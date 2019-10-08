Футбол

SM NewsSM NewsУкраинский кошмар: как Россия проиграла главный матч 20 лет назад

Ровно 20 лет назад состоялся матч, оставшийся в истории, как драма для России, и большая удача для Украины. В «Лужниках» в этот день происходил решающий матч отборочного цикла к Чемпионату Европы 2000 года в Бельгии и Голландии.
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«Филимонов прошептал: „Извините“. Сел, обхватил голову руками и не двигался». 20 лет великому матчу Россия — Украина

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Ровно 20 лет назад Филимонов совершил ужасную ошибку в матче с Украиной

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Украинский кошмар: как Россия проиграла главный матч 20 лет назад

SM News03:46
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Электронные сигареты вызвали рак легких у мышей

Хотя изначально электронные сигареты продвигались в качестве безопасной альтернативы традиционных табачных изделий, вызывающих по 160 000 смертей от рака в год только в США, почти 25% мышей в течение года заболели раком лёгких.
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Коболев рассказал, когда «Газпром» сможет поставлять газ на Украину

Продажи могут принести существенную прибыль «Газпрому», если цены устроят украинских контрагентов, добавил Коболев.
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Армия и оружие

ВСУ открыли огонь в районе запланированного разведения сил в Донбассе

Украинские силовики открыли огонь в районе Петровского в Донбассе, где планируется отвод сил.
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ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ

Известия 02:39
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Лавров заявил о противоречивости и опасности действий США в Сирии

Россия в контактах с США заявляет об опасности их действий в Сирии, но не наблюдает изменений в позиции Вашингтона, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе своего визита в Казахстан.
Интерфакс 03:24
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В Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине

Основные продукты питания в России преимущественно стоят дешевле, чем на Украине, следует из опубликованного в YouTube ролика, в котором сравниваются цены в двух странах.
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Заворотнюк госпитализировали в центр для тяжелобольных пациентов

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«АвтоВАЗ» начал производство Lada Vesta с вариатором

АвтоВАЗ запускает производство автомобилей LADA Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией.
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В Рязани нашли убийцу ветерана Великой Отечественной и его жены

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В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

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Туалеты на вокзалах станут бесплатными с 2020 года

Туалеты на железнодорожных вокзалах дальнего следования станут бесплатными с 2020 года, сообщает АГН Москва со ссылкой на пресс-службу дирекции ЖД вокзалов.
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Skoda показала новый Rapid для России

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Жители района в Челябинске сообщили о серии мощных взрывов

В микрорайоне Чурилово в Челябинске жители сообщают о серии мощных взрывов, по предварительным подсчётам, их было не менее четырех утром 9 октября.
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В Екатеринбурге дан старт региональному этапу конкурса «Уроки победы»

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области провело 8 октября областной семинар-совещание, на котором был дан официальный старт региональному этапу Международного конкурса методических разработок «Уроки Победы».
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Турецкие войска начали переходить границу с Сирией

Турецкие войска начали пересекать границу с Сирией, сообщает Bloomberg.
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ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США

Известия вчера в 03:25
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Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»

Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro 07 октября в 13:45
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«Кати нет»: Гоген Солнцев приобрел гроб для престарелой жены

Актёр и эпатажный шоумен Гоген Солнцев не устаёт скандалить.
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Какие продукты вымывают кальций из организма, сообщили специалисты

Специалисты сообщили, какие продукты могут вымывать кальций из организма и мешают усваивать этот микроэлемент.
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Участник Hearthstone GrandMasters призвал освободить Гонконг на стриме

Гонконгский игрок Нг «Blitzchung» Вай Чунг на послематчевом интервью на Hearthstone GrandMasters 2019 призвал освободить Гонконг.
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Учёные предсказали катастрофическое усиление жары

Американские исследователи сообщили, что волны жары станут к середине текущего столетия значительно больше в размерах, чем сейчас.
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Статуя Златана Ибрагимовича открыта в Мальме

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Советский и российский футболист, вратарь. Шестикратный чемпион России, обладатель Кубка России - все трофеи в составе московского «Спартака». Был в заявке на чемпионат мира по футболу 2002 в Японии и Южной Корее, однако на поле не выходил. Лучший вратарь России 1998 года. Чемпион мира, России и Евролиги, обладатель Межконтинентального кубка, Кубка России по пляжному футболу 2011 года. Член клуба Льва Яшина По состоянию на октябрь 2018 года выступал за клуб третьего дивизиона «Росич» и параллельно является тренером вратарей юношеской сборной России до 17 лет.
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Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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