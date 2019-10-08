Футбол
SM NewsУкраинский кошмар: как Россия проиграла главный матч 20 лет назад
Ровно 20 лет назад состоялся матч, оставшийся в истории, как драма для России, и большая удача для Украины. В «Лужниках» в этот день происходил решающий матч отборочного цикла к Чемпионату Европы 2000 года в Бельгии и Голландии.
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Россия-Украина 20 лет спустя. Гол, из-за которого плакало целое поколение пацанов
Шанс (г. Абакан)03:28
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 05:12, Ашберн
Политика
Парламент Нидерландов поддержал идею изучить роль Украины в деле МН17
RT на русском вчера в 16:36
Общество
Масляков ответил на слова популярного комика о поборах в КВН
Президент Международного союза КВН Александр Масляков прокомментировал информацию о поборах в клубе, о чем ранее в интервью Юрию Дудю сказал бывший участник КВН, стендап-комик Нурлан Сабуров.
Lenta.ru 04:53
Экономика
Alibaba и Mail.Ru Group завершили создание совместного предприятия
Китайская Alibaba Group, Mail.Ru Group, «МегаФон» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) закрыли сделку по созданию предприятия в сфере электронной коммерции AliExpress Russia, следует из поступившего в РБК сообщения партнеров.
РБК 03:36
Наука
Электронные сигареты вызвали рак легких у мышей
Хотя изначально электронные сигареты продвигались в качестве безопасной альтернативы традиционных табачных изделий, вызывающих по 160 000 смертей от рака в год только в США, почти 25% мышей в течение года заболели раком лёгких.
MedikForum.ru вчера в 08:31
Энергетика
Коболев рассказал, когда «Газпром» сможет поставлять газ на Украину
Продажи могут принести существенную прибыль «Газпрому», если цены устроят украинских контрагентов, добавил Коболев.
Украина.ру 05:08
Армия и оружие
ВСУ открыли огонь в районе запланированного разведения сил в Донбассе
Украинские силовики открыли огонь в районе Петровского в Донбассе, где планируется отвод сил.
Известия 04:19
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ
Известия 02:39
Армия и оружие
Лавров заявил о противоречивости и опасности действий США в Сирии
Россия в контактах с США заявляет об опасности их действий в Сирии, но не наблюдает изменений в позиции Вашингтона, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе своего визита в Казахстан.
Интерфакс 03:24
Экономика
В Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине
Основные продукты питания в России преимущественно стоят дешевле, чем на Украине, следует из опубликованного в YouTube ролика, в котором сравниваются цены в двух странах.
РИА Новости вчера в 21:21
Шоу-бизнес
Заворотнюк госпитализировали в центр для тяжелобольных пациентов
Актриса Анастасия Заворотнюк, у которой, по слухам, диагностирован рак мозга, продолжила лечение в реабилитационной клинике для тяжелобольных пациентов.
Газета.Ru 04:11
Авто
«АвтоВАЗ» начал производство Lada Vesta с вариатором
АвтоВАЗ запускает производство автомобилей LADA Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией.
Тарантас Ньюс 02:12
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК вчера в 07:26
Общество
Туалеты на вокзалах станут бесплатными с 2020 года
Туалеты на железнодорожных вокзалах дальнего следования станут бесплатными с 2020 года, сообщает АГН Москва со ссылкой на пресс-службу дирекции ЖД вокзалов.
Национальная служба новостей вчера в 06:13
Авто
Skoda показала новый Rapid для России
Автостат 04:00
Происшествия
Пассажир умер во время полета из Красноярска в Москву
РИА Новости 01:27
Происшествия
Жители района в Челябинске сообщили о серии мощных взрывов
В микрорайоне Чурилово в Челябинске жители сообщают о серии мощных взрывов, по предварительным подсчётам, их было не менее четырех утром 9 октября.
Уральский меридиан 03:47
Музыка
В Екатеринбурге дан старт региональному этапу конкурса «Уроки победы»
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области провело 8 октября областной семинар-совещание, на котором был дан официальный старт региональному этапу Международного конкурса методических разработок «Уроки Победы».
НИА-Федерация 04:44
Армия и оружие
Турецкие войска начали переходить границу с Сирией
Турецкие войска начали пересекать границу с Сирией, сообщает Bloomberg.
BFM.ru 05:05
Происшествия
ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США
Известия вчера в 03:25
Общество
Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro 07 октября в 13:45
Шоу-бизнес
«Кати нет»: Гоген Солнцев приобрел гроб для престарелой жены
Актёр и эпатажный шоумен Гоген Солнцев не устаёт скандалить.
Bimru.ru вчера в 10:16
Здоровье
Какие продукты вымывают кальций из организма, сообщили специалисты
Специалисты сообщили, какие продукты могут вымывать кальций из организма и мешают усваивать этот микроэлемент.
Питерские заметки 02:49
Киберспорт
Участник Hearthstone GrandMasters призвал освободить Гонконг на стриме
Гонконгский игрок Нг «Blitzchung» Вай Чунг на послематчевом интервью на Hearthstone GrandMasters 2019 призвал освободить Гонконг.
Cyber.sports.ru 07 октября в 07:16
Общество
Король Швеции отлучил от двора пятерых внуков
Король Швеции Карл Густав XVI принял решение исключить из списка членов Королевского дома пятерых внуков, детей своих младших сына и дочери.
Известия 07 октября в 22:14
Наука
Учёные предсказали катастрофическое усиление жары
Американские исследователи сообщили, что волны жары станут к середине текущего столетия значительно больше в размерах, чем сейчас.
Газета Кемерова 04:41
Футбол
Статуя Златана Ибрагимовича открыта в Мальме
Бронзовая статуя шведского футболиста Златана Ибрагимовича открыта в его родном городе Мальме, сообщает aftonbladet.se.
РИА Новости вчера в 10:59
Гаджеты
Создатель Android показал Essential Phone 2
Новый гаджет Essential Phone 2 уже скоро может появиться на рынке. Этот смартфон показал создатель Android Энди Рубин, пишетпортал iXBT.com.
Вечерний курьер 04:41