Футбол
Газета.RuУкраинский футболист не пожал руку назвавшему его бандеровцем поляку
Между футболистами произошла словесная перепалка, содержание которой было неизвестно. По словам украинца, Фурман назвал его бандеровцем, при этом польский полузащитник уверяет, что не говорил такого.
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Общество
В Кремле прокомментировали данные о закрытии компаний малого бизнеса
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в России за последний год закрылось 668 тыс. юридических лиц.
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
Авто
АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4
Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Происшествия
В Хабаровском крае полицейские довели мужчину до самоубийства
Следственные органы СКР в Хабаровском крае возбудили уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства" УК РФ по факту суицида жителя города Николаевска-на-Амуре.
Политика
Болгария высылает российского дипломата за шпионаж
Болгария высылает российского дипломата, в отношении которого прокуратура страны ранее завела дело по обвинению в шпионаже.
Здоровье
В Чернигове 15 школьников госпитализировали с гепатитом А
Число госпитализированных с гепатитом А школьников в Чернигове увеличилось до 15, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Общество
Орешкин посоветовал Кудрину поискать шпионов в Счетной палате
Министр экономического развития Максим Орешкин в шутку предложил главе Счетной палаты Алексею Кудрину поискать агентов разведки в его ведомстве.
Экономика
После президентских выборов в Аргентине ужесточили валютный контроль
Центральный банк Аргентины ужесточил контроль за обменом валюты в стране после завершения выборов президента страны.
Гаджеты
Без чего iPhone 5 превратятся в «кирпичи» с 3 ноября
Владельцы iPhone 5 должны обновить свои устройства до iOS 10.3.4 если не хотят, чтобы их устройства превратились в «кирпичи».
Армия и оружие
В Сербии проходят военные учения «Славянский щит»
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину
Шоу-бизнес
Стас Пьеха признался, что несколько лет назад перенес инфаркт
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Политика
Украинские националисты опровергли вывоз их оружия из Золотого
Общество
Польская комиссия начала осмотр обломков самолета Леха Качиньского
Российское следствие допустило польскую комиссию для очередного осмотра обломков президентского самолета Ту-154М, при крушении которого в 2010 году погиб президент Польши Лех Качиньский.
Кино
Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде
Авто
Начались продажи Renault Captur нового поколения
Компания Renault объявила старт продаж кроссовера Captur новой генерации.
Футбол
Канал «Зенита» на YouTube достиг отметки в 500 тыс. подписчиков
Канал «Зенита» на YouTube достиг отметки в 500 тыс. подписчиков, сообщается на официальном сайте петербургского клуба.
Происшествия
Полицейские Харькова месяц разъезжали на краденом авто
Позже знакомый харьковчанин сообщил мужчине, что нашел его машину. Как оказалось, уже около месяца на краденом авто ездят полицейские.
Экономика
Медведев подписал поручения о мерах по ускорению роста экономики
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поручения о мерах по ускорению роста российской экономики.
Политика
Путин увеличил штат органов прокуратуры
Президент Владимир Путин подписал указ, который предусматривает увеличение штатной численности органов прокуратуры.
Армия и оружие
Две подлодки проекта 636.3 «Уфа» и «Магадан» заложат 1 ноября
Две дизель-электрические подлодки проекта 636.3 "Уфа" и "Магадан" будут одновременно заложены на "Адмиралтейских верфях" 1 ноября.
Политика
ЕС официально одобрил отсрочку Brexit на три месяца
Глава Европейского совета Дональд Туск заявил после встречи дипломатов в Брюсселе, что представители 27 стран блока «одобрили запрос Великобритании о продлении Brexit до 31 января 2020 года».
Фигурное катание
Трусова выложила уникальное видео четверного прыжка с Ханю
Российская фигуристка Александра Трусова на разминке прыгнула параллельный четверной тулуп вместе с олимпийским чемпионом из Японии Юдзуру Ханю.
Кино
Хоакину Фениксу исполняется 45 лет
В этом году американский актер Хоакин Феникс стал едва ли не самой обсуждаемой персоной в мире кинематографа.
Общество
Киев. В «заминированном» суде произошла драка из-за проспекта Бандеры
В Киеве в здании суда подрались противники и сторонники присвоения Московскому проспекту и проспекту генерала Ватутина имён нациста Степана Бандеры и офицера СС Романа Шухевича, сообщает 28 октября «Диалог.UA».
Политика
В воскресенье в Тюрингии пройдут выборы в земельный парламент
Все внимание немецких СМИ приковано к земле Тюрингия в самом сердце Германии, где в последнее воскресенье октября пройдут выборы в ландтаг - местный парламент.