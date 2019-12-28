Политика
Суть событийУкраинский кабмин одобрил подписание мирового соглашения с «Газпромом»
Правительство Украины одобрило проект мирового соглашения с «Газпромом», касающийся урегулирования взаимных претензий. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном портале кабмина Украины 28 декабря. Распоряжение было подписано премьером Алексеем Гончаруком.
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Происшествия
В Ростове-на-Дону в ресторане произошла массовая драка
Ранее "МК Ростов-на-Дону" сообщил, что драка произошла в ночь на 28 декабря в ресторане в Северном микрорайоне города.
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Число жертв теракта в Сомали превысило 90
Погибли более 90 человек, в том числе четыре инженера из Турции.
Происшествия
В Москве обнаружили украденный лимузин Сталина
В Москве обнаружили украденный накануне лимузин ЗИС-115 Иосифа Сталина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Происшествия
В Вологодской области четыре человека погибли в ДТП
Общество
В ДФО «Аэрофлот» приостановил продажу авиабилетов для льготников
"Аэрофлот приостанавливает с 28 декабря бронирование мест на рейсах с Дальнего Востока в Центральную часть России и перелеты внутри Дальневосточного округа в связи с освоением в полном объеме лимита государственных субсидий на перевозки по данным направлениям", - говорится в сообщении.
Хоккей
Капитан сборной Канады по хоккею извинился перед командой России
Происшествия
Житель Воркуты застрял в форточке и умер
Местный житель погиб в Воркуте после того, как застрял в форточке. Таким образом он пытался покинуть дом.
Технологии
Платформа приложений от Huawei отстает от Google Play
Известно, что разработчики из компании Huawei продолжают совершенствовать свою платформу для приложений.
Происшествия
Вице-премьер Казахстана назвал возможные причины авиакатастрофы
Ошибка пилотов или техническая неисправность называются среди возможных причин крушения самолета авиакомпании Bek Air Fokker-100 под Алма-Атой.
Происшествия
В пригороде Нью-Йорка у синагоги неизвестный напал с ножом на людей
В пригороде Нью-Йорка Монси неизвестный ранил ножом несколько человек у синагоги.
Шоу-бизнес
Нагиев пожелал Пелагее поскорее найти нового мужчину
Желаю, чтобы в новом году к вашему походу вдвоём с конём прибавился хоть кто-то ещё, — заявил актёр.
Единоборства
Емельяненко оказался на 11 килограмм легче Джексона накануне боя
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко оказался на 11,11 кг легче американца Куинтона Джексона накануне их очного поединка, сообщает MMA Junkie.
Политика
Путин подписал закон о виноделии
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий введение единого правового регулирования в области производства и оборота продукции виноградарства и виноделия.
Общество
Внуки президента Эстонии ходят в русский детский сад
В настоящее время в Эстонии действуют 74 школы, в которых можно получить образование на русском языке.
Футбол
Роналду встретился с родившимся без ног мальчиком из Казахстана
Фото опубликовано в Instagram юноши. Мальчик, родившийся без ног, любит футбол, однако из-за своего врожденного дефекта играть не может.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова станцевала твист вместе со своим заместителем на корпоративе ведомственного департамента информации и печати.
Политика
Пассажиров первого поезда в Крым внесли в базу данных «Миротворца»
Происшествия
Семьям погибших и пострадавшим при прорыве дамб в Сибири дали выплаты
Власти выплатили 22,5 миллиона рублей семьям погибших и пострадавшим при прорыве дамб на реке Сейба на юге Красноярского края, сообщили РИА Новости в минсоцполитики региона.
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк отреагировала на слухи о танцующей на шесте актрисы
Семья продолжающей бороться с онкологией головного мозга Анастасии Заворотнюк в резкой форме отреагировала на грязные слухи, появившиеся в ряде СМИ о якобы здоровой и даже танцующей на шесте актрисы.
Политика
Путин подписал закон об информировании россиян о положенных им льготах
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане должны быть проинформированы о положенных им льготах.
Общество
Суд в Киеве освободил из-под ареста трех бывших бойцов «Беркута»
Ранее прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, который должен пройти в воскресенье.
Хоккей
Три передачи Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Торонто»
Одним из героев матча стал российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин.
Футбол
Экс-агент Дзюбы: «Это непростой клиент. Многое решает отец»
Политика
Представители ЛНР выехали на место обмена пленными с Украиной
Представители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) выехали на место обмена пленными с Украиной.
Единоборства
Паскаль победил Джека и защитил чемпионский титул
Политика
Зеленский подписал закон об ограничении депутатской неприкосновенности
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, изменяющий процедуру привлечения депутатов к ответственности.
Общество
В Латвии пожаловались на уход из страны конкурса «Новая волна»
Культурный обмен между Россией и Латвией пострадал, в частности, из-за ухода из прибалтийской страны конкурса «Новая волна».
Фигурное катание
Тутберидзе прервала пресс-конференцию Щербаковой, Трусовой и Косторной
Политика
«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений по транзиту газа
Накануне украинский кабинет министров после ожесточенных споров официально одобрил мировое соглашение "Газпрома" с "Нафтогазом" — оно снимает претензии к российской компании более чем на семь миллиардов долларов.
Технологии
В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений
О новой функции групповых чатов WhatsApp рассказали журналистам Как сообщает ToDay News Ufa, администраторы групповых чатов смогут запускать автоматическую очистку нежелательных сообщений.