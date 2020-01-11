Председатель всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО", член Атлантического совета страны Юрий Романюк заявил в интервью порталу "Обозреватель", что у России "нет надводного флота". По утверждению Романюка, Черноморский флот пребывает в "крайне плачевном" состоянии.

Украинский эксперт заявил, что у России «нет надводного флота»

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