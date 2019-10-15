Футбол

Народные новостиНародные новостиУкраинский футболист съязвил о победе России на Евро-2020

Украина — Португалия
2 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Олимпийский»
Роман Яремчук
6′
Тарас Степаненко
25′
26′
Пепе
Андрей Ярмоленко
27′
46′
Гонсалу Гедеш
Жоау Феликс
Андрей Ярмоленко
47′
56′
Жоау Моутинью
Бруну Фернандеш
Марлос
Евгений Коноплянка
63′
65′
Рубен Диаш
68′
Жоау Мариу
Брума
Тарас Степаненко
72′
72′
Криштиану Роналду
Роман Яремчук
Виктор Коваленко
73′
Александр Зинченко
90′+4′
Виталий Миколенко
Игорь Пластун
90′+4′
Виктор Коваленко
90′+5′
Сборная Украины по футболу обыграла Португалию в отборочном матче к Евро-2020. Нападающий команды Роман Яремчук в интервью журналистам съязвил о победе России на Евро-2020. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.
Читать в источнике
Комментировать48

Подробнее о событии

Форвард сборной Украины высмеял стремление России «взять ЕВРО»

РИА Новости07:42

Украинский футболист съязвил по поводу сборной России

Телеканал 360°вчера в 20:43

Украинский форвард упрекнул сборную России за обещание выиграть ЧЕ-2020

РБКвчера в 21:53

Украинский футболист съязвил о выходе сборной России на Евро-2020

Известия05:58

Украинский форвард Яремчук нелестно отозвался о российской сборной

Gazeta.SPbвчера в 19:08

Украинский форвард нелестно высказался о российской сборной

Газета.Ruвчера в 18:40

Яремчук: «Россия всем рассказывает, что возьмёт ЕВРО, Украине так нельзя, а то получим пинок»

Sport.ruвчера в 18:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 07:51, Вашингтон
Происшествия

Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП

Газета.Ru вчера в 06:28
Происшествия

Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой

Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.
ТАСС 04:28
Политика

Путин послушал исковерканный гимн в вариации оркестра ОАЭ

Газета.Ru 06:29
Политика

В Минске задержана попавшая под санкции США россиянка

Сотрудница «Агентства интернет-исследований» Анна Богачева, в 2018 году попавшая под санкции США, задержана в Минске.
Lenta.ru 04:38
Происшествия

Из галереи в Сан-Франциско украли гравюру Сальвадора Дали

Комсомольская правда вчера в 21:22
Авто

Toyota превратила новый кроссовер RAV4 в Toyota Wildlander

Компания Toyota подготовила к дебюту аналог нового RAV4. Новинка получила название Wildlander.
Новые автомобили вчера в 21:38
Киберспорт

В сети появился трейлер 11-го сезона Fortnite

Трейлер нового, 11-го сезона появился на Youtube.
Inc-news.ru вчера в 15:20
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы

Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Общество

Космонавта Леонова похоронили в Подмосковье

Одиннадцатый космонавт СССР и первый человек в открытом космосе Алексей Леонов похоронен во вторник на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.
Интерфакс 07:45
Происшествия

Задержание забивших биатлониста до смерти красноярцев сняли на видео

Вести.Ru 01:58
Происшествия

В Самаре на территории школы умер 13-летний мальчик

В Промышленном районе Самары произошло ЧП. В понедельник, 14 октября, на территории школы умер 13-летний мальчик.
63.ru 05:09
Общество

Около 30 станций метро планируется ввести в Москве в 2020-2022 годах

Объем АИП на 2020-2022 годы превысил два триллиона рублей, две трети средств планируется направить на развитие транспортной системы города.
Интерфакс 06:18
Происшествия

Двое российских туристов пострадали в ДТП с автобусом в Анталье

Два российских туриста госпитализированы после аварии автобуса в турецкой Анталье, они находятся в состоянии средней тяжести, сообщил РИА Новости представитель генконсульства РФ.
РИА Новости 06:59
Армия и оружие

