Армия и оружие
РИА НовостиУкраинский флот готовится к полномасштабной конфронтации с Россией
Военно-морские силы Украины (ВМС) готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией. Об этом сообщил командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа в интервью газете "Думская". По утверждению главкома, Украина намерена "вернуть" Крым, а также готовится к войне с Россией.
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Общество
МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства
Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском вчера в 12:40
Общество
Китайский врач назвал самые опасные позы для сна
Evo-rus.com 01:14
Общество
«МБХ медиа»: самолет Светланы Медведевой приземлился в Барселоне
Самолет Bombardier Global 5000 с бортовым номером M-SKSM, на котором передвигается супруга экс-премьера Светлана Медведева, приземлился в аэропорту Барселоны.
Znak.com вчера в 06:33
Общество
В Приморье от коронавируса скончался еще один человек
Согласно обновленной информации оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса в Приморье, еще один человек не справился со смертельно-опасной болезнью.
КП - Владивосток вчера в 21:46
Армия и оружие
С-400 три раза были испытаны на американских самолетах F-22 и F-35
Три раза ЗРК обнаружила местоположение засекреченных самолетов F-22, успешно локализовали местонахождение истребителя F-35.
ИнфоСМИ 11:28
Происшествия
«Доброфлот» лишили права на вылов 32 тыс. тонн сельди
Приморское управление агентства лишило структуру группы права на вылов почти 32 тыс. тонн сельди с июня до конца года из-за запрета на промысел этого ресурса с 16 апреля по 31 августа.
Коммерсантъ 18:31
Общество
С четверга в Москве резко похолодает
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфандсообщил, что с четверга, 9 июля, в Москве температура воздуха понизится на 7-8 градусов, а погода будет облачной, дождливой и, по его выражению, "тоскливой".
Вести.Ru 17:49
Общество
В Петербурге открыли мемориал погибшим в Баренцевом море подводникам
На Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге открыли мемориал офицерам-подводникам, погибшим в Баренцевом море в июле 2019 года.
Известия 11:21
Политика
Процесс съемки обращения Путина попал на видео
Процесс съемки обращения президента России Владимира Путина к гражданам страны попал на видео.
Газета.Ru 12:07
Политика
Лондон готовится ввести антироссийские санкции по делу Магнитского
Лондон, 6 июля 2020, 03:37 — REGNUM Власти Великобритании могут объявить список граждан России и Саудовской Аравии, в отношении которых будут введены санкции за нарушение прав человека, сообщает газета Financial Times со ссылкой на британского министра иностранных дел Доминика Рааба.
REGNUM 20:37
Космос
Источник рассказал о первом за шесть лет запуске спутника «Глонасс»
Первый за шесть лет запуск с космодрома Плесецк навигационного спутника нового поколения "Глонасс-К", который несколько раз откладывался, планируется в августе, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космический отрасли.
РИА Новости 20:07
Политика
Производитель опроверг связь мороженого «Радуга» с ЛГБТ
Никакой связи не вижу между нашим радостным мороженым и флагом ЛГБТ.
Евразия Daily 03 июля в 18:04
Происшествия
В Якутске будут судить организатора финансовой пирамиды
По версии следствия, 27-летний обвиняемый более года под видом осуществления инвестиционной деятельности действовал по принципу «финансовой пирамиды».
SakhaPress.ru 20:24
Путешествия
В Улан-Удэ прилетел первый чартерный рейс с туристами
Первый туристический чартерный рейс прибыл сегодня, 5 июля, в Улан-Удэ.
Восток-Телеинформ 03:02
Спорт
В сеть слили 30-минутный геймплейный ролик Assassin’s Creed Valhalla
CyberSport.ru 17:02
Общество
В Госдуме допустили условное наказание для журналистки Прокопьевой
В Госдуме считают, что журналистка Светлана Прокопьева, обвиняемая в оправдании терроризма, заслуживает условного наказания, а не шести лет лишения свободы, которые запросило гособвинение, сообщил "Газете.Ru" депутат Анатолий Выборный.
Газета.Ru вчера в 13:27
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявленного распада
Сергей Шнуров написал текст и музыку для новой песни группировки «Ленинград». Песня получила название «Фотосессия».
CT news 03 июля в 05:52
Футбол
Гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Торино» в Серии А
RT на русском вчера в 13:21
Армия и оружие
Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в Газе в ответ на три ракеты
В ответ израильские истребители и вертолеты нанесли удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа.
Коммерсантъ 17:41
Политика
ЕС пригрозил оставить Украину без кредитов за защиту своего машиностроения
Евросоюз сразу заявил, что в этом случае украинские компании могут остаться без европейских кредитов.
Евразия Daily 12:08
Общество
Американский город наводнили сотни вооруженных людей
В небольшой город Геттисберг в американском штате Пенсильвания съехались сотни вооруженных людей.
Вести.Ru 13:29
Политика
Эксперт назвал отказ США от российских двигателей РД-180 политическим
Стремление Соединенных Штатов отказаться от российских ракетных двигателей РД-180 является политическим шагом.
РБК 17:53
Биатлон
В допинг-пробе российской биатлонистки нашли ДНК мужчины
В допинг-пробе двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Ольги Зайцевой была обнаружена мужская ДНК.
Lenta.ru 10:25
Происшествия
В Австрии задержан второй подозреваемый в убийстве чеченского блогера
Второго подозреваемого в убийстве чеченского блогера задержали в Австрии.
Pravda.Ru 10:10
Происшествия
Один человек погиб и 17 пострадали в ДТП с автобусом на севере Турции
В Турции на автотрассе произошло ДТП в результате которого перевернулся автобус с людьми.
РБК 20:32
Общество
Слухи о прибавке к пенсии за непрерывный стаж 15 лет оценили в ПФР
Пенсионный фонд России разъяснил порядок начисления доплат к социальным выплатам и оценил заявления о возможности получить дополнительные средства за непрерывный стаж.
Экономика сегодня 02:44
Армия и оружие
На российской базе Хмеймим тайно дислоцируются новейшие Су-57
В Сети появилась информация о том, что новейшие истребители пятого поколения Су-57 разместились на российской авиабазе «Хмеймим» в Сирии.
Территория новостей вчера в 02:33
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Вануату
RT на русском 16:25