Сборная Украины по футболу обыграла Португалию в отборочном матче к Евро-2020. Нападающий команды Роман Яремчук в интервью журналистам съязвил о победе России на Евро-2020. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Украинский футболист съязвил о победе России на Евро-2020

Шоу-бизнес Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.

Происшествия Число жертв тайфуна в Японии увеличилось до пяти Пять человек погибли, 11 числятся пропавшими без вести и ещё 90 человек пострадали в результате тайфуна «Хагибис» в Японии.

Общество Космонавта Леонова похоронили в Подмосковье Первого человека, который вышел в открытый космос, космонавта Алексея Леонова, похоронили на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.

Общество Журналисту Соловьеву попросили не давать итальянское гражданство На сайте Change.org появилась петиция, призывающая власти муниципалитета итальянской провинции Комо не давать итальянское гражданство российскому телеведущему Владимиру Соловьеву, который владеет недвижимостью на Аппенинском полуострове.

Здоровье В Севастополе станет больше поликлиник Заместитель губернатора Севастополя Александр Кулагин подтверждает: первичное звено — самое слабое на сегодняшний момент в системе регионального здравоохранения.

Шоу-бизнес Выяснен размер пенсии Бориса Моисеева Заслуженный артист России Борис Моисеев отпраздновал в этому году свое 65-летие. СМИ узнали, какой размер пенсии у певца.

Футбол Сборная Украины обыграла португальцев и пробилась на чемпионат Европы Роналду и компания умудрились потерять очки ещё раз в матче с Сербией, поэтому для самостоятельного решения вопроса выхода в финальную стадию европейского первенства португальской сборной необходимо было набирать очки в Киеве.

Экономика Подмосковные власти утвердили предельную стоимость жилья в области Минимальное значение стоимости жилой недвижимости установили в городском округе Рошаль — 36,6 тыс. руб. (рост 2,69%), следует из публикации Анализ уровня цен в Московской области показал, что предельная стоимость "квадрата" жилья фактически сложилась на уровне третьего квартала 2019 года, уточняется в заметке.

Политика Преемница Меркель высказалась о Крыме и России Глава Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр на конференции Молодёжного союза Германии в Саарбрюкене высказала своё мнение о воссоединении Крыма с Россией.

Гаджеты Операционная система от Huawei может стать конкурентом iOS и Android По последним исследованиям, рыночная доля Harmony OS к концу 2020 года составит 2%, это очень хороший показатель, учитывая, что это сделает новую оболочку пятой по величине операционной системой в мире.

Авто Представили «подогретый» родстер Daihatsu Copen GR Sport Новый Copen GR SPORT — это двухместный спортивный автомобиль с откидным верхом, выполненный в стилистике первых спортивных автомобилей серии «GR».

Политика Адвокат ожидающего экстрадиции Буркова — о возможном обмене на осуждённую в РФ израильтянку Как сообщал RT, семья арестованного в 2015 году в Израиле по запросу США россиянина Алексея Буркова просит дипломатов инициировать его обмен на израильтянку Нааму Иссахар, приговорённую 11 октября в России к семи с половиной годам колонии за контрабанду наркотиков.