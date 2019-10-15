Футбол

Народные новостиНародные новостиУкраинский футболист съязвил о победе России на Евро-2020

Украина — Португалия
2 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Олимпийский»
Роман Яремчук
6′
Тарас Степаненко
25′
26′
Пепе
Андрей Ярмоленко
27′
46′
Гонсалу Гедеш
Жоау Феликс
Андрей Ярмоленко
47′
56′
Жоау Моутинью
Бруну Фернандеш
Марлос
Евгений Коноплянка
63′
65′
Рубен Диаш
68′
Жоау Мариу
Брума
Тарас Степаненко
72′
72′
Криштиану Роналду
Роман Яремчук
Виктор Коваленко
73′
Александр Зинченко
90′+4′
Виталий Миколенко
Игорь Пластун
90′+4′
Виктор Коваленко
90′+5′
Сборная Украины по футболу обыграла Португалию в отборочном матче к Евро-2020. Нападающий команды Роман Яремчук в интервью журналистам съязвил о победе России на Евро-2020. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.
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