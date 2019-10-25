Футбол

Pravda.RuPravda.RuУкраинский футболист Яремчук не поменял своего отношения к России

Украинский футболист Роман Яремчук заявил, что никого не хотел обидеть своим высказыванием о России. После победы Украины над Португалией (2:1) и выхода на Евро-2020 журналисты попросили его оценить шансы команды в финальном турнире.
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Честно, я никого не хотел обидеть этим высказыванием. Это мое мнение, и оно не меняется. Я не реагирую на высказывания журналистов: это не моя работа. Я не хочу менять мнение, которое высказал в том интервью. Это мое мнение, и оно остается со мной. Кто-то может соглашаться, кто-то – не соглашаться.
— Роман Яремчук, украинский футболистРИА Новости 08:45

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