Политика

Суть событийСуть событийУкраинский кабмин одобрил подписание мирового соглашения с «Газпромом»

Правительство Украины одобрило проект мирового соглашения с «Газпромом», касающийся урегулирования взаимных претензий. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном портале кабмина Украины 28 декабря. Распоряжение было подписано премьером Алексеем Гончаруком.
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Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

ТАССвчера в 08:56

Кабмин Украины одобрил подписание мирового соглашения с «Газпромом»

Интерфаксвчера в 08:27

Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

Телеканал 360°вчера в 08:39

Эксперт оценил одобрение Украиной мирового соглашения с «Газпромом»

RT на русскомвчера в 09:33

Украинское правительство одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

РИА Новостивчера в 08:31

Правительство Украины одобрило проект мирового соглашения с «Газпромом»

РБКвчера в 08:44

Украина согласилась на мировую с «Газпромом»

Lenta.ruвчера в 08:23
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Происшествия

В Ростове-на-Дону в ресторане произошла массовая драка

Ранее "МК Ростов-на-Дону" сообщил, что драка произошла в ночь на 28 декабря в ресторане в Северном микрорайоне города.
РИА Новости вчера в 13:39
Происшествия

Число жертв теракта в Сомали превысило 90

Погибли более 90 человек, в том числе четыре инженера из Турции.
BFM.ru вчера в 02:45
Происшествия

В Москве обнаружили украденный лимузин Сталина

В Москве обнаружили украденный накануне лимузин ЗИС-115 Иосифа Сталина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru вчера в 07:46
Происшествия

В Вологодской области четыре человека погибли в ДТП

РИА Новости вчера в 22:11
Общество

В ДФО «Аэрофлот» приостановил продажу авиабилетов для льготников

"Аэрофлот приостанавливает с 28 декабря бронирование мест на рейсах с Дальнего Востока в Центральную часть России и перелеты внутри Дальневосточного округа в связи с освоением в полном объеме лимита государственных субсидий на перевозки по данным направлениям", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 22:35
Хоккей

Капитан сборной Канады по хоккею извинился перед командой России

REGNUM вчера в 21:16
Происшествия

Житель Воркуты застрял в форточке и умер

Местный житель погиб в Воркуте после того, как застрял в форточке. Таким образом он пытался покинуть дом.
News.ru вчера в 06:46
Технологии

Платформа приложений от Huawei отстает от Google Play

Известно, что разработчики из компании Huawei продолжают совершенствовать свою платформу для приложений.
Goroday.ru 26 декабря в 12:04
Происшествия

Вице-премьер Казахстана назвал возможные причины авиакатастрофы

Ошибка пилотов или техническая неисправность называются среди возможных причин крушения самолета авиакомпании Bek Air Fokker-100 под Алма-Атой.
Известия 27 декабря в 03:36
Происшествия

В пригороде Нью-Йорка у синагоги неизвестный напал с ножом на людей

В пригороде Нью-Йорка Монси неизвестный ранил ножом несколько человек у синагоги.
Газета.Ru 00:01
Шоу-бизнес

Нагиев пожелал Пелагее поскорее найти нового мужчину

Желаю, чтобы в новом году к вашему походу вдвоём с конём прибавился хоть кто-то ещё, — заявил актёр.
News.ru вчера в 14:00
Единоборства

Емельяненко оказался на 11 килограмм легче Джексона накануне боя

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко оказался на 11,11 кг легче американца Куинтона Джексона накануне их очного поединка, сообщает MMA Junkie.
РИА Новости вчера в 00:55
Политика

Путин подписал закон о виноделии

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий введение единого правового регулирования в области производства и оборота продукции виноградарства и виноделия.
Коммерсантъ вчера в 15:08
Общество

Внуки президента Эстонии ходят в русский детский сад

В настоящее время в Эстонии действуют 74 школы, в которых можно получить образование на русском языке.
Вести.Ru вчера в 18:11
Футбол

Роналду встретился с родившимся без ног мальчиком из Казахстана

Фото опубликовано в Instagram юноши. Мальчик, родившийся без ног, любит футбол, однако из-за своего врожденного дефекта играть не может.
Газета.Ru вчера в 20:15
Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова станцевала твист вместе со своим заместителем на корпоративе ведомственного департамента информации и печати.
Москва 24 27 декабря в 07:16
Политика

Пассажиров первого поезда в Крым внесли в базу данных «Миротворца»

Коммерсантъ вчера в 22:22
Происшествия

Семьям погибших и пострадавшим при прорыве дамб в Сибири дали выплаты

Власти выплатили 22,5 миллиона рублей семьям погибших и пострадавшим при прорыве дамб на реке Сейба на юге Красноярского края, сообщили РИА Новости в минсоцполитики региона.
РИА Новости вчера в 23:48
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк отреагировала на слухи о танцующей на шесте актрисы

Семья продолжающей бороться с онкологией головного мозга Анастасии Заворотнюк в резкой форме отреагировала на грязные слухи, появившиеся в ряде СМИ о якобы здоровой и даже танцующей на шесте актрисы.
Ugpressa.ru 26 декабря в 23:32
Политика

Путин подписал закон об информировании россиян о положенных им льготах

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане должны быть проинформированы о положенных им льготах.
Lenta.ru вчера в 14:09
Общество

Суд в Киеве освободил из-под ареста трех бывших бойцов «Беркута»

Ранее прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, который должен пройти в воскресенье.
РИА Новости вчера в 15:17
Хоккей

Три передачи Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Торонто»

Одним из героев матча стал российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин.
ГЛАС.RU вчера в 23:35
Футбол

Экс-агент Дзюбы: «Это непростой клиент. Многое решает отец»

Матч ТВ вчера в 19:14
Политика

Представители ЛНР выехали на место обмена пленными с Украиной

Представители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) выехали на место обмена пленными с Украиной.
Lenta.ru 00:18
Единоборства

Паскаль победил Джека и защитил чемпионский титул

Спорт-Экспресс 00:05
Политика

Зеленский подписал закон об ограничении депутатской неприкосновенности

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, изменяющий процедуру привлечения депутатов к ответственности.
Известия вчера в 19:48
Общество

В Латвии пожаловались на уход из страны конкурса «Новая волна»

Культурный обмен между Россией и Латвией пострадал, в частности, из-за ухода из прибалтийской страны конкурса «Новая волна».
Lenta.ru вчера в 23:37
Фигурное катание

Тутберидзе прервала пресс-конференцию Щербаковой, Трусовой и Косторной

Sport24.ru вчера в 10:43
Политика

«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений по транзиту газа

Накануне украинский кабинет министров после ожесточенных споров официально одобрил мировое соглашение "Газпрома" с "Нафтогазом" — оно снимает претензии к российской компании более чем на семь миллиардов долларов.
Вести.Ru вчера в 21:58
Технологии

В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений

О новой функции групповых чатов WhatsApp рассказали журналистам Как сообщает ToDay News Ufa, администраторы групповых чатов смогут запускать автоматическую очистку нежелательных сообщений.
ToDay News Ufa 27 декабря в 10:10
Как работают Яндекс.Новости?
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