеве заявили о способности «Газпрома» поставить «Нафтогаз» на грань существования

Экономика сегоднявчера в 10:16

Украинский эксперт назвал способ уничтожить Нафтогаз

Взгляд.ру12:02

Украинский эксперт предсказал фиаско «Нафтогаза» в борьбе с «Газпромом»

Красная весна12:30

Эксперт предупредил об угрозе для «Нафтогаза» со стороны «Газпрома»

Радио Sputnik12:06

Украинский эксперт: «Газпром» способен уничтожить «Нафтогаз»

Аргументы недели11:51
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 12:37, Ашберн

Комментарии

Политика

РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
РИА Новости вчера в 05:03
Финансы

Силуанов объяснил ослабление рубля

Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, что хотя бюджетное правило и сдерживает рубль, сильные колебания цен на нефть ослабляют валюту, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:25
Футбол

Герман Ткаченко: «Надеюсь, Смолов останется в Испании»

Генич — о перспективах форварда в Испании О переходе в «Сельту» — Готов рассказать, как проходила сделка по Смолову, — начал Ткаченко.
Спорт-Экспресс вчера в 06:00
Общество

Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к бабушке

Воспитанник московского детского дома попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться к бабушке.
Газета.Ru вчера в 10:48
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже 50 долларов впервые за 2,5 года

Стоимость барреля нефти марки Brent на лондонской бирже ICE снизилась до 49,66 доллара.
Дождь 05:35
Общество

Как с 1 марта изменится жизнь россиян

Как сообщает Today News Ufa, с 1 марта вступает в силу разрешение на ввоз на незарегистрированные в России лекарственные препараты, необходимые пациентам по решению врачебной комиссии.
ToDay News Ufa 07:53
Происшествия

В Астраханской области потерпел крушение вертолет

Коммерсантъ 12:01
Хоккей

Стали известны все пары плей-офф Кубка Гагарина

Первые встречи плей-офф Кубка Гагарина стартуют 1 марта.
Вести.Ru вчера в 14:24
Политика

В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции

День 22 апреля, на который назначено всероссийское голосование по поправкам к Конституции, будет оплачиваемым выходным, заявил член рабочей группы по подготовке поправок, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.
РИА Новости вчера в 23:27
Происшествия

В Калининграде завели дело из-за обварившегося кипятком задержанного

РБК 09:37
Общество

Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса

Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
РИА Новости 01:49
Армия и оружие

Дипломатию Эрдогана сравнили с приставлением пистолета к собственной голове

Турция под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана ведет дипломатические переговоры с США, приставив пистолет к собственной голове.
Lenta.ru 11:57
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Вокруг ТВ 06:30
Армия и оружие

Путин провел оперативное совещание Совбеза по ситуации в Идлибе

На оперативном совещании президент России Владимир Путин и члены Совета выразили обеспокоенность в связи с ситуацией в Идлибе.
Телеканал RTVI 09:07
Армия и оружие

Турцию обвинили в преувеличении числа потерь в рядах армии Сирии

Источник подчеркивает, что Анкара увеличивает число потерь для компенсации того, что «не удалось реализовать [президенту Турции Тайипу] Эрдогану в Идлибе после побед сирийской армии над террористическими группировками».
Lenta.ru 10:11
Авто

Список облагаемых налогом на роскошь автомобилей стал больше

Газета.Ru 09:52
Происшествия

Мэрия покупает кресло за 682’000 рублей

Управление муниципального заказа администрации Липецка объявило торги на приобретение кресла за 682 000 рублей.
Gorod48 02:28
Гаджеты

Угроза для Xiaomi Mi Band 4 и Honor Band 5. Realme Band уже на подходе

iXBT.com 04:08
Здоровье

В Германии составили список продуктов на случай эпидемии коронавируса

В Германии опубликовали список продуктов и вещей, необходимых на случай распространения эпидемии коронавируса и последующего карантина, передает агентство DPA.
NewInform вчера в 08:08
Происшествия

В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером

Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
Известия 10:24
Музыка

Принц Гарри записал песню с Бон Джови

В официальном аккаунте герцогов Сассекских появилось видео из студии звукозаписи. В ролике принц и певец готовятся исполнить песню Unbroken.
Paparazzi.ru 10:59
Футбол

Игроки «Баварии» перед матчем с «Челси» пили виски и пиво

Легендарный рок-музыкант Джон Бон Джови заявил, что игроки "Баварии" перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против "Челси" употребляли пиво и виски.
Sport.ru 11:14
Армия и оружие

На Украине оценили шансы России «взять» Одессу

Вице-адмирал признал при этом, что ВМС Украины не имеют шансов достичь паритета с российским флотом на море.
Lenta.ru 09:50
Интернет

WhatsApp перестал быть самым популярным в мире приложением

WhatsApp уступил первую позицию в мировом рейтинге самых популярных приложений конкурентам.
ToDay News Ufa вчера в 05:25
Общество

«Яндекс» начал удалять ссылки на публикации про зятя Мишустина

«Яндекс» удалил из поисковой выдачи часть ссылок о бизнесмене Александре Удодове — зяте премьер-министра Михаила Мишустина.
Дождь 11:19
Политика

Мишустин назначил нового заместителя главы Минтруда

Депутат Госдумы от Саратовской области, заместитель секретаря генсовета «Единой России» Ольга Баталина назначена на пост заместителя министра труда и соцзащиты России.
РБК 12:00
Экономика

Россия рекордно нарастила экспорт золота в Великобританию

В физическом выражении российский экспорт золота в Великобританию вырос в 11 раз, с 10,4 т в 2018 г. до 113,5 т в 2019 г. На экспорт в Великобританию приходится 93% всех продаж российского золота в прошлом году.
Ведомости 05:09
Шоу-бизнес

Иглесиас и Курникова выбрали имя для дочери

Энрике Иглесиас и Анна Курникова выбрали имя для новорожденной дочери, появившейся на свет в середине февраля.
РБК 11:06
Политика

Нарушения при голосовании по Конституции обещают карать тюрьмой

За нарушения при проведении результатов общенародного голосования по поправкам в Конституцию России предложили привлекать к уголовной ответственности до 4 лет лишения свободы.
Izhlife 08:46
Армия и оружие

В США продемонстрировали модель нового гиперзвукового оружия

Американские военные представили модель гиперзвукового оружия дальнего радиуса действия (LRHW).
HotGeo 10:50
Как работают Яндекс.Новости?
Главное