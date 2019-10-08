Футбол

SM NewsSM NewsУкраинский кошмар: как Россия проиграла главный матч 20 лет назад

Ровно 20 лет назад состоялся матч, оставшийся в истории, как драма для России, и большая удача для Украины. В «Лужниках» в этот день происходил решающий матч отборочного цикла к Чемпионату Европы 2000 года в Бельгии и Голландии.
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20 лет матчу Россия - Украина. Удар для целого поколения

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«Бей, Хохлов – спасай Россию». Дерзкая обложка «Советского спорта» перед матчем с Украиной

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Все мы страдали от разочарования и отчаяния: 20 лет матчу Россия – Украина

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Россия — Украина 20 лет назад: вы хорошо помните легендарный матч? Хитрый тест Sport24

Sport24.ru03:00

Ровно 20 лет назад Филимонов совершил ужасную ошибку в матче с Украиной

Евро-футбол.рувчера в 17:46

«Филимонов прошептал: „Извините“. Сел, обхватил голову руками и не двигался». 20 лет великому матчу Россия — Украина

Спорт-Экспрессвчера в 17:05

Украинский кошмар: как Россия проиграла главный матч 20 лет назад

SM News03:46
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Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов

"Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью", — говорится в сообщении.
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Киев сорвал отвод сил в Донбассе, заявляют в ЛНР

Газета.Ru 06:30
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В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана войны и его жены

Следователи задержали подозреваемого в убийстве участника Великой Отечественной войны и его супруги в Рязани, сообщается на сайте СК РФ.
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Муж Лолиты бросил ее ради косметолога из Белоруссии

Ольга работает косметологом, поэтому выглядит очень ухоженной и моложавой.
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Турецкие войска вошли в Сирию, курды объявили мобилизацию

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Lenta.ru 00:31
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РБК вчера в 07:26
Армия и оружие

Ми-35 снес трибуны на военном параде

Lenta.ru 06:17
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Мосгорсуд смягчил приговор участнику беспорядков Подкопаеву

Известия 05:41
Общество

В Black Star прокомментировали победу над L’One в суде

Рэпер Леван Горозия (L’One) может договориться с лейблом Black Star, которому проиграл ранее в суде.
Lenta.ru 06:27
Шоу-бизнес

Хейли Бибер-Болдуин показала свадебное платье от Вирджила Абло

«Прошлый понедельник стал самым счастливым днем в моей жизни», – написала Хейли Бибер под первым снимком из свадебного альбома, которым поделилась с подписчиками своей странички в Instagram.
Sunmag.me вчера в 11:41
Общество

Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре

Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:17
Путешествия

Российский союз туриндустрии назвал альтернативы отдыха в Турции

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) рассказали о странах, в которых можно отдохнуть вместо переполненных курортов в Турции.
Газета.Ru 06:12
Здоровье

Названы продукты, которые вымывают кальций из организма

Нутрициолог Анна Ивашкевич назвала продукты, которые способны замедлить усвоение кальция или даже начать вымывать его из организма.
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Памела Андерсон поблагодарила Путина за освобождение косаток и белух

Голливудская актриса и зоозащитница Памела Андерсон выразила президенту России Владимиру Путину благодарность за решение освободить косаток и белух из бухты Средней и выпустить их в естественную среду обитания.
ТАСС 04:38
Экономика

Mail.ru Group и Alibaba объявили о создании совместного предприятия

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), глобальная компания в сфере цифровой коммерции Alibaba Group, компания «Мегафон» и интернет‑ и IT-компания Mail.ru Group завершили сделку по созданию совместного предприятия по социальной коммерции в России и странах СНГ.
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Общество

Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина

Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru вчера в 17:06
Политика

В Кремле не получали поздравлений Путину от Трампа и Зеленского

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что он пока не видел поздравительных посланий в адрес главы государства Владимира Путина от лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
RT на русском вчера в 08:09
Авто

Автомобили с пробегом подешевели впервые за год

В России впервые за 2019 год подешевели автомобили с пробегом.
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Происшествия

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru вчера в 08:39
Шоу-бизнес

Появились фото и видео со свадьбы дочери Кирилла Сафонова

В ноябре 2017 года Кирилл Сафонов поделился с подписчиками своего микроблога в Instagram радостной новостью: его старшая дочь, 24-летняя Анастасия, выходит замуж.
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Политика

Националисты подрались с украинской полицией в Донбассе

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Ракета «Протон-М» с двумя спутниками стартовала с Байконура

Ракета-носитель тяжёлого класса «Протон-М» запущена с космодрома Байконур с европейским телекоммуникационным спутником Eutelsat 5 West B и американским технологическим аппаратом Mission Extension Vehicle-1.
RT на русском 06:24
Интернет

Роскачество определило самые лучшие мессенджеры

Эксперты и Роскачества составили список самых лучших мессенджеров в России.
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Уволенная за оскорбления иркутская чиновница нашла новое место работы

Экс-чиновница Ирина Алашкевич, ранее оскорбившая пострадавших от паводков жителей Тулуна, после увольнения с поста главы пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области работает в местном музее.
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Футбол

Федерация регби России призвала футболистов отомстить шотландцам

Soccer.ru 06:23
Политика

Президент Абхазии Рауль Хаджимба вступил в должность

Избранный на второй срок президент Абхазии Рауль Хаджимба вступил в должность, церемония его инаугурации состоялась в Сухуме, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:22
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Александр Владимирович Филимонов
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Советский и российский футболист, вратарь. Шестикратный чемпион России, обладатель Кубка России - все трофеи в составе московского «Спартака». Был в заявке на чемпионат мира по футболу 2002 в Японии и Южной Корее, однако на поле не выходил. Лучший вратарь России 1998 года. Чемпион мира, России и Евролиги, обладатель Межконтинентального кубка, Кубка России по пляжному футболу 2011 года. Член клуба Льва Яшина По состоянию на октябрь 2018 года выступал за клуб третьего дивизиона «Росич» и параллельно является тренером вратарей юношеской сборной России до 17 лет.
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Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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