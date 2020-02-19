Политика
РИА НовостиУкраинский генерал признал потерю Крыма
Украинский генерал-лейтенант Геннадий Москаль обрушился с критикой на предложение президента страны Владимира Зеленского провести выборы в Крыму.
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с чего всё началось
Украинский генерал-лейтенант Геннадий Москаль в эфире телеканала "112 Украина" прокомментировал предложение президента страны Владимира Зеленского провести выборы на территории полуострова Крым.Газета.Ru10:54
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Украинский генерал счел невыполнимым план Зеленского провести выборы в Крыму
Московский Комсомолец09:05
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