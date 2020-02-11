Политика

Lenta.ruLenta.ruУкраинский губернатор уволился из-за ситуации с коронавирусом

В представительстве президента уточнили, что областная администрация неудовлетворительно сработала во время возникшей в Тернопольской области ситуации из-за эвакуации из Китая граждан Украины. Она не справилась с задачами по информированию населения об эпидемиологической безопасности.
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 на сайте Зеленского также отмечается «неудовлетворительная работа облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности».
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На Украине губернатор уволился из-за ситуации с эвакуированными из КНР

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Число зараженных коронавирусом COVID-19 в Италии в субботу превысило 50 человек, сообщил на пресс-конференции в Милане президент североитальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана.
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Путин рассказал о надежде договориться с Зеленским

Вероятность налаживания отношений между Москвой и Киевом существует. Об этом в интервью ТАСС заявил президент России Владимир Путин.
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Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020

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Три человека пострадали в ходе конфликта со стрельбой из травматического пистолета на северо-западе Москвы.
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Климатолог спрогнозировал умеренное лето после теплой зимы

Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет средней или ниже средней.
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