Общество

РИА НовостиРИА НовостиУкраинский канал, вопреки запрету, показал советские фильмы 23 февраля

Украинский телеканал "Интер" включил в сетку вещания на 22-23 февраля два фильма о советских десантниках. Программа передач опубликована на сайте телеканала.
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На украинском ТВ проигнорировали запрет и показали советские фильмы

Национальная служба новостей08:39

Украинский телеканал нарушил запрет на показ фильмов в честь 23 февраля

Известия08:32

Украинский телеканал «Интер» показал фильмы о советских десантниках, несмотря на запрет

ТАСС06:10

Украинский канал, вопреки запрету, показал советские фильмы 23 февраля

РИА Новости08:01

Телеканал «Интер» нарушил запрет и показал фильмы о советских десантниках

Красная весна09:31

На Украине к 23 февраля показали советские фильмы о десантниках вопреки запрету

Lenta.ru06:56

Украинский канал показал запрещенные в стране советские фильмы на 23 Февраля

Телеканал 360°08:06
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 18:38, Ашберн
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Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 37

Число пострадавших на востоке Турции в результате землетрясения возросло до 37, число погибших увеличилось до девяти.
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Общество

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Михаил Гуцериев стал одним из самых результативных авторов 2019 года

В прошлом году на стихи поэта было выпущено 24 сингла, которые, как сообщает музыкальный портал TOPHIT, прозвучали в эфирах радиостанций России, стран СНГ и дальнего зарубежья почти 4 млн раз.
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Общество

СНБО Украины пообещал давать ежедневный отчет из Новых Санжар

Данилов отметил, что данные о состоянии и пробах не будут засекречены, так как в этом нет необходимости.
Красная весна 15:21
Политика

Трамп заявил, что лично намерен подписать мирное соглашение с талибами

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен лично подписать соглашение с радикальным движением «Талибан»*, которое, по его словам, приведёт к миру в Афганистане.
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Пушков: Заявления Трампа — пример слов в отсутствие действий

«В отсутствии действий слова мало что значат», — отметил сенатор, подчернув, что сделанные президентом США заявления — лучший тому пример.
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Культура

HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»

Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
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В Колумбии действует план уничтожения членов ФАРК, сложивших оружие

В Колумбии существует план уничтожения членов ФАРК, подписавших мирное соглашение, заявил один из высших руководителей организации Пастор Алапе 20 февраля в интервью испанской газете Público.
Красная весна 21 февраля в 04:00
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Павел Буре в четвертый раз станет отцом

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Представитель МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора

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Гороскоп на 23 февраля: Кому из знаков зодиака улыбнется удача, а кому следует быть осторожнее

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