Футбол
РЕН ТВУкраинский футболист отомстил назвавшему его бандеровцем поляку
Конфликт между футболистами возник в 2018 году. Тогда во время матча между "Ягеллонией" и "Вислой" произошла потасовка, Фурман обозвал соперника бандеровцем. Польский футбольный союз провел расследование, а спортсмены пообещали, что подобное не повторится.
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Политика
Две трети россиян считают США враждебной страной
"Россияне по-прежнему считают, что самые напряженные отношения у России с США", - подчеркивается в исследовании.
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Какие продукты нужно есть, чтобы вернуть ей здоровье. Богатая веществами-каротиноидами морковь действует как антиоксидант для печени.
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Умные часы совместили функции личного тренера и семейного доктора
Активно заниматься спортом теперь проще и доступнее: создать индивидуальную программу тренировок и отследить прогресс помогают современные технологии, и персональный тренер в фитнес-зале становится ненужным.
Общество
Одну из самых редких карточек Pokemon продали за 195 тысяч долларов
Одну из самых редких карточек Pokemon на прошлой неделе продали на аукционе Weiss за 195 тысяч долларов.
Общество
На известного уральского политолога завели дело за оскорбление власти
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Происшествия
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В Липецке 15-летняя школьница получила многочисленные травмы, упав с высоты одного этажа во время прогулки по заброшенному зданию.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической
Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
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Дэвид Линч получил почетный «Оскар» за вклад в кинематограф
Американский режиссер Дэвид Линч получил почетную премию «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе.
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус прокляла Ксению Собчак в ответ на ее обвинения
Разозлившись, Ксения Собчак публично прокляла грудь Кристины Асмус.
Экономика
Охранники стали самыми закредитованными работниками в России
Долговая нагрузка теперь имеет значение С 1 октября российские банки и МФО обязаны рассчитывать ПДН заемщиков при выдаче необеспеченных кредитов, кредитных карт и займов на сумму свыше 10 тыс. руб. Чем выше долговая нагрузка заемщика, тем больше резервов приходится создавать кредитору.
Общество
Польская комиссия начала осмотр обломков самолета Леха Качиньского
Российское следствие допустило польскую комиссию для очередного осмотра обломков президентского самолета Ту-154М, при крушении которого в 2010 году погиб президент Польши Лех Качиньский.
Происшествия
В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга оправдал учителя физкультуры, обвиняемого в сексуальном насилии над второклассницей, чьи показания, как установил суд, оказались "заучены и скорректированы взрослыми", сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Шоу-бизнес
Заворотнюк подарила маме автомобиль за два миллиона рублей
В СМИ появились сведения о том, что Валентина взяла на себя уход за годовалой внучкой Милой, когда у Анастасии возникли проблемы со здоровьем.
Армия и оружие
Лукашенко пригрозил США ответом на размещение танков в Литве
Белоруссия расценивает размещение танков США в Литве вблизи своей границы как демонстративный шаг, на который она вынуждена ответить.
Музыка
Жена Дмитрия Хрусталева заменила Сашу Савельеву в группе «Фабрика»
Блондинка заменила певицу Сашу Савельеву, ушедшую из музыкального коллектива из-за рождения ребенка. Ранее Гончарук пела в группе DINAMA.
Общество
Треть российских семей не пользуется доступными им льготами
Около 35% семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами, так как не знают о них. Об этом информируют "Известия".
Общество
Кремль высказался об идее референдума о разрешении эвтаназии
Кремль не имеет сформулированной позиции по вопросу о возможности проведения референдума, касающегося легализации эвтаназии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Армия и оружие
Потенциальных покупателей Су-57 перечислили в США
Общество
В Калифорнии проводится масштабная эвакуация населения
В калифорнийском округе Сонома проводится самая крупная эвакуация в истории штата.
Происшествия
Суд приговорил экс-премьера Дагестана к 6,5 годам тюрьмы за растрату
"Назначить в отношении Гамидова наказание в виде 6,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, в отношении Юсуфова - 5,5 лет лишения свободы в колонии общего режима", - огласил решение судья.
Экономика
Сбербанк запустил для физлиц переводы в адрес юрлиц по всему миру
Сбербанк России запустил для клиентов-физлиц денежные переводы в адрес юрлиц во все страны мира, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Армия и оружие
В Минобороны России усомнились в ликвидации лидера ИГ военными США
«Минобороны России не располагает достоверной информацией о проведении американскими военнослужащими в подконтрольной Турции части зоны деэскалации «Идлиб» операции по очередному «уничтожению» бывшего лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади», — заявил он.
Общество
Кремль не согласился с данными о массовом закрытии бизнеса в России
В Кремле ознакомились с данными СМИ о том, что в России за год закрылись почти 700 тыс. юридических лиц, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Общество
В Польше задержан подозреваемый в шпионаже на Россию
Агентство внутренней безопасности (АВБ) Польши задержало подозреваемого в шпионаже в пользу России.
Кино
Высоцкая и Кончаловский выпили по «чашечке золота» в центре Рима
Высоцкая и Кончаловский выпили по "чашечке золота" в центре Рима Режиссер прилетел в Вечный город на премьеру своего фильма "Грех" о Микеланджело Буонаротти.
Хоккей
«Локомотив» заключил полноценный контракт с Андреем Марковым
Ярославский «Локомотив» подписал полноценный контракт до конца сезона с защитником Андреем Марковым, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
Футбол
Ляказетт поддержал лайком пост фаната против Эмери и Джаки
Форвард лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт поддержал лайком недовольство одного из фанатов команды после поединка десятого тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (2:2).
Футбол
«Меня волнуют Brexit и война в Сирии». 15 вопросов Мануэлу Фернандешу
В интервью Sport24 Фернандеш рассказал, как уходил из «Локо» и почему выбрал «Краснодар».