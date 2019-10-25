Футбол
Газета.RuУкраинский футболист не отказался от своих слов о сборной России
Днем ранее на турнир отобралась сборная России, а главный тренер Станислав Черчесов сказал, что основной задачей команды является победа на чемпионате Европы. По словам Яремчука, он никого не хотел обидеть своими словами. Он лишь выразил свое мнение, которое не собирается менять.
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Честно, я никого не хотел обидеть этим высказыванием. Это мое мнение, и оно не меняется. Я не реагирую на высказывания журналистов: это не моя работа. Я не хочу менять мнение, которое высказал в том интервью. Это мое мнение, и оно остается со мной. Кто-то может соглашаться, кто-то — не соглашаться.
— Роман Яремчук, украинский футболистSport24.ru 03:56
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