Политика
РИА НовостиВ Крыму оценили план украинского генерала по возвращению полуострова
Ранее экс-глава украинской внешней разведки Николай Маломуж заявил, что в длительной перспективе после улучшения ситуации в стране Киев якобы мог бы организовать для Крыма "переходный этап" с выводом полуострова в свободную экономическую зону "в международном формате".
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с чего всё началось
План экс-главы внешней разведки предусматривает постепенное формирование на Украине мощной модели и взятие Крыма под полный социальный, экономический, энергетический и водный контроль. Далее полуостров должен стать зависимым от международных партнеров Киева.ФАНвчера в 21:05
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Новым министром сельского хозяйства РТ назначен Марат Зяббаров
Пресс-служба правительства РТ уточняет, что Марат Зяббаров назначен и.о. вице-премьера РТ, министра сельского и продовольствия хозяйства РТ.
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В море упал самолет ВВС Испании
В среду, 18 сентября, стало известно, что в море неподалеку от берегов провинции Мурсия упал самолет ВВС Испании.
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В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
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В Крыму станет доступно снятие наличных на кассах магазинов
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Известия вчера в 18:32