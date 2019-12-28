Политика
РИА НовостиУкраинское правительство одобрило мировое соглашение с «Газпромом»
Кабинет министров Украины одобрил проект мирового соглашения с "Газпромом", следует из распоряжения, опубликованного на сайте украинского правительства. Полномочия по подписанию соглашения возложены на министра юстиции Дениса Малюську.
Читать в источнике
Оценить86
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 03:29, Ашберн
Происшествия
Опубликована поминутная хронология авиакатастрофы в Алма-Ате
Международный аэропорт Алма-Аты, из которого вылетел потерпевший крушение самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, опубликовал в Facebook поминутную хронологию произошедшего.
Общество
В Москве началось прощание с Волчек
В театре «Современник» в Москве началось прощание с художественным руководителем театра Галиной Волчек. Об этом сообщает корреспондент РБК.
Фигурное катание
Загитова рассказала Тутберидзе, что соскучилась по соревнованиям
Политика
«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений по транзиту газа
Накануне украинский кабинет министров после ожесточенных споров официально одобрил мировое соглашение "Газпрома" с "Нафтогазом" — оно снимает претензии к российской компании более чем на семь миллиардов долларов.
Футбол
Форвард ЦСКА Чалов может перейти в «Брайтон» уже в январе
Английский клуб "Брайтон энд Хоув Альбион" рассматривает возможность приобрести форварда московского ЦСКА Федора Чалова.
Хоккей
Россия разгромила Канаду на молодежном чемпионате мира
Происшествия
Автобус из Петербурга опрокинулся на трассе в Эстонии
Пассажирский автобус компании Ecolines, следовавший по маршруту Санкт-Петербург—Таллин, съехал в кювет и опрокинулся на бок на шоссе в Эстонии.
Футбол
Морено сменил Жардима на посту главного тренера «Монако»
Морено ранее не работал на посту главного тренера в клубах, но возглавлял в 2019 году сборную Испании и вывел команду в финальную часть ЕВРО-2020 с первого места в отборочной группе.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Шоу-бизнес
Продюсер «Ласкового мая» Разин пообещал засудить Малахова
Происшествия
В Москве обнаружили украденный лимузин Сталина
В Москве обнаружили украденный накануне лимузин ЗИС-115 Иосифа Сталина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Политика
Объявлена дата обмена пленными между Киевом и Донбассом
Обмен пленными между Киевом и республиками Донбасса намечена на 29 декабря.
Общество
Путин подписал закон о повышении МРОТ с 1 января
Президент РФ Владимир Путин утвердил повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 руб. с 1 января 2020 года.
Здоровье
Назвали болезни, при которых нельзя употреблять алкоголь
Как сообщает ToDay News Ufa, по мнению гастроэнтеролога Алексея Паромонова, людям с хроническими заболеваниями печени стоит быть осторожными, поскольку даже минимальная доза алкоголя может вызвать негативные последствия в организме человека.
Общество
В Киеве активисты заблокировали СИЗО с экс-сотрудниками «Беркута»
Активисты в Киеве заблокировали выезды из Лукьяновского СИЗО в Киеве, в котором содержатся три бывших сотрудника спецподразделения «Беркут», заявленные для обмена в Донбассе.
Футбол
Какие матчи были худшими в 2019 году?
Этот год был насыщен скандалами, акциями болельщиков, недовольством судейством в РПЛ, а также ужасными матчами с участием наших клубов.
Происшествия
Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь
В Челябинской области три пенсионерки идут под суд за производство нелегального алкоголя.
Экономика
Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
До 2020 года, чтобы продать квартиру, купленную после января 2016 года, надо было владеть ею на правах собственника не менее пяти лет (то есть до 2021 года).
Происшествия
На Сахалине раздетую женщину проволокли по подъездной лестнице
В сети появилось видео, где мужчина волочет по лестнице, ведущей в подъезд, женщину в одном нижнем белье. Об этом сообщает sakhalin.info.
Футбол
Игнатьев перешел из «Краснодара» в «Рубин»
Армия и оружие
Россия ускорит свое гиперзвуковое оружие
Максимальную скорость ракет российских гиперзвуковых комплексов «Кинжал» и «Циркон» планируется увеличить до более чем 10 чисел Маха (12,25 тысячи километров в час).
Происшествия
Двух бывших спецназовцев обвинили в убийствах московских бизнесменов
Экс-сотрудники ФСБ и бывший руководитель одной из таможенных компаний обвиняются в убийствах двух московских предпринимателей и водителя в 2008 и 2012 годах.
Политика
В Крыму выступили за запуск железнодорожного сообщения с Белоруссией
Движение поездов по железнодорожной части моста было открыто Путиным 23 декабря 2019 года.
Общество
Президент Эстонии: Мои внуки ходят в русский детский сад
Президент Эстонии рассказала, что ее внуки посещают русский детский сад, поскольку уже в раннем возрасте дети должны освоить два или три языка.
Происшествия
Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы
Происшествия
В пригороде Нью-Йорка у синагоги неизвестный напал с ножом на людей
В пригороде Нью-Йорка Монси неизвестный ранил ножом несколько человек у синагоги.
Политика
Новак озвучил вариант достройки «Северного потока — 2»
Министр энергетики Александр Новак рассказал о возможном варианте завершения проекта "Северный поток — 2" и оценил сроки его запуска.
Политика
Артамонов рассказал о стремлении Путина к постоянному самообучению
Президент России Владимир Путин обладает большой жаждой к самообучению, рассказал губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в интервью для проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.