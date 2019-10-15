Сборная Украины по футболу обыграла Португалию в отборочном матче к Евро-2020. Нападающий команды Роман Яремчук в интервью журналистам съязвил о победе России на Евро-2020. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Украинский футболист съязвил о победе России на Евро-2020

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