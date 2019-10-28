Между футболистами произошла словесная перепалка, содержание которой было неизвестно. По словам украинца, Фурман назвал его бандеровцем, при этом польский полузащитник уверяет, что не говорил такого.

Украинский футболист не пожал руку назвавшему его бандеровцем поляку

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