Политика

Новые ИзвестияНовые ИзвестияУкраинский генпрокурор стал офисным сотрудником

Согласно пояснительной записке к документу, вместо действующей структуры органов прокуратуры предполагается провести аттестацию прокуроров и после этого сформировать новую структуру - Офис генпрокурора вместо генпрокуратуры, областные прокуратуры вместо региональных, окружные прокуратуры вместо местных.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Генеральная прокуратура Украины превратилась в офис генерального прокурора

Красная весна04:34

На Украине больше нет Генпрокуратуры

НТВ12:35

Украинский генпрокурор стал офисным сотрудником

Новые Известия09:47

На Украине начал работу Офис генерального прокурора: что стало с ведомством после реформы?

Новостной фронт02:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 17:25, Ашберн
Происшествия

Второго погибшего нашли на месте пожара в доме в Астрахани

RT на русском 11:08
Экономика

Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП

Президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что из-за низких зарплат и пенсий увеличение ВВП в России становится невозможным.
РИА Новости 08:30
Общество

В России снизился порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом

С 1 января 2020 года в России изменилась норма закона, регламентирующая беспошлинные интернет-покупки в зарубежных магазинах.
Известия вчера в 03:38
Политика

Хиллари Клинтон стала ректором университета в Белфасте

Коммерсантъ 15:49
Шоу-бизнес

Дочь Романа Абрамовича шокировала поклонников смелым нарядом

Дочь Романа Абрамовича Софья привела в изумление подписчиков, сфотографировавшись в коротком красном платье.
News.ru 16:33
Общество

Нидерланды перестали использовать название «Голландия»

Нидерланды с 1 января 2020 года официально прекратили обозначать своё государство названием «Голландия», местные власти, а также университеты и посольства будут использовать лишь официальное название страны.
RT на русском 00:28
Хоккей

Швеция обыграла Чехию и вышла в полуфинал МЧМ

В четвертьфинальном поединке шведские хоккеисты обыграли команду Финляндии со счетом 5:0.
Газета.Ru 16:31
Единоборства

Денис Лебедев подтвердил, что он завершил карьеру боксера

Бывший чемпион мира по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе Денис Лебедев заявил, что он действительно завершил профессиональную карьеру.
МК-Спорт 10:32
Здоровье

Вирусная пневмония неизвестной этиологии распространяется в Китае

СМИ Китая заговорили о новой вспышке атипичной пневмонии, эпидемия которой унесла несколько лет назад более трехсот жизней.
Pravda.Ru вчера в 21:25
Общество

Почти сто россиян стали миллионерами по итогам новогодней лотереи

Вечерняя Москва 02:41
Происшествия

В Судане заявили о гибели 18 человек в результате крушения самолёта

В результате крушения самолёта Ан-12 в регионе Дарфур на западе Судана погибли 18 человек, сообщает агентство Suna со ссылкой на официального представителя вооружённых сил страны.
RT на русском 16:28
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Лера Кудрявцева опубликовала первое видео после операции, и поклонники знаменитости отмечают, что грудь у нее существенно уменьшилась.
Что происходит 30.12.19 в 14:47
Космос

«Хаббл» сделал потрясающий снимок спиральной галактики

31.12.19 Накануне Нового года Европейское космическое агентство поделилось потрясающей фотографией, сделанной телескопом «Хаббл».
Портал Поиск 31.12.19 в 03:41
Политика

Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
РИА Новости вчера в 22:45
Политика

Послы Польши и Израиля осудили шествие в честь Бандеры на Украине

Послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион осудили факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, проведенное 1 января в украинских городах.
Известия 13:03
Футбол

«Ювентус» объявил о трансфере 19-летнего футболиста «Аталанты»

В нынешнем сезоне Кулусевски выступал на правах аренды за «Парму», в составе которой отыграл 17 матчей в Серии А, записав в свой актив четыре гола и семь результативных передач.
RT на русском 16:13
Армия и оружие

Асад назвал цель военной операции в Идлибе

"Военные действия против террористов продолжаются, и целью битвы, которую ведет сирийская армия в Идлибе, является ликвидация очага терроризма", - сказал Асад, чьи слова приводит агентство SANA.
ТАСС 31.12.19 в 11:28
Происшествия

В Петербурге горящий мужчина упал с крыши дома на пешехода

РИА Новости 12:15
Футбол

«Ливерпуль» выиграл 11-й матч подряд в нынешнем сезоне АПЛ

Lenta.ru 16:49
Футбол

Сумма отступных за Вайгля составляет 100 миллионов евро

Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. В договоре игрока прописана сумма отступных в размере 100 миллионов, сообщает A Bola.
Спорт-Экспресс 16:46
Общество

Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина

Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
МР7.ру вчера в 10:40
Политика

Украинские каналы показали обращение Порошенко вместо Зеленского

Украинские телеканалы «Прямой» и «Пятый» сдвинули новогоднее обращение президента страны Владимира Зеленского ради поздравления бывшего главы государства Петра Порошенко.
Lenta.ru вчера в 06:56
Футбол

Балотелли попал в аварию, возвращаясь с празднования Нового года

Чемпионат 14:40
Игры

Microsoft готовится к релизу игры с фотореалистичной графикой

Актуальные Новости 17:00
Здоровье

Бочаров проверил строительство нового корпуса онкоцентра в Волгограде

Глава региона оценил ход его модернизации и строительство нового корпуса онкоцентра.
Волгоградская правда вчера в 06:14
Общество

МЧС опубликовало законопроект об обязательной эвакуации из зоны ЧС

МЧС опубликовало законопроект об обязательной эвакуации населения из зоны ЧС. Документ доступен на интернет-портале правовой информации.
РБК вчера в 20:15
Энергетика

Революция отменяется: «убийца русского газа» не справился

Следуя истеричной манере современного маркетинга и рекламы, СПГ был сразу же объявлен мировой энергетической панацеей и убийцей "Газпрома".
РИА Новости 31.12.19 в 00:00
Шоу-бизнес

Навка поздравила россиян новогодней селфи-открыткой с Песковым

Подведя итоги 2019, Татьяна Навка поблагодарила судьбу за все, что произошло, за родных и близких рядом, за эмоции, энергию и счастье, а уже 1 января олимпийская чемпионка поздравила россиян с Новым годом публикацией невероятно трогательного семейного селфи, на котором позирует рядом с любимым супругом и дочерью.
Актуальные Новости 02:09
Шоу-бизнес

Александр Петров признался в чувствах к 24-летней Стасе Милославской

В персональном микроблоге Стася Милославская разместила совместную фотографию с талантливым российским актером Александром Петровым.
ГлобалМСК.ру 12:31
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с маршруткой в Нижегородской области

В результате столкновения маршрутного автобуса с легковым автомобилем в Арзамасском районе Нижегородской области погибли два человека и ещё девять получили травмы.
RT на русском 16:10
Как работают Яндекс.Новости?
Главное