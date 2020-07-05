В Петербурге открываются музеи, выставки и фитнес-центры

С 6 июля в городе снова откроются государственные музеи, выставочные залы, бассейны и фитнес-центры (исключение составляют центры, которые находятся в ТРК и ТЦ). Также с понедельника снимаются ограничение на площадь магазинов, которые могут вести деятельность – ранее работать могли магазины с площадью торгового зала не более 400 метров, теперь же ограничений нет.