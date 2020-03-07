Армия и оружие
Вести.RuУкраинский флот планируют усилить списанными американскими кораблями
Замдиректора киевского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь предложил усилить Военно-морской флот Украины списанными корабля США. Предполагается, что это "изменит баланс сил" в Черном море. "Нам тут могут помочь только США", – заявил Самусь изданию "Главком" на брифинге.
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