Ровно 20 лет назад состоялся матч, оставшийся в истории, как драма для России, и большая удача для Украины. В «Лужниках» в этот день происходил решающий матч отборочного цикла к Чемпионату Европы 2000 года в Бельгии и Голландии.

Украинский кошмар: как Россия проиграла главный матч 20 лет назад

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