Правительство Украины одобрило проект мирового соглашения с «Газпромом», касающийся урегулирования взаимных претензий. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном портале кабмина Украины 28 декабря. Распоряжение было подписано премьером Алексеем Гончаруком.

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