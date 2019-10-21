Общество
Газета.RuУкраинский минкульт извинился за хор Веревки и «Квартал 95»
Сама Гонтарева назвала номер "Квартала 95" позором. "Извините, Валерия Алексеевна, мне стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки", - написал Бородянский в соцсетях.
Читать в источнике
Оценить21
Подробнее о событии
Показать все источники
Номер «Квартала-95» о доме экс-главы Нацбанка заставил министра извиняться
Московский Комсомолец03:10
Автоматически обработано 7036 источников, обновлено в 07:41, Ашберн
Происшествия
Число пострадавших при прорыве красноярской дамбы возросло до 26
РЕН ТВ вчера в 22:23
Футбол
Егоров: меру наказания удаленным тренерам Федотову и Божовичу определит КДК
Решение о наказании главных тренеров "Оренбурга" Владимира Федотова и самарских "Крыльев Советов" Миодрага Божовича определит Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС), заявил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров.
РИА Новости 07:23
Игры
Игроки намерены колесить по GTA 5, пока не выйдет шестая часть
Автор YouTube-канала 10HoursMovies организовал специальный марафон, в рамках которого колесит по Сан-Андреас в Grand Theft Auto V, пока не состоится релиз шестой части серии.
Игромания.ру 06:59
Общество
Владимир Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
РИА Новости 07:10
Общество
Китай впервые в истории обогнал США по числу богачей
Китай впервые обогнал США по числу жителей, на долю которых приходится 10% всего мирового богатства.
Известия 06:47
Политика
Два американских патрульных катера прибыли в Одессу
Американское судно Ocean Freedom доставило в Одессу два катера класса Island - Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск", которые были переданы Украине Соединенными Штатами в 2018 году.
Газета.Ru 05:23
Армия и оружие
Эрдоган назвал условия продолжения военной операции в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал условия, при которых он возобновит боевые действия в Сирии.
Мойка78 вчера в 16:38
Политика
Эрдоган предпримет «необходимые шаги» по Сирии после встречи с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен предпринять необходимые шаги по ситуации на севере Сирии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
DP.RU 06:52
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным
Министерство обороны России опровергло сообщения о нештатной ситуации во время учений «Гром-2019», в результате которой не был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты с подлодки «Рязань».
РБК 06:11
Общество
Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Уточняется, что около 20 человек вышли на протест против проведения спектакля московского театра "У Никитских ворот".
Газета.Ru вчера в 04:29
Общество
Минтруд отреагировал на прогнозы о массовых сокращениях в России
Ранее газета «Известия» со ссылкой на исследование HeadHunter писала, что в каждой десятой компании России может произойти сокращение в 2020 году.
RT на русском 06:34
Общество
В студии «Квартал 