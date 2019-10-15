После знаковой победы украинские футболисты язвили в адрес команды Станислава Черчесова и собирались заниматься сексом всю ночь. Сборная Украины пробилась на третий чемпионат Европы подряд.

Украинский футболист съязвил о победе России на Евро-2020

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