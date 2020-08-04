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РИА НовостиРИА НовостиУкраинский консул в Черногории возмутился открытием границ для россиян

Украинский консул в Черногории Михаил Шматов возмутился открытием границ страны для туристов из России, обвинив власти республики в дискриминации украинцев.
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Украинский консул в Черногории возмутился открытием границ для россиян

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Киев возмутился открытием Черногории для россиян

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Мощность взрыва в Бейруте оценили эксперты

В 50-100 тонн тротила оценили мощность взрыва в Бейруте эксперты 4 августа, сообщает директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов на своем Telegram-канале.
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У динозавра, обитавшего 76 млн лет назад, обнаружена раковая опухоль

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Политика

Лукашенко обратится с речью к гражданам Белоруссии перед выборами

Напомним, что 9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы. Александр Лукашенко баллотируется на 6-й срок.
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Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»

Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны.
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Вышел финальный трейлер второго сезона «Пацанов»

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