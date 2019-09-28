Запад отказался от поддержки Украины и "перешел на сторону" России, которая усилила свои позиции во всем мире. С таким заявлением в эфире интернет-канала UkrLife директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица.

Украинский эксперт заявил, что Запад «встал на сторону» России

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