Футбол
Pravda.RuУкраинский футболист Яремчук не поменял своего отношения к России
Украинский футболист Роман Яремчук заявил, что никого не хотел обидеть своим высказыванием о России. После победы Украины над Португалией (2:1) и выхода на Евро-2020 журналисты попросили его оценить шансы команды в финальном турнире.
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Общество
Американка рассказала, как ее «отхлестали» в русской бане
Американская журналистка Кэти Уоррен поделилась впечатлениями от посещения русской бани.
Газета.Ru 02:46
Политика
Президент Чехии попросил разведку прекратить поиск российских шпионов
Президент Чехии Милош Земан заявил, что чешской службе безопасности и информации (СБИ) следует прекратить поиск шпионов из России.
Известия 04:39
Единоборства
Дагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве
Дагестанцы окружили отель «Ритц-Карлтон» в Москве, в котором остановился ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, грубо критиковавший россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Lenta.ru вчера в 19:12
Общество
Установлена причина смерти Александра Македонского
Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
Российская газета вчера в 09:02
Хоккей
Канадский хоккеист раскритиковал жизнь в России
Утро.ru вчера в 14:30
Футбол
Трабзонспор — Краснодар 0:2
Другой российский клуб ЦСКА на домашней арене уступил венгерскому «Ференцварошу» со счётом 0:1.
News.ru вчера в 16:51
Политика
Президент ЦАР рассказал о создании российской военной базы
Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Газета.Ru 05:23
Происшествия
Подозреваемый в получении взятки глава Новочеркасска ушел в отставку
По версии следствия, Зюзин, занимая должность мэра города Зверево, по предварительному сговору с заместителем главы городской администрации Альбиной Порошиной получил взятку в размере более 2,6 млн рублей от директора коммерческой организации.
Известия 04:53
Политика
Аваков заступился за «Азов» после критики в США
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заступился за добровольческий полк "Азов", который в США хотят внести в список террористических организаций.
РИА Новости 04:31
Здоровье
Врач рассказала, что сохранит здоровье при сидячей работе
Издание Huffpost ранее сообщало о проекте британских ученых, которые создали восковую фигуру женщины по имени Эмма, проиллюстрировав, чем грозит сидячая работа.
РИА Новости 05:11
Наука
Чрезмерное потребление соли приводит к старческому слабоумию
По информации ученых, избыток соли в организме человека грозит старческим слабоумием, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 09:21
Общество
Forbes назвал самых богатых женщин России
Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
Газета.Ru вчера в 01:36
Общество
Банкнота в тысячу гривен стала самой крупной купюрой на Украине
Национальный банк Украины (НБУ) в пятницу ввел в обращение банкноту в тысячу гривен, которая стала в стране купюрой с самым большим номиналом.
ТАСС 03:22
Политика
Французский дипломат: РФ снова стала мировой державой
Россия снова стала мировой державой, в том числе благодаря действиям по отстаиванию суверенитета стран.
Российская газета 01:36
Экономика
Должникам сохранят прожиточный минимум
Правительству советуют создать законопроект, исходя из которого за каждым должником — несмотря на размер его задолженности перед банком — будет сохранена сумма прожиточного минимума.
Телеканал 360° вчера в 20:29
Наука
Новый химикат позволит растениям дольше удерживать влагу. Так биологи готовятся к засухам в будущем!
Химическое вещество, получившее название Опабактин (OP — от overpowered), будет удерживать воду внутри растений и замедлять ее выход из них.
Хайтек 04:25
Происшествия
Патрушев связал ЧП с дамбой на Сейбе с безответственностью чиновников
Прорыв дамбы в Красноярском крае стал результатом безответственного отношения должностных лиц к вопросам профилактики чрезвычайных ситуаций.
РБК 03:52
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев выложил милое фото с сыном и дочерью
Сергей Лазарев не выкладывает свою жизнь на всеобщее обозрение.
ToDay News Ufa вчера в 15:21
Экономика
Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет
Проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб.
РБК вчера в 12:54
Общество
ФСБ сможет отключать связь со странами из-за телефонного терроризма
Как сообщает РБК со ссылкой на свои источники, основное предложение группы – обязать операторов блокировать трафик в направлении определённой страны, с которой поступят звонки с ложными сообщениями о минировании.
Право.ру 02:59
Происшествия
В Татарстане ребенок провалился в люк на глазах у матери
Мать смотрит, как мальчик становится на люк. Неожиданно крышка колодца переворачивается, и ребенок проваливается внутрь.
РИА Новости вчера в 14:28
Общество
В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова
РИА Новости вчера в 18:53
Технологии
Mail.Ru Group создаст суперприложение на базе «ВКонтакте»
Mail.Ru Group намерена развивать собственные супераппы (Super App, суперприложение).
РБК 01:30
Происшествия
Братья-близнецы с Украины покончили с собой в подмосковном лесу
В Чеховском городском округе Подмосковья двое братьев-близнецов совершили самоубийство в лесу.
Lenta.ru 04:57
Футбол
Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в России
Россия получила право на проведение чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года, сообщил глава FIFA Джанни Инфантино на пресс-конференции по итогам заседания совета Международной федерации футбола в Шанхае.
Москва 24 вчера в 01:18
Финансы
Риск российского дефолта упал до минимума с докризисного 2007 года
Кредитный риск России (уровень пятилетних кредитных дефолтных свопов — CDS, отражает стоимость пятилетней страховки от риска дефолта России по долгам) на этой неделе упал до 74 пунктов — минимума с ноября 2007 года, обратила внимание главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова.
РБК 00:00
Общество
Орлица улетела в Иран и потратила все деньги на роуминг
Проект Центра реабилитации диких животных по отслеживанию степных орлов оказался под угрозой из-за дорогостоящих смс-сообщений с координатами, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 04:05
Экономика
Минск не увидел необходимости в российском кредите на $600 млн
РБК направил запрос в пресс-службу Минфина В феврале Ермолович сообщил, что Белоруссия попросила у России выдать ей кредит в размере $600 млн для рефинансирования долга.
РБК 05:13