Футбол
Газета.RuУкраинский футболист не пожал руку назвавшему его бандеровцем поляку
Между футболистами произошла словесная перепалка, содержание которой было неизвестно. По словам украинца, Фурман назвал его бандеровцем, при этом польский полузащитник уверяет, что не говорил такого.
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Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 10:09, Ашберн
Наука
Исследование: Мозг сохранил выученную информацию по-разному
Британские исследователи выяснили, что активность мозга при обработке информации зависит от того, как ее получили в процессе обучения.
МедиаПоток 07:31
Общество
Две трети москвичей назвали столицу безопасным городом
«Должен сказать, что несколько лет назад количество москвичей, которые считали наш город безопасным, составляло более трети», — отметил градоначальник.
Известия 10:03
Общество
Роструд напомнил жителям России о короткой рабочей неделе
Дополнительный выходной день ожидает жителей России 4 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости.
REGNUM 05:42
Здоровье
В Башкирии врачи реконструировали онкобольному пациенту удаленный язык
В Башкирии врачи провели сложнейшую операцию пациенту с раком языка.
UfaTime.ru 25 октября в 09:35
Технологии
Razer выпустила девайсы с Пикачу
Компания Razer совместно с The Pokémon Company представила ограниченную серию девайсов в ярко-желтых цветах покемона Пикачу.
CyberSport.ru 04:49
Общество
Песков поставил под сомнение данные о массовом закрытии бизнеса в РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные Кремля по активности малого и среднего бизнеса в стране значительно разошлись со сведениями Министерства экономического развития, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:23
Политика
ЕС официально одобрил отсрочку Brexit на три месяца
Глава Европейского совета Дональд Туск заявил после встречи дипломатов в Брюсселе, что представители 27 стран блока «одобрили запрос Великобритании о продлении Brexit до 31 января 2020 года».
REGNUM 09:41
Происшествия
Солдат застрелил восемь сослуживцев в Забайкалье
Деловой квартал (Екатеринбург) 25 октября в 08:44
Шоу-бизнес
Боярский прокомментировал сообщения о своём самочувствии на съёмках
Актёр Михаил Боярский в беседе с Пятым каналом прокомментировал сообщения о том, что ему якобы стало плохо на съёмках фильма «Гардемарины-4» в Севастополе.
RT на русском 08:24
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
Политика
Путин проведёт переговоры с президентом Кубы 29 октября
Президент России Владимир Путин проведёт переговоры с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом 29 октября, сообщается на сайте Кремля.
REGNUM 08:43
Политика
«Альтернатива для Германии» удвоила результат на выборах в Тюрингии
Российская газета вчера в 20:54
Авто
Haval может начать в РФ выпуск нового кроссовера Haval H5
Выпуск кроссовера на заводе Haval в Туле могут начать уже в 2020 году.
Автоновости дня 25 октября в 07:38
Политика
Хабиров обновил структуру правительства Башкирии
Хабиров отметил, что большая часть республиканских министерств и ведомств сохранила свои названия, структуру и руководящий состав.
Интерфакс - Россия 01:51
Армия и оружие
В Кремле оценили данные о ликвидации лидера ИГ
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о ликвидации главаря террористической организации "Исламское государство" (организация запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.
Газета.Ru 08:35
Общество
Жители ЯНАО могут накопить на частный дом за четыре года
Оказалось, что жителям ЯНАО понадобится четыре года, чтобы накопить на частный дом в своем регионе.
Московский Комсомолец Ямал 05:37
Шоу-бизнес
Заворотнюк подарила матери роскошную иномарку
Анастасия Заворотнюк незадолго до болезни подарила 76-летней матери автомобиль Toyota C-HR стоимостью около двух миллионов рублей.
Уралинформбюро 10:00
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа из России в ЕС через Украину
"В связи с проведением сегодня в Брюсселе очередного раунда трехсторонних министерских консультаций Россия-ЕС-Украина состоялся обмен мнениями относительно продолжения транзита российского газа через территорию Украины в Европу после истечения в конце 2019 года срока действия соответствующего контракта", - отмечается в сообщении пресс-службы.
ТАСС 09:34
Культура
Шоу «Слабое звено» вернется в эфир с Киселевой
Интеллектуальное шоу «Слабое звено», популярное в 2000-х годах, вернется на телевидение вместе с его ведущей, спортсменкой Марией Киселевой.
Sibnet Новости 01:12
Музыка
Шнуров заявил, что «Ленинград» обрадовался роспуску
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не испытывает груза ответственности за роспуск группы, а сами участники коллектива вообще обрадовались «выходу на пенсию».
Взгляд.ру 05:59
Общество
Треть российских семей не пользуется доступными им льготами
Около 35% семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами, так как не знают о них. Об этом информируют "Известия".
Газета.Ru 05:46
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС вчера в 18:07
Происшествия
Обвиняемый в смертельной аварии в Екатеринбурге отказался от полиграфа
Возможный виновник аварии, в которой погибли два жителя Екатеринбурга, отказался проходить проверку на полиграфе.
REGNUM 09:03
Армия и оружие
Две подлодки проекта 636.3 «Уфа» и «Магадан» заложат 1 ноября
Две дизель-электрические подлодки проекта 636.3 "Уфа" и "Магадан" будут одновременно заложены на "Адмиралтейских верфях" 1 ноября.
ТАСС 09:59
Футбол
Рибери может получить длительную дисквалификацию за толчки арбитра
Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери может получить дисквалификацию на несколько игр после матча с «Лацио» (1:2) в чемпионате Италии, сообщает Sky Sport.
Чемпионат 02:04
Происшествия
В Удмуртии девочка погибла, зацепившись шарфом на спортплощадке
Во время игры младшая из девочек решила пролезть между перилами металлической конструкции, зацепилась шарфом, повисла и задохнулась.
Российская газета 09:03
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову
Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.
Радио Комсомольская правда вчера в 10:49