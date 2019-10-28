Футбол

Газета.RuГазета.RuУкраинский футболист не пожал руку назвавшему его бандеровцем поляку

Между футболистами произошла словесная перепалка, содержание которой было неизвестно. По словам украинца, Фурман назвал его бандеровцем, при этом польский полузащитник уверяет, что не говорил такого.
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Экс-украинский футболист не пожал руку поляку, который назвал его «бандеровцем»

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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 11:43, Ашберн
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