Политика

Lenta.ruLenta.ruУкраинский губернатор уволился из-за ситуации с коронавирусом

В представительстве президента уточнили, что областная администрация неудовлетворительно сработала во время возникшей в Тернопольской области ситуации из-за эвакуации из Китая граждан Украины. Она не справилась с задачами по информированию населения об эпидемиологической безопасности.
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 на сайте Зеленского также отмечается «неудовлетворительная работа облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности».
Известия09:07

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Зеленский принял отставку главы Тернопольской области после протестов

Газета.Ru11:43

Зеленский принял отставку главы Тернопольской области из-за ситуации с эвакуацией людей

ТАСС08:34

На Украине губернатор уволился из-за ситуации с эвакуированными из КНР

Известия09:07

Украинский губернатор уволился из-за ситуации с коронавирусом

Lenta.ru08:52

Тернопольский губернатор ушел в отставку из-за ситуации с возвращением украинцев из Китая

Коммерсантъ09:45

На Украине губернатор уволился из-за ситуации с эвакуированными из КНР

РИА Новости08:31

На Украине из-за ситуации с эвакуированными из КНР уволился губернатор

РБК08:17
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Экономика

В Минфине России назвали актуальную ставку рефинансирования ипотеки

Рефинансирование ипотеки в России в феврале 2019 года осуществляется по ставке примерно 8,7%, сообщил 20 февраля заместитель финансов Алексей Моисеев в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM 19 февраля в 23:01
Шоу-бизнес

Жену Джигана Оксану Самойлову выписали из роддома

RuNews24.ru вчера в 03:55
Культура

HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»

Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
РБК вчера в 20:42
Здоровье

Федеральный СПИД-центр поспорил с Минздравом из-за ВИЧ

Представитель Минздрава заявила, что за последние 3 года темпы заражения ВИЧ в России снизились и ведомство держит ситуацию под контролем.
RuNews24.ru вчера в 12:43
Здоровье

Organic Welcome рекомендует съедать по два банана в день

Экономика сегодня 22:16
Шоу-бизнес

Пелагея после развода с Телегиным пошла на бокс

Напомним, Пелагея после расставания с хоккеистом Иваном Телегиным подверглась атакам со стороны сплетников.
КМВ Новости 06:28
Общество

Ученые проследили источник коронавируса в Китае

Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.
Lenta.ru 13:32
Политика

Трамп возмутился возвращением больных коронавирусом граждан США

Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа возмутило решение своих советников разрешить 14 гражданам страны с коронавирусом вернуться из Японии в США, сообщает 22 февраля Washington Post.
REGNUM 08:43
Общество

Госдума приняла новые правила начисления материнского капитала

Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 20 февраля в 11:13
Футбол

«Спартак» разгромил «Пахтакор» в товарищеском матче в Москве

Российская газета 08:38
Единоборства

Петрос Ананян победил последнего соперника Максима Дадашева

Вести.Ru 20:39
Экономика

На Аляске рыбаки оценили потери от введенного Россией продэмбарго

Отмечается, что в 2010-2013 годах компании Аляски поставляли на российский рынок продукцию в среднем на $40 млн в год.
Газета.Ru 20 февраля в 00:26
Политика

Украинский педиатр Комаровский: людьми в Санжарах манипулируют все

По словам Комаровского главная вина лежит на государственных чиновниках, которые должны разъяснить местным жителям состояние приехавших на карантин людей.
Красная весна 16:04
Общество

В Дании умер создатель LEGO-фигурки человека

Создатель знаменитой LEGO-фигурки человека Йенс Нигард Кнудсен скончался в возрасте 78 лет в Дании.
RT на русском 21:09
Автоспорт

Квят стал четвертым в третий день тестов в Барселоне

Единственный российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят из Alfa Tauri стал четвертым (+1,695).
Вести.Ru вчера в 07:33
Единоборства

Владимир Путин приехал на первый чемпионат лиги боевого самбо в Сочи

Президент РФ Владимир Путин прибыл на первый чемпионат лиги боевого самбо, проходящий на олимпийской арене «Ледовый куб» в Сочи.
БИЗНЕС Online 12:25
Армия и оружие

В СФ оценили ужесточение США экспортного режима в отношении России

США с 24 февраля ужесточают экспортный режим в отношении России: новые ограничения коснутся сферы ядерного нераспространения, ракетных систем и беспилотных летательных аппаратов.
РИА Новости 04:32
Гаджеты

Sony представила недорогой смартфон Xperia L4

Японская компания Sony официально презентовала новый недорогой смартфон под названием Sony Xperia L4.
Rusargument 20 февраля в 09:54
Происшествия

В Москве арестовали бывшего главу Инвестбанка

Полицейские задержали в Москве главу столичной федерации хоккея и банкира Сергея Менделеева по обвинению в преднамеренном банкротстве Инвестбанка.
РБК вчера в 14:01
Общество

Россиян хотят штрафовать за борщевик

Совет Федерации направил в министерство юстиции РФ предложения к новой редакции Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которые предусматривают штраф для граждан за борщевик на их личных дачных и приусадебных участках, передает РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 07:52
Политика

Кудрин назвал ситуацию с ВИЧ в России критической

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал ситуацию с ВИЧ в России критической. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Газета.Ru 08:41
Происшествия

Нацполиция Украины завела дело об убийстве в доме экс-главы МИД

Нацполиция Украины возбудила уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины) в доме экс-министра иностранных дел в Киевской области, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ 19:24
Общество

Власти Украины предупредили о снижении пенсий

На Украине будут снижаться пенсии из-за ограниченных ресурсов в сфере солидарной пенсионной системы, спрогнозировала замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
Газета.Ru 07:01
Хоккей

Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, став восьмым хоккеистом в истории лиги, кому удалось преодолеть эту отметку.
Российская газета 15:39
Общество

Климатолог спрогнозировал умеренное лето после теплой зимы

Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет средней или ниже средней.
BFM.ru 18:06
Здоровье

Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 75,4 тысячи, из них 2 236 человек скончались, 18 264 человек излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.
РИА Новости 20 февраля в 20:41
Общество

Центробанк Швеции начал тестировать электронную крону

Центробанк Швеции начал тестировать электронную крону. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Деловое.ТВ 14:46
Кино

Анонсированы новые «Звездные войны»

Напомним, что в мае 2019 года компания Walt Disney анонсировала прокатный график трех пока безымянных фильмов серии "Звездные войны", которые будут представлены 16 декабря 2022 года, 20 декабря 2024 года и 18 декабря 2026 года.
Kinonews.ru 06:18
Общество

В Иваново идет дождь, мокрый снег и порывистый ветер

Уже вечером в субботу, 21 февраля прогнозируют порывистый ветер до 15 м/с, ночью будут осадки в виде мокрого снега или дождя.
Московский Комсомолец Иваново 09:16
Политика

Зеленский пообещал наказать «вирусологов в спортивных костюмах»

Зеленский напомнил, что эти же люди раньше называли себя "уважаемыми аграриями", выступавшими против рынка земли.
РИА Новости вчера в 16:54
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