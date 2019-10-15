Нападающий украинской сборной по футболу Роман Яремчук высказался о выходе сборной России на чемпионат Европы 2020 года и ее желании выиграть турнир. Об этом сообщил телеканал «Футбол 1». Спортсмен сравнил победы россиян и украинцев на квалификации ЧЕ-2020 в пользу последних.

Украинский футболист съязвил о выходе сборной России на Евро-2020

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