Общество
Газета.RuУкраинский минкульт извинился за хор Веревки и «Квартал 95»
Сама Гонтарева назвала номер "Квартала 95" позором. "Извините, Валерия Алексеевна, мне стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки", - написал Бородянский в соцсетях.
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Номер «Квартала-95» о доме экс-главы Нацбанка заставил министра извиняться
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Жительница Симферополя осталась жива, сорвавшись во время прогулки с 40-метровой скалы.
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Минтруд ответил на предупреждение HeadHunter о массовых сокращениях
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За нарушение дня тишины во время выборов в России иностранные СМИ отдадут 4% от оборота или заплатят штраф от 2,3 до 3,5 млн рублей.
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