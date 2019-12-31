Политика

РИА НовостиРИА НовостиГенпрокуратура Украины прекратила свое существование

Генеральная прокуратура Украины прекратила свое существование и стала Офисом генерального прокурора. Об этом сообщается на сайте ведомства. Изменение названия стало частью масштабной реорганизации надзорного органа.
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с чего всё началось
Генеральная прокуратура Украины прекратила свое существование, вместо нее начал работу офис генерального прокурора, сообщается на сайте ведомства
 2 января.
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Генпрокуратура Украины прекратила существование

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На Украине прекратила работу Генпрокуратура

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ТАСС06:45

Генпрокуратура Украины прекратила свое существование

РИА Новости05:51

Генеральная прокуратура Украины прекратила существование

РЕН ТВ08:46
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