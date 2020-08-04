Украинский консул в Черногории Михаил Шматов возмутился открытием границ страны для туристов из России, обвинив власти республики в дискриминации украинцев.

Украинский консул в Черногории возмутился открытием границ для россиян

Интернет Google объявил о закрытии Play Music в октябре Сервис Play Music компании Google будет закрыт для пользователей из Новой Зеландии и Австралии с сентября, а для пользователей в остальных странах с октября 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы компании, опубликованном 4 августа на официальном блоге платформы YouTube.

Политика МИД РФ допустил открытие границ с рядом стран через несколько недель Список стран, из которых разрешен въезд в РФ, будет расширен не ранее чем через несколько недель, в него могут попасть Южная Корея и другие страны с крупными транспортными хабами, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков. 11

Происшествия Мощность взрыва в Бейруте оценили эксперты В 50-100 тонн тротила оценили мощность взрыва в Бейруте эксперты 4 августа, сообщает директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов на своем Telegram-канале.

Фигурное катание Плющенко перечислил недостатки Трусовой при работе с Тутберидзе Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в эфире «Матч ТВ» перечислил недостатки фигуристки Александры Трусовой при работе в группе тренера Этери Тутберидзе. 1

Футбол Игрок «Ювентуса» назван лучшим игроком минувшего сезона Серии А Турин, Италия, 4 августа 2020, 18:54 — REGNUM 26-летний оттянутый форвард «Ювентуса» и сборной Аргентины Пауло Дибала был признан лучшим игроком минувшего сезона Серии А. Приняв участие в 33-х встречах, аргентинец отметился 11-ю забитыми мячами и 7-ю голевыми передачами.

Энергетика Украина отказалась возобновлять покупку газа у России Украинская государственная энергетическая компания «Нафтогаз» не планирует возобновлять закупки природного газа у России, пока Москва не предложит конкурентоспособные цены и условия, пишет Reuters. 126

Политика Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки» Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны. 347

Кино Официально: Disney выпустит «Мулан» онлайн Похоже, после множества переносов студия Disney всё-таки окончательно определилась с датой и форматом выхода игрового ремейка мультфильма "Мулан". 1

Кино Вышел финальный трейлер второго сезона «Пацанов» Компания Amazon официально представила финальный трейлер второго сезона сериала «Пацаны». Премьера второго сезона намечена на 4 сентября. 2