Футбол

Газета.RuГазета.RuУкраинский форвард нелестно высказался о российской сборной

Украина — Португалия
2 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Олимпийский»
Роман Яремчук
6′
Тарас Степаненко
25′
26′
Пепе
Андрей Ярмоленко
27′
46′
Гонсалу Гедеш
Жоау Феликс
Андрей Ярмоленко
47′
56′
Жоау Моутинью
Бруну Фернандеш
Марлос
Евгений Коноплянка
63′
65′
Рубен Диаш
68′
Жоау Мариу
Брума
Тарас Степаненко
72′
72′
Криштиану Роналду
Роман Яремчук
Виктор Коваленко
73′
Александр Зинченко
90′+4′
Виталий Миколенко
Игорь Пластун
90′+4′
Виктор Коваленко
90′+5′
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук после победы над Португалией (2:1) в квалификации Евро-2020 поделился эмоциями от успеха. Как сообщает Sports.ru, игрок сравнил триумфы украинцев и россиян, также пробившихся на европейское первенство.
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Конечно, очень приятно показать такой хороший результат. Но считаю, что нужно отнестись к этому спокойно. Мы не как Россия – обыграла Шотландию и будем всем рассказывать, что выиграем Евро.
— Роман Яремчук, украинский футболистТВ Центр 02:25

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