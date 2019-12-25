Политика
Lenta.ruКабмин Украины провел экстренное секретное заседание по транзиту газа
Кабинет министров Украины провел экстренное заседание по вопросу контракта по газу с Россией. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.
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Кабмин Украины провел экстренное заседание по газовым переговорам с Россией
Комсомольская правдавчера в 17:25
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Политика
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