В Пентагоне рассказали о сдаче Манбиджа российским войскам

Ранее в Пентагоне рассказали, что американские войска оказались в ловушке между турецкой армией и сирийской, наступающей при поддержке России.
Lenta.ru 01:35
Технологии

«Яндекс» запустил распознающее одежду приложение Sloy

Коммерсантъ вчера в 13:29
Армия и оружие

Военные США покинули две базы в Сирии

Военнослужащие ВС США покинули свои базы в районах населённого пункта Дадат, расположенного северо-западнее города Манбидж, и Умм-Миаль, убыв в направлении границы Сирии с Ираком, — говорится в сообщении.
News.ru 06:50
Общество

Госдума обсудит снятие неприкосновенности с депутата Герасименко

На заседании 24 октября Госдума планирует рассмотреть вопрос о даче согласия на снятие неприкосновенности с депутата Николая Герасименко.
Российская газета 06:26
Политика

Китай и США пришли к консенсусу по вопросу торгового соглашения

По словам официального представителя МИД КНР Гэна Шуана, Китай и США придерживаются одной позиции касательно проблемы торгово-экономического соглашения.
iReactor 03:55
Гаджеты

Xiaomi, подвинься. Вышел смартфон Realme X2 Pro на мощнейшем чипе

Помимо мощнейшего чипа, устанавливаемого в Android-смартфоны, новый флагман Realme получил четырехмодульную камеру с разрешением 64 мегапикселя - похожую имеет "бюджетный монстр" Redmi Note 8 Pro.
Российская газета 05:41
Политика

В Германии разрешили Huawei поставлять компоненты для 5G

Huawei, допустили к участию в конкурсе на внедрение в Германии системы связи пятого поколения 5G, несмотря на санкции США, под которые попала китайская компания.
REGNUM вчера в 08:57
Армия и оружие

NYT: в США обсуждают вывоз ядерного оружия из Турции

На минувших выходных чиновники Государственного департамента и министерства энергетики США обсуждали планы эвакуации тактического ядерного оружия из Турции, пишет The New York Times со ссылкой на двух американских чиновников.
Газета.Ru 02:25
Общество

Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане

Похожий наряд надевала принцесса Диана в 1996 году в ходе своего визита в Пакистан.
Газета.Ru вчера в 16:27
Происшествия

Боец MMA Мирзаев был избит в своей квартире за оскорбления Хабиба

На бойца смешанного стиля (MMA) Расула Мирзаева было совершено нападение в его собственной квартире в Москве.
Газета.Ru 04:53
Космос

Инженер НАСА предложил ракетный двигатель, которому не нужно топливо

Дэвид Бернс из Центра космических полетов Маршалла НАСА в Хантсвилле называет устройство спиральным двигателем.
LentaChel.ru 13 октября в 06:00
Общество

Татьяна Тотьмянина перенесла операцию на желчном пузыре в онкоцентре

Газета.Ru 06:05
Финансы

Bloomberg оценил потери России от дедолларизации за год почти в $8 млрд

Как пишет агентство, российский ЦБ, который начал перекладываться в «слабые» валюты вроде евро и юаня, «упустил» укрепление доллара на 6,5%. В случае сохранения прежней, преимущественно долларовой, структуры запасов (их общий объем — $531 млрд) к марту 2019 года они бы увеличились примерно на 3,8%, отметил Bloomberg.
РБК 05:22
Спорт

Гендиректор РУСАДА обвинил чиновников в подмене допинг-проб

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус высказался по поводу измененных данных московской лаборатории, передает The New York Times.
Газета.Ru 07:20
Политика

Медведев потребовал прекратить манипуляции со статистикой смертности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от глав регионов прекратить манипулировать статистикой смертности.
РБК вчера в 12:49
Происшествия

Задержан еще один фигурант «московского дела»

Правоохранительные органы задержали нового фигуранта «московского дела» Александра Мыльникова, сообщила проекту «ОВД-Инфо» жена задержанного Мария Мыльникова.
Коммерсантъ 05:48
Общество

Бывшая диснеевская актриса получила премию Pornhub

Американская актриса и певица Белла Торн стала победительницей ежегодной порнопремии Pornhub.
Lenta.ru 07:35
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное