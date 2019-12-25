Политика

ИзвестияИзвестияУкраинский кабмин провел экстренное заседание по газовым переговорам

Во вторник, 24 декабря, кабинет министров Украины собрался на экстренное заседание по вопросу газовых переговоров с Россией. Об этом в Telegram сообщил депутат рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. По его словам, заседание длилось около часа.
Читать в источнике
Комментировать22

Подробнее о событии

Депутат Рады рассказал о срочном заседании кабмина по газу

RT на русском23:19

Кабмин Украины провёл заседание относительно переговоров с РФ по газу

News.ru15:24

Кабмин Украины провел экстренное заседание по транзиту газа из России

РБК20:16

Депутат Рады рассказал о срочном закрытом заседании по газовым переговорам с РФ

Вести.Ru18:16

Кабмин Украины провел экстренное заседание по газовым переговорам с Россией

Комсомольская правда17:25

В Раде сообщили об экстренном заседании кабмина по газовым переговорам

РИА Новости16:54

Украинский кабмин провел экстренное заседание по газовым переговорам

Известия20:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 23:29, Ашберн
Политика

Кудрин рассказал, как решение Путина спасло российскую экономику

Решение Владимира Путина создать резервные фонды десять лет назад спасло российскую экономику, считает его давний соратник, экс-министр финансов Алексей Кудрин, сейчас возглавляющий Счетную палату.
РИА Новости 22:09
Происшествия

Два человека погибли при пожаре в общежитии в Иркутской области

Газета.Ru 22:17
Культура

Мединский помог вернуть сериал «Эпидемия» на экраны

Во вторник, 24 декабря, появилась информация, что за возвращением сериала Павла Костомарова "Эпидемия" в ротацию онлайн-сервиса PREMIER стоит министр культуры РФ Владимир Мединский.
Piter.tv 11:26
Общество

Меган Маркл и принц Гарри показали подросшего сына

Поклонники считают, что Арчи - копия отца. Позади возле елки сидят родители в простой одежде и с умилением смотрят на сына.
ТВ Центр 07:42
Политика

Строительство «Северного потока-2» остановилось из-за санкций США

Швейцарская фирма опасается санкций США, которые Вашингтон ввел в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2» и «Турецкого потока».
Апокриф Медиа вчера в 08:23
Гаджеты

Названы самые продаваемые смартфоны в мире

Самой продаваемой моделью в третьем квартале 2019 года оказалась iPhone XR. На этот смартфон пришлось три процента продаж.
РИА Новости 14:16
Транспорт

СМИ опубликовали видео с первым пассажирским поездом на Крымском мосту

Видеозапись проезда первого пассажирского поезда «Таврия» по Крымскому мосту 25 декабря опубликована в сети Youtube.
REGNUM 23:06
Политика

Федерация еврейских общин РФ поблагодарила Путина за слова о «сволочи»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньёй» посла Польши в Германии периода 40-х гг. за его желание поставить памятник Гитлеру из-за планов лидера нацистской Германии выслать евреев в Африку.
REGNUM 13:50
Кино

Мы не собирались давать оценку событиям — режиссер «Союза спасения»

Создатели фильма о восстании декабристов «Союз спасения» не ставили задачу дать оценку событиям того времени, заявил режиссер картины Андрей Кравчук 23 декабря, сообщает ТАСС.
Красная весна вчера в 16:23
Политика

Россия вернется к проекту американской окололунной станции Gateway

Россия приняла решение вернуться к переговорам об участии в проекте NASA по созданию окололунной станции Lunar Orbital Platform—Gateway, сообщил «РИА Новости» гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Коммерсантъ 19:34
Общество

Роструд объяснил порядок оплаты труда в новогодние выходные

«Остальным работникам (речь идет о тех, кому установлена сдельная оплата труда) за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к труду, выплачивается дополнительное вознаграждение», — цитирует чиновника «Российская газета».
Известия 20:50
Единоборства

Федор Емельяненко прибудет в Японию на бой с Джексоном 23 декабря

Российский боец Федор Емельяненко прибудет в Японию на бой с американцем Куинтоном Джексоном 23 декабря.
Спорт-Экспресс 22 декабря в 07:08
Шоу-бизнес

Нюша впервые показала свою дочь и рассказала, что назвала ее Симба

«Знакомьтесь, моя дочь – Симба», – цитирует Нюшу журнал Hello, которому звезда дала интервью по этому поводу.
Амур.инфо вчера в 02:55
Политика

Путин пообещал повысить военные пенсии в 2020 году

Президент России Владимир Путин заявил, что в 2020 году размер военных пенсий будет увеличен.
Вечерняя Москва 06:43
Общество

Мантуров оценил вероятность ухода Apple с российского рынка

Министр добавил, что на сегодняшний день на рынке смартфонов в России доминирует не американская корпорация, а другие производители.
РИА Новости 19:08
Футбол

Посол Украины в Испании: «Ла лига накажет „Райо Вальекано“ за инцидент с Зозулей»

Посол Украины в Испании Анатолий Щерба заявил, что «Райо Вальекано» будет наказан за то, что болельщики команды оскорбляли форварда «Альбасете» Романа Зозулю в матче 20-го тура сегунды, что привело к остановке игры.
Спорт-Экспресс 15:55
Общество

Россияне назвали нежелательные подарки на Новый год

RT на русском 00:55
Армия и оружие

Украина обвинила Россию в имитации ракетных ударов по эсминцам США

Lenta.ru 08:35
Гаджеты

Глава Nvidia: «Видеокарта GeForce RTX 2080 мощнее игровой консоли следующего поколения»

Глава Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) решил подлить масла в огонь, заявив во время мероприятия GTC China 2019, что даже видеокарта GeForce RTX 2080 производительнее, чем игровые приставки нового поколения, которые ещё не вышли на рынок.
iXBT.com 13:15
Происшествия

Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль

Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления.
Ведомости 20:00
Политика

Киев отреагировал на запуск движения поездов по Крымскому мосту

Открытие железнодорожной части Крымского моста нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины, заявили в Киеве.
Суть событий вчера в 12:51
Происшествия

Участников ОПГ, промышлявших мошенничеством в Сахалинской области, задержали

Как отмечают в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, когда деньги переводили на счет, продавцы переставали выходить на связь и отключали телефон.
АСТВ 19:32
Общество

В Госдуме предложили создать «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил министру труда и социальной защиты Максиму Топилину обращение с инициативой создать "новогодний капитал".
Газета.Ru 22:58
Политика

Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Российская газета 05:58
Общество

Голикова назвала ужасным проведение оптимизации в здравоохранении

Ранее, в начале ноября, Голикова уже сообщала о том, что, по ее мнению, оптимизацию здравоохранения во многих российских регионах «провели неудачно».
РБК 22:49
Происшествия

Восстановлены последние часы жизни стрелка с Лубянки

Устроивший стрельбу у здания ФСБ на Лубянке Евгений Манюров пришел к зданию силовиков после курсов английского языка, сообщили СМИ со ссылкой на источник в следствии.
Взгляд.ру 12:34
Транспорт

Водителям автобусов и грузовиков ограничили рабочие часы

Правительство РФ внесло поправки в Правила дорожного движения, запретив водителям автобусов и грузовиков находиться за рулем более девяти часов подряд в сутки.
Национальная служба новостей 05:25
Гаджеты

Oppo выпустит копию наушников AirPods

The GEEK 16:58
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о передающейся через собак болезни

Роспотребнадзор предупредил россиян о смертельно опасной болезни, которая передаётся человеку от собак, в том числе от домашних питомцев.
RT на русском вчера в 22:31
Футбол

Кадыров раскритиковал фанатов «Ахмата»: будто я их болеть заставляю

РИА Новости 05:41
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы в Верховную раду Украины 2019Больше новостей по теме
Главное