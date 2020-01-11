Армия и оружие
РИА НовостиУкраинский эксперт заявил, что у России «нет надводного флота»
Председатель всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО", член Атлантического совета страны Юрий Романюк заявил в интервью порталу "Обозреватель", что у России "нет надводного флота". По утверждению Романюка, Черноморский флот пребывает в "крайне плачевном" состоянии.
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Космос
Телескоп NASA нашел потенциально обитаемую планету
Общество
Эксперт: ситуация на борту упавшего в Иране Boeing развивалась быстро
Ситуация на борту потерпевшего крушение под Тегераном украинского Boeing развивалась настолько стремительно, что пилоты не успели сообщить о происходящем диспетчерам, считает британский эксперт, профессор университета Крэнфилда в области безопасности и расследования авиапроисшествий Грэм Брэйтуэйт.
Футбол
Лэмпард рассказал, уйдёт ли Жиру из «Челси»
Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард не стал исключать, что нападающий клуба Оливье Жиру может уйти.
Шоу-бизнес
От блога Заворотнюк массово отписываются пользователи
Позже близкие актрисы решили создать аккаунт в социальных сетях.
Политика
Экс-депутат Рады осудил продажу «людоедских» консервов
Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко высказался о продаже на территории страны консервов с провокационными "людоедскими" названиями.
Здоровье
Грибной суп защищает от рака и снижает артериальное давление
Как сообщает Today News Ufa, египетский врач Сихам Сукиа рассказал о том, что грибной суп способен защитить от раковых заболеваний.
Автоспорт
«КамАЗ» упрочил лидерство после шестого этапа «Дакара»
Грузовики российской команды «КамАЗ-мастер» укрепили лидерство в общем зачёте ралли «Дакар».
Кино
HBO хочет снять сериал по мотивам фильма «Паразиты»
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл попросили соседей помолчать о личной жизни
Накануне принц Гарри и Меган Маркл заявили, что хотят сыграть «новую прогрессивную роль» в институте монархии и стать финансово независимыми.
Армия и оружие
WP узнал о неудачной операции США против еще одного иранского военного
По информации издания, Соединенные Штаты провели отдельную безуспешную операцию против Абдула Резы Шахлаи, одного из ведущих командиров Корпуса стражей исламской революции.
Общество
В Росгидромете объяснили аномально теплую погоду в России
Глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, почему на большей части территории России установилась аномально теплая погода.
Гаджеты
На смартфоны Honor 9X пришла Android 10
Компания Huawei запустила публичное бета-тестирование фирменной оболочки EMUI 10 на основе свежей версии операционной системы Android 10 среди пользователей смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro.
Экономика
«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по активам в Крыму
«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по крымским активам. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Армия и оружие
Момент запуска «Калибра» на учениях в Черном море попал на видео
Телеканалу «Звезда» удалось заснять пуск ракет «Калибр» на учениях в Черном море.
Происшествия
Ребенок устроил стрельбу в школе в Мексике
В мексиканском штате Коауила в городе Торреон ребенок устроил стрельбу в школе.
Политика
Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing
Спорт
Россиянки выиграли командный спринт на чемпионате Европы
Женская сборная России по конькобежному спорту выиграла командный спринт на чемпионате Европы на отдельных дистанциях.
Общество
Умер правивший 50 лет Оманом султан
Кабус Бен Саид правил Оманом с 1970 года. К власти он пришел в результате переворота, свергнув своего отца Саида Бен Таймура.
Здоровье
Якутия заказала ещё 40 тысяч вакцин против кори
Якутия заказала дополнительно 40 тысяч вакцин против кори: перед ответственными службами республики стоит задача повторной иммунизации населения.
Космос
Российский выход в космос с борта МКС отложили на неопределенный срок
Здоровье
Нарколог прокомментировал правдивость поговорок про алкоголь
Кстати Главный внештатный токсиколог министерства здравоохранения Свердловской области Андрей Чекмарев рассказал о двух причинах острых отравлений алкоголем в праздничный период.
Политика
США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции жены дипломата
США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции гражданки США, которая сбила насмерть молодого человека в Великобритании и уехала из страны, пользуясь дипломатическим иммунитетом, заявил в субботу РИА Новости представитель госдепартамента.
Интернет
«Лаборатория Касперского» нашла троян, пишущий отзывы о приложениях
Специалисты «Лаборатории Касперского» выявили вредоносный троян, который пишет отзывы в приложениях.
Происшествия
Часть украденных в Дрездене ценностей предложили вернуть за выкуп
Источники в израильской охранной фирме CGI сообщили, что в даркнете предлагают вернуть некоторые из драгоценностей, украденных из сокровищницы «Зеленый свод» в Дрездене в ноябре прошлого года, за 9 миллионов евро, пишет Bild.
Авто
ГАЗ готовится к выпуску низкопольного микроавтобуса «ГАЗель City»
Как сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу предприятия ГАЗ, стартовала модернизация производственных линий завода, где уже в этом году начнут выпускать низкопольный микроавтобус «ГАЗель City».
Общество