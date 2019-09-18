План экс-главы внешней разведки предусматривает постепенное формирование на Украине мощной модели и взятие Крыма под полный социальный, экономический, энергетический и водный контроль. Далее полуостров должен стать зависимым от международных партнеров Киева.

с чего всё началось

Ранее экс-глава украинской внешней разведки Николай Маломуж заявил, что в длительной перспективе после улучшения ситуации в стране Киев якобы мог бы организовать для Крыма "переходный этап" с выводом полуострова в свободную экономическую зону "в международном формате".

В Крыму оценили план украинского генерала по возвращению полуострова

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