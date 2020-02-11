с чего всё началось

В представительстве президента уточнили, что областная администрация неудовлетворительно сработала во время возникшей в Тернопольской области ситуации из-за эвакуации из Китая граждан Украины. Она не справилась с задачами по информированию населения об эпидемиологической безопасности.

Игры Dying Light будет праздновать свою пятую годовщину четыре недели Польская студия Techland ранее объявила, что в рамках празднования пятилетия зомби-боевика Dying Light проведёт четыре мероприятия, каждое из которых будет длиться неделю.

Общество В Китае назвали сроки инкубационного периода коронавируса Симптомы коронавируса проявились у жителя района Шэньнунцзя (провинция Хубэй в Китае) только через 27 дней, сообщает газета People's Daily со ссылкой на местные власти.

Здоровье Глава Минздрава Южной Осетии назвал самые распространенные заболевания в республике Главные итоги Минздрава за 2019 год Наиболее важными итогами минувшего года в сфере здравоохранения Южной Осетии Тотчиев назвал введение в эксплуатацию диализного отделения медцентра (РММЦ), родильного дома, ставшего одним из лучших на Северном Кавказе и медико-социального центра, где созданы современные условия для пребывания инвалидов и престарелых.

Политика США обвинили Россию в кампании по дезинформации о коронавирусе Сотрудник Госдепартамента США Филипп Рикер сообщил, что российская кампания по дезинформации продвигает безосновательные теории заговора о причастности США к вспышке коронавируса.

Энергетика WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.

Космос На Марсе обнаружили военный корабль Скотт Уоринг, знаменитый уфолог из Китая, рассказал еще об одной загадочной находке на поверхности Красной планеты.

Общество Россиян хотят штрафовать за борщевик Совет Федерации направил в министерство юстиции РФ предложения к новой редакции Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которые предусматривают штраф для граждан за борщевик на их личных дачных и приусадебных участках, передает РИА Новости.

Политика Советник Трампа прокомментировал данные о «российском вмешательстве» Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что ему не известно о каких-либо попытках РФ поддержать на выборах американского лидера Дональда Трампа.

Общество В Италии число зараженных коронавирусом превысило 50 человек Число зараженных коронавирусом COVID-19 в Италии в субботу превысило 50 человек, сообщил на пресс-конференции в Милане президент североитальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана.

Биатлон Итальянская полиция провела обыски в номерах российских биатлонистов Полиция провела обыски в номерах отеля, где живут биатлонисты сборной России, выступающие на чемпионате мира в Италии, сообщил РИА Новости первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов.

Политика Путин рассказал о надежде договориться с Зеленским Вероятность налаживания отношений между Москвой и Киевом существует. Об этом в интервью ТАСС заявил президент России Владимир Путин.