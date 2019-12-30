Политика
Новые ИзвестияУкраинский генпрокурор стал офисным сотрудником
Согласно пояснительной записке к документу, вместо действующей структуры органов прокуратуры предполагается провести аттестацию прокуроров и после этого сформировать новую структуру - Офис генпрокурора вместо генпрокуратуры, областные прокуратуры вместо региональных, окружные прокуратуры вместо местных.
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Происшествия
Второго погибшего нашли на месте пожара в доме в Астрахани
Экономика
Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП
Президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что из-за низких зарплат и пенсий увеличение ВВП в России становится невозможным.
Общество
В России снизился порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом
С 1 января 2020 года в России изменилась норма закона, регламентирующая беспошлинные интернет-покупки в зарубежных магазинах.
Политика
Хиллари Клинтон стала ректором университета в Белфасте
Шоу-бизнес
Дочь Романа Абрамовича шокировала поклонников смелым нарядом
Дочь Романа Абрамовича Софья привела в изумление подписчиков, сфотографировавшись в коротком красном платье.
Общество
Нидерланды перестали использовать название «Голландия»
Нидерланды с 1 января 2020 года официально прекратили обозначать своё государство названием «Голландия», местные власти, а также университеты и посольства будут использовать лишь официальное название страны.
Хоккей
Швеция обыграла Чехию и вышла в полуфинал МЧМ
В четвертьфинальном поединке шведские хоккеисты обыграли команду Финляндии со счетом 5:0.
Единоборства
Денис Лебедев подтвердил, что он завершил карьеру боксера
Бывший чемпион мира по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе Денис Лебедев заявил, что он действительно завершил профессиональную карьеру.
Здоровье
Вирусная пневмония неизвестной этиологии распространяется в Китае
СМИ Китая заговорили о новой вспышке атипичной пневмонии, эпидемия которой унесла несколько лет назад более трехсот жизней.
Общество
Почти сто россиян стали миллионерами по итогам новогодней лотереи
Происшествия
В Судане заявили о гибели 18 человек в результате крушения самолёта
В результате крушения самолёта Ан-12 в регионе Дарфур на западе Судана погибли 18 человек, сообщает агентство Suna со ссылкой на официального представителя вооружённых сил страны.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Лера Кудрявцева опубликовала первое видео после операции, и поклонники знаменитости отмечают, что грудь у нее существенно уменьшилась.
Космос
«Хаббл» сделал потрясающий снимок спиральной галактики
31.12.19 Накануне Нового года Европейское космическое агентство поделилось потрясающей фотографией, сделанной телескопом «Хаббл».
Политика
Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
Политика
Послы Польши и Израиля осудили шествие в честь Бандеры на Украине
Послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион осудили факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, проведенное 1 января в украинских городах.
Футбол
«Ювентус» объявил о трансфере 19-летнего футболиста «Аталанты»
В нынешнем сезоне Кулусевски выступал на правах аренды за «Парму», в составе которой отыграл 17 матчей в Серии А, записав в свой актив четыре гола и семь результативных передач.
Армия и оружие
Асад назвал цель военной операции в Идлибе
"Военные действия против террористов продолжаются, и целью битвы, которую ведет сирийская армия в Идлибе, является ликвидация очага терроризма", - сказал Асад, чьи слова приводит агентство SANA.
Футбол
Сумма отступных за Вайгля составляет 100 миллионов евро
Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. В договоре игрока прописана сумма отступных в размере 100 миллионов, сообщает A Bola.
Общество
Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина
Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
Политика
Украинские каналы показали обращение Порошенко вместо Зеленского
Украинские телеканалы «Прямой» и «Пятый» сдвинули новогоднее обращение президента страны Владимира Зеленского ради поздравления бывшего главы государства Петра Порошенко.
Игры
Microsoft готовится к релизу игры с фотореалистичной графикой
Здоровье
Бочаров проверил строительство нового корпуса онкоцентра в Волгограде
Глава региона оценил ход его модернизации и строительство нового корпуса онкоцентра.
Общество
МЧС опубликовало законопроект об обязательной эвакуации из зоны ЧС
МЧС опубликовало законопроект об обязательной эвакуации населения из зоны ЧС. Документ доступен на интернет-портале правовой информации.
Энергетика
Революция отменяется: «убийца русского газа» не справился
Следуя истеричной манере современного маркетинга и рекламы, СПГ был сразу же объявлен мировой энергетической панацеей и убийцей "Газпрома".
Шоу-бизнес
Навка поздравила россиян новогодней селфи-открыткой с Песковым
Подведя итоги 2019, Татьяна Навка поблагодарила судьбу за все, что произошло, за родных и близких рядом, за эмоции, энергию и счастье, а уже 1 января олимпийская чемпионка поздравила россиян с Новым годом публикацией невероятно трогательного семейного селфи, на котором позирует рядом с любимым супругом и дочерью.
Шоу-бизнес
Александр Петров признался в чувствах к 24-летней Стасе Милославской
В персональном микроблоге Стася Милославская разместила совместную фотографию с талантливым российским актером Александром Петровым.
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с маршруткой в Нижегородской области
В результате столкновения маршрутного автобуса с легковым автомобилем в Арзамасском районе Нижегородской области погибли два человека и ещё девять получили травмы.