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РИА НовостиРИА НовостиУкраинский генерал признал потерю Крыма

Украинский генерал-лейтенант Геннадий Москаль обрушился с критикой на предложение президента страны Владимира Зеленского провести выборы в Крыму.
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Украинский генерал-лейтенант Геннадий Москаль в эфире телеканала "112 Украина
" прокомментировал предложение президента страны Владимира Зеленского провести выборы на территории полуострова Крым.
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