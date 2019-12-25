Политика
ИзвестияУкраинский кабмин провел экстренное заседание по газовым переговорам
Во вторник, 24 декабря, кабинет министров Украины собрался на экстренное заседание по вопросу газовых переговоров с Россией. Об этом в Telegram сообщил депутат рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. По его словам, заседание длилось около часа.
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Кабмин Украины провел экстренное заседание по газовым переговорам с Россией
Комсомольская правда17:25
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Политика
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Посол Украины в Испании Анатолий Щерба заявил, что «Райо Вальекано» будет наказан за то, что болельщики команды оскорбляли форварда «Альбасете» Романа Зозулю в матче 20-го тура сегунды, что привело к остановке игры.
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Россияне назвали нежелательные подарки на Новый год
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Глава Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) решил подлить масла в огонь, заявив во время мероприятия GTC China 2019, что даже видеокарта GeForce RTX 2080 производительнее, чем игровые приставки нового поколения, которые ещё не вышли на рынок.
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Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль
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Общество
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Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Общество
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Происшествия
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Oppo выпустит копию наушников AirPods
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Роспотребнадзор предупредил о передающейся через собак болезни
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