Политика

ИзвестияИзвестияУкраинский кабмин провел экстренное заседание по газовым переговорам

Во вторник, 24 декабря, кабинет министров Украины собрался на экстренное заседание по вопросу газовых переговоров с Россией. Об этом в Telegram сообщил депутат рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. По его словам, заседание длилось около часа.
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Украинский кабмин провел экстренное заседание по газовым переговорам

Известия20:26

Кабмин Украины провел экстренное заседание по транзиту газа из России

РБК20:16

В Раде сообщили об экстренном заседании кабмина по газовым переговорам

РИА Новости16:54

Кабмин Украины провел экстренное заседание по газовым переговорам

Московский Комсомолец17:51

Кабмин Украины провел экстренное заседание по газовым переговорам с Россией

Комсомольская правда17:25

Депутат Рады рассказал о срочном закрытом заседании по газовым переговорам с РФ

Вести.Ru18:16

Кабмин Украины провёл заседание относительно переговоров с РФ по газу

News.ru15:24
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