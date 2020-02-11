Политика
Lenta.ruУкраинский губернатор уволился из-за ситуации с коронавирусом
В представительстве президента уточнили, что областная администрация неудовлетворительно сработала во время возникшей в Тернопольской области ситуации из-за эвакуации из Китая граждан Украины. Она не справилась с задачами по информированию населения об эпидемиологической безопасности.
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с чего всё началось
В сообщении на сайте Зеленского также отмечается «неудовлетворительная работа облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности».Известия09:07
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Dying Light будет праздновать свою пятую годовщину четыре недели
Польская студия Techland ранее объявила, что в рамках празднования пятилетия зомби-боевика Dying Light проведёт четыре мероприятия, каждое из которых будет длиться неделю.
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В Китае назвали сроки инкубационного периода коронавируса
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Глава Минздрава Южной Осетии назвал самые распространенные заболевания в республике
Главные итоги Минздрава за 2019 год Наиболее важными итогами минувшего года в сфере здравоохранения Южной Осетии Тотчиев назвал введение в эксплуатацию диализного отделения медцентра (РММЦ), родильного дома, ставшего одним из лучших на Северном Кавказе и медико-социального центра, где созданы современные условия для пребывания инвалидов и престарелых.
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Эрдоган назвал ситуацию в Идлибе войной
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал ситуацию в сирийской провинции Идлиб войной.
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Фестиваль Уральская ночь музыки (Ural Music Night) выиграл президентский грант на 40 млн рублей на проведение мероприятия в 2020 году.
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Al Jazeera (Катар): что произойдет с организмом, если съедать два банана в день (Al Jazeera)
Лучше знать, что произойдет, если вы будете съедать по два банана каждый день.
Политика
США обвинили Россию в кампании по дезинформации о коронавирусе
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WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией
Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.
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На Марсе обнаружили военный корабль
Скотт Уоринг, знаменитый уфолог из Китая, рассказал еще об одной загадочной находке на поверхности Красной планеты.
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Совет Федерации направил в министерство юстиции РФ предложения к новой редакции Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которые предусматривают штраф для граждан за борщевик на их личных дачных и приусадебных участках, передает РИА Новости.
Политика
Советник Трампа прокомментировал данные о «российском вмешательстве»
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что ему не известно о каких-либо попытках РФ поддержать на выборах американского лидера Дональда Трампа.
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Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ
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Volvo обновила седан S90 и универсал V90
Компания Volvo представила обновленные седан S90 и универсал V90, которые получили гибридную версию.
Общество
В Италии число зараженных коронавирусом превысило 50 человек
Число зараженных коронавирусом COVID-19 в Италии в субботу превысило 50 человек, сообщил на пресс-конференции в Милане президент североитальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана.
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Инцидент произошел накануне на улице Новой. Подросток напал на ребенка, избил его и пытался задушить.
Армия и оружие
Российские подлодки вынудили США усилить рубеж на севере Атлантики
Мобильную противолодочную разведывательную систему для противодействия российским подводным лодкам разрабатывают Военно-морские силы США, 21 февраля пишет американское издание The Drive.
Биатлон
Итальянская полиция провела обыски в номерах российских биатлонистов
Полиция провела обыски в номерах отеля, где живут биатлонисты сборной России, выступающие на чемпионате мира в Италии, сообщил РИА Новости первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов.
Армия и оружие
В Сирии пообещали сбивать нарушителей воздушного пространства
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Путин рассказал о надежде договориться с Зеленским
Вероятность налаживания отношений между Москвой и Киевом существует. Об этом в интервью ТАСС заявил президент России Владимир Путин.
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Туристы на корабле Маска получат радиацию, как ликвидаторы в Чернобыле
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Суд впервые отстранил от работы главу коллекторов за угрозы должникам
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В МВФ назвали худший сценарий для мировой экономики из-за коронавируса
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Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет средней или ниже средней.