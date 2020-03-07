Армия и оружие

Вести.RuВести.RuУкраинский флот планируют усилить списанными американскими кораблями

Замдиректора киевского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь предложил усилить Военно-морской флот Украины списанными корабля США. Предполагается, что это "изменит баланс сил" в Черном море. "Нам тут могут помочь только США", – заявил Самусь изданию "Главком" на брифинге.
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На брифинге издания «Главком
» заместитель директора киевского Центра исследования армии Михаил Самусь заявил о единственно возможном средстве усиления ВМС Украины за счет списанных военных кораблей США.
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Украина укрепит флот за счет списанных американских кораблей

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