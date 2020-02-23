Украинский телеканал "Интер" включил в сетку вещания на 22-23 февраля два фильма о советских десантниках. Программа передач опубликована на сайте телеканала.

Политика Партии Меркель предрекли третье место на выборах в парламент Гамбурга Возглавляемая канцлером Германии Ангелой Меркель партия Христианско-демократический союз может занять третье место на голосовании в парламент Гамбурга, говорится в прогнозе немецкого телеканала ZDF в воскресенье, 23 февраля.

Культура Михаил Гуцериев стал одним из самых результативных авторов 2019 года В прошлом году на стихи поэта было выпущено 24 сингла, которые, как сообщает музыкальный портал TOPHIT, прозвучали в эфирах радиостанций России, стран СНГ и дальнего зарубежья почти 4 млн раз.

Шоу-бизнес Пригожин прокомментировал нападки юриста Кати Гордон на Валерию Известный продюсер Иосиф Пригожин стал на защиту своей супруги, певицы Валерии, которую жестко раскритиковала юрист, глава адвокатской фирмы, певица Екатерина Гордон из-за желания артистки пойти в политику и создать свою партию «Сильные женщины» в Госдуме.

Политика В Колумбии действует план уничтожения членов ФАРК, сложивших оружие В Колумбии существует план уничтожения членов ФАРК, подписавших мирное соглашение, заявил один из высших руководителей организации Пастор Алапе 20 февраля в интервью испанской газете Público.

Здоровье Ученый из Гарварда назвал 3 продукта для защиты сердца По словам гарвардского ученого, доктора медицины Уильяма В. Ли, есть 3 продукта, которые каждый просто обязан включить в рацион, если он заботится о здоровье своего сердца.

Политика Сандер допустил военные действия против Китая Сенатор США Берни Сандерс заявил о необходимости оказать военную помощь Тайваню в случае вторжения со стороны Китая, об этом 24 февраля сообщает CBS.