Коронавирус
РИА НовостиУкраинский консул в Черногории возмутился открытием границ для россиян
Украинский консул в Черногории Михаил Шматов возмутился открытием границ страны для туристов из России, обвинив власти республики в дискриминации украинцев.
Читать в источнике
Оценить43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 18:14, Ашберн
Здоровье
Марий Эл перешла на третий этап снятия ограничений
Марий Эл перешла на третий этап снятия ограничений по поводу коронавируса. Об этом сообщает Республиканский Роспотребнадзор.
ГТРК Марий Эл 07:48
Интернет
Google объявил о закрытии Play Music в октябре
Сервис Play Music компании Google будет закрыт для пользователей из Новой Зеландии и Австралии с сентября, а для пользователей в остальных странах с октября 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы компании, опубликованном 4 августа на официальном блоге платформы YouTube.
ИА Красная Весна 17:29
Политика
МИД РФ допустил открытие границ с рядом стран через несколько недель
Список стран, из которых разрешен въезд в РФ, будет расширен не ранее чем через несколько недель, в него могут попасть Южная Корея и другие страны с крупными транспортными хабами, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Интерфакс 12:14
Политика
Захарова назвала спектаклем ситуацию вокруг 33 россиян в Белоруссии
RT на русском 09:45
Происшествия
Мощность взрыва в Бейруте оценили эксперты
В 50-100 тонн тротила оценили мощность взрыва в Бейруте эксперты 4 августа, сообщает директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов на своем Telegram-канале.
ИА Красная Весна 14:41
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
Пенсионный фонд России начнет производить выплаты для российских семей с детьми после 5 августа.
Лезги газет 18:01
Наука
У динозавра, обитавшего 76 млн лет назад, обнаружена раковая опухоль
Следы остеосаркомы были обнаружены на берцовой кости динозавра, останки которого были найдены в Канаде.
Южный Федеральный 13:54
Политика
Лукашенко обратится с речью к гражданам Белоруссии перед выборами
Напомним, что 9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы. Александр Лукашенко баллотируется на 6-й срок.
SM News вчера в 20:31
Фигурное катание
Плющенко перечислил недостатки Трусовой при работе с Тутберидзе
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в эфире «Матч ТВ» перечислил недостатки фигуристки Александры Трусовой при работе в группе тренера Этери Тутберидзе.
Lenta.ru 14:01
Футбол
Игрок «Ювентуса» назван лучшим игроком минувшего сезона Серии А
Турин, Италия, 4 августа 2020, 18:54 — REGNUM 26-летний оттянутый форвард «Ювентуса» и сборной Аргентины Пауло Дибала был признан лучшим игроком минувшего сезона Серии А. Приняв участие в 33-х встречах, аргентинец отметился 11-ю забитыми мячами и 7-ю голевыми передачами.
REGNUM 11:54
Происшествия
Воры в законе стали устраивать драки в Европе
Lenta.ru 03:23
Футбол
«Фулхэм» спустя сезон вернулся в АПЛ
По итогам сезона премьер-лигу покинули "Борнмут", "Уотфорд" и "Норвич", в элиту английского футбола вернулись "Лидс" и "Вест Бромвич".
РИА Новости 17:30
Энергетика
Украина отказалась возобновлять покупку газа у России
Украинская государственная энергетическая компания «Нафтогаз» не планирует возобновлять закупки природного газа у России, пока Москва не предложит конкурентоспособные цены и условия, пишет Reuters.
Lenta.ru 09:05
Политика
Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»
Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны.
РИА Новости 13:11
Происшествия
Суд в Москве приступит к рассмотрению по существу дела актера Ефремова
Пресненский суд Москвы проведет первое заседание по существу по делу актера Михаила Ефремова, обвиняемого в совершении ДТП со смертельным исходом.
ТАСС 17:02
Происшествия
У берегов Калифорнии нашли затонувшую машину ВМС США с погибшими
RT на русском 17:40
Футбол
Футболист Игбун остается в «Динамо» еще на два года
РИА Новости 05:28
Кино
Официально: Disney выпустит «Мулан» онлайн
Похоже, после множества переносов студия Disney всё-таки окончательно определилась с датой и форматом выхода игрового ремейка мультфильма "Мулан".
Российская газета 17:36
Кино
Вышел финальный трейлер второго сезона «Пацанов»
Компания Amazon официально представила финальный трейлер второго сезона сериала «Пацаны». Премьера второго сезона намечена на 4 сентября.
Культуромания 12:55
Общество
Экс-король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну
Российская газета вчера в 14:02
Футбол
Руководство ФК «Крылья Советов» отправлено в отставку
Решение - за Советом директоров, - заявил Азаров гендиректору Шашкову.В итоге он наряду со спортивным директором Геннадием Голубиным был отправлен в отставку.
КТВ-Луч 12:15
Общество
Выглядящий на 25 лет мужчина за 50 раскрыл секрет «вечной молодости»
Эдсон Брандао (Edson Brandão) из Нидерландов рассказал, как в 53 года он выглядит на несколько десятков лет моложе и чувствует себя при этом хорошо.
Общественная служба новостей вчера в 10:02
Культура
Четыре работы из Забайкалья прошли в финал конкурса «Красиво.ДВ»
Московский Комсомолец Чита 04:28
Шоу-бизнес
Сотрудница роддома намерена уволиться после родов участницы «Дома-2»
Anews вчера в 18:17