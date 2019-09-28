Политика
РИА НовостиУкраинский эксперт заявил, что Запад «встал на сторону» России
Запад отказался от поддержки Украины и "перешел на сторону" России, которая усилила свои позиции во всем мире. С таким заявлением в эфире интернет-канала UkrLife директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица.
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Украинский эксперт считает, что Запад отвернулся от Киева и перешел на сторону России
Экономика сегодня21:13
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Американская рок-группа Metallica отменила предстоящие концерты в Новой Зеландии и Австралии, так как вокалист Джеймс Хэтфилд находится в лечебнице.
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В Госдепе активизировали расследование по служебной переписке Клинтон
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