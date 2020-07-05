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РИА НовостиРИА Новости

Украинский флот готовится к полномасштабной конфронтации с Россией

Военно-морские силы Украины (ВМС) готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией. Об этом сообщил командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа в интервью газете "Думская". По утверждению главкома, Украина намерена "вернуть" Крым, а также готовится к войне с Россией.В источнике
Подробнее о событии

Главком ВМС Украины сообщил о готовности к боевым действиям с Россией

РБК19:00

ВМС Украины готовятся к полномасштабной конфронтации с Россией

Московский Комсомолецвчера в 16:25

Глава ВМС Украины обещает гражданские потери при попытке вернуть Крым

РЕН ТВ18:30

Украина предупредила о подготовке к полномасштабной конфронтации с Россией

Газета.Ru18:24

На Украине заявили о подготовке к полномасштабной конфронтации с Россией

RT на русском17:57

Украинский флот готовится к полномасштабной конфронтации с Россией

РИА Новости17:04

Флот Украины готовится к боевым действиям с Россией

URA.Ru18:37
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Арбитр Федотов: гол Ларссона в ворота «Тамбова» надо было отменять

Перед голом форварда «Спартака» Джордана Ларссона в домашнем матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Тамбовом» (2:3) швед нарушил правила, заявил арбитр Игорь Федотов 5 июля, сообщает «Чемпионат».
Арбитр Федотов: гол Ларссона в ворота «Тамбова» надо было отменять
ИА Красная Веснавчера в 09:02
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Группа ученых призвала ВОЗ признать передачу коронавируса по воздуху

Около 240 ученых из 32 стран мира призвали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) признать возможность передачи коронавируса через мельчайшие частицы в воздухе значительным фактором распространения инфекции.
Известия19:04
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МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства

Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском4 июля в 12:40
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Бизнес предложил сократить расходы на спутники вместо связи в школах

В еще одном запросе Минкомсвязь предложила сократить число социально значимых объектов в малочисленных населенных пунктах, подключенных к сети беспроводной связи, до 4,9 тыс. на конец 2024 года и сэкономить за счет этого 20,6 млрд руб.
РБКвчера в 14:42
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Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

«По данным следствия, в 2016 году Попов, будучи главой департамента Минобрнауки, выделил в рамках госзаказа 40 млн рублей Лукашевич, которая тогда возглавляла коммерческую организацию», — пояснил источник агентства «Интерфакс».
Известия3 июля в 20:43
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Замгенсека НАТО по разведке обсудил в Эстонии «российскую угрозу»

С задачей ознакомиться с оборонительными способностями в возможном противостоянии с Россией прибыл в Эстонию заместитель генсека НАТО по вопросам разведки и безопасности Дэвид Кеттлер, 5 июля сообщила пресс-служба Минобороны Эстонии.
ИА Красная Веснавчера в 13:35
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В Петербурге открываются музеи, выставки и фитнес-центры

С 6 июля в городе снова откроются государственные музеи, выставочные залы, бассейны и фитнес-центры (исключение составляют центры, которые находятся в ТРК и ТЦ). Также с понедельника снимаются ограничение на площадь магазинов, которые могут вести деятельность – ранее работать могли магазины с площадью торгового зала не более 400 метров, теперь же ограничений нет.
АБН18:32
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Максим Фадеев раскрыл секрет похудения

Продюсер Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором ответил диетологам, которые раскритиковали его метод похудения (недавно Фадеев сообщил, что сбросил 100 килограммов лишнего веса), а также раскрыл секрет такой трансформации.
РИА Новости3 июля в 07:09
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