Экономика

Взгляд.руВзгляд.руУкраинский министр рассказал о технологическом отставании страны

Украинский министр экономики Тимофей Милованов сообщил, что государство существенно отстало от соседей в технологическом плане.
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Милованов рассказал, когда Украина сможет догнать Белоруссию

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В Киеве считают, что Украине нужно $100 млрд и 50 лет, чтобы догнать соседние страны

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Власти Украины заявили о «проедании» экономики

Московский Комсомолец17 февраля в 12:15

В Киеве заявили о «проедании» украинской экономики

РИА Новости17 февраля в 11:40

Украинский министр рассказал о технологическом отставании страны

Взгляд.ру17 февраля в 12:40

Украина заявила о «проедании» промышленности

Lenta.ru17 февраля в 10:31

В Киеве рассказали о «проедании» украинской экономики

Газета.Ru17 февраля в 13:12
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Общество

Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала

Газета.Ru вчера в 10:56
Политика

Украина захотела прекратить войну в Донбассе без потери территорий

Прекращение войны в Донбассе не может сопровождаться потерей территорий для Украины.
Lenta.ru 03:48
Политика

Пекин прокомментировал ограничения на въезд граждан КНР в Россию

Российская Федерация заранее предупреждала китайские власти о намерении ввести временный запрет на въезд граждан КНР.
REGNUM 02:58
Политика

Баталина станет замминистра труда и соцзащиты

РИА Новости 03:42
Политика

Россия затребовала срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату

Россия запросила устроить внеочередное заседание Комитета ООН по сношениям после того, как комиссия ООН по разоружению по запросу Москвы перенесла на другой день заседание из-за невыдачи визы США главе российской делегации Константину Воронцову.
Газета.Ru вчера в 23:59
Происшествия

В Кисловодске внучка убила бабушку за замечание об уборке

Бабушка сделала 14-летней внучке замечание по поводу плохой уборки. В ходе ссоры девочка-подросток несколько раз ударила бабушку ножом.
BFM.ru 05:35
Политика

Песков оценил число предложений по поправкам к Конституции

Большое количество поправок размывало бы статус Конституции как основного закона, однако в настоящее время речь идёт только о предложениях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 05:17
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
РБК 04:53
Фигурное катание

Агент Аделины Сотниковой рассказала о серьезной операции спортсменки

Мария Шашина, агент первой в истории российского фигурного катания олимпийской чемпионки в женском одиночном разряде, рассказала о самочувствии 23-летней Аделины Сотниковой, которая находится в отделении нейрохирургии городской клинической больницы N67 им. Л. А. Ворохобова.
Российская газета 04:19
Происшествия

Под Челябинском задержан экс-директор машиностроительного завода

В Миассе задержан бывший руководитель машиностроительного завода.
REGNUM 00:44
Происшествия

Главврача Боткинской больницы уволили после побега пациентов из-под карантина

Главный врач Городской клинической больницы имени Боткина Алексей Яковлев уволен с должности после побега четырех пациентов из-под двухнедельного карантина.
Lenta.ru 05:39
Здоровье

На Украине у четырёх школьников диагностировали гепатит А

В Харьковской области в посёлке Боровая у четырёх пятиклассников обнаружили гепатит А, сообщила пресс-служба Харьковского областного лабораторного центра министерства здравоохранения Украины.
REGNUM 03:51
Гаджеты

Microsoft отменила ошибочное обновление Windows 10

Компания Microsoft отменила рассылку последнего обновления безопасности операционных систем Windows 10.
Gazeta.SPb 17 февраля в 07:15
Гаджеты

VIA возвращается на процессорный рынок, бросая вызов Intel и AMD

Ранее на рынке процессоров было три игрока: Intel, AMD и VIA, но последняя уже 15 лет как не представляла новых CPU.
Faktom вчера в 12:10
Происшествия

На Ямале полицейские предотвратили заказное убийство бизнесмена

Управление МВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу опубликовало пресс-релиз, в котором сообщается, что правоохранителям удалось предотвратить уголовное убийство предпринимателя из Нового Уренгоя.
Московский Комсомолец 05:47
Экономика

Bloomberg: Гознак напечатает 300 млн банкнот для Венесуэлы

Правительство Венесуэлы заказало у российского Гознака печать 300 млн банкнот, сообщает Bloomberg, в распоряжении которого оказалась копия контракта, подписанного еще в ноябре 2019 года.
Коммерсантъ 05:07
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова родила долгожданного сына

Супруга репера Джигана (Денис Александрович Устименко-Ванштейн) Оксана Самойлова накануне родила сына.
Южный Федеральный 01:12
Музыка

Путин поздравил с 75-летием певца Юрия Антонова

Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летием музыканта и певца Юрия Антонова.
Известия 03:20
Экономика

Банк России назвал основной канал хищений денег у граждан

Больше всего денег с банковских счетов граждан мошенники похитили при покупках в интернете.
Российская газета 05:15
Общество

Милашина потребовала от Бастрыкина расследовать ее избиение

Нападение на Елену Милашину и Марину Дубровину должен расследовать Следственный комитет России, а не МВД, поскольку инцидент связан с профессиональной деятельностью журналиста, процитировала 18 февраля "Новая газета" на своем сайте требование, описанное Милашиной в ее заявлении на имя главы российского Следкома Александра Бастрыкина.
Кавказский узел вчера в 18:23
Футбол

«Ростов» с помощью Мамаева призвал болельщиков посетить игру с ЦСКА

«Ростов» в предверии матча 21-го тура РПЛ против ЦСКА оригинальным способом призвал болельщиков посетить домашнюю встречу.
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Политика

Песков рассказал о реакции на решение суда Гааги по делу ЮКОСа

Решение Гаагского суда, согласно которому Россия должна выплатить $50 млрд бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС, в настоящий момент изучается Министерством юстиции РФ, сообщил 19 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Известия 05:21
Политика

КС прокомментировал мнение судьи о правопреемнике СССР

Мнение судьи не является составной частью решения Конституционного суда, сообщили РБК в пресс-службе КС России.
РБК 17 февраля в 09:32
Политика

Володина насмешила идея трансляции заседаний в «места для размышлений»

Депутаты Госдумы на пленарном заседании рассмешили председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина своим предложением транслировать пленарные заседания ГД в "места для размышлений", чтобы парламентарии были в курсе повестки и могли немедленно вернуться в зал в случае необходимости присутствия на обсуждении важных вопросов.
РИА Новости 05:15
Кино

Опубликован список самых ожидаемых фильмов 2020 года

Культуромания 04:14
Происшествия

В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу

Учительница выдернула стул из-под подростка, срывавшего урок. В ответ школьник ударил женщину по лицу. Видео появилось в социальных сетях.
Российская газета вчера в 06:15
Шоу-бизнес

Анна Банщикова стала блондинкой и визуально постарела на 10 лет

Kleo.ru вчера в 03:53
Политика

В «Роснефти» прокомментировали санкции США против своей «дочки»

"Роснефть" назвала санкции США, введенные против трейдинговой "дочки" компании Rosneft Trading SA из-за ее деятельности в Венесуэле, "незаконными, необоснованными", а также "актом правового произвола".
РИА Новости вчера в 18:24
Экономика

Подготовлен законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Законопроект восстанавливает механизм индексации страховых пенсий работающим пенсионерам, действовавший до 2016 года.
Современный Предприниматель вчера в 02:10
Происшествия

Опубликовано видео задержания готовивших теракты керченских подростков

ФСБ опубликовала видео задержания и допроса подростков, которых подозревают в подготовке терактов в Керчи.
News.ru вчера в 10:42
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