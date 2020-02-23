Общество
РИА НовостиУкраинский канал, вопреки запрету, показал советские фильмы 23 февраля
Украинский телеканал "Интер" включил в сетку вещания на 22-23 февраля два фильма о советских десантниках. Программа передач опубликована на сайте телеканала.
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На украинском ТВ проигнорировали запрет и показали советские фильмы
Национальная служба новостей08:39
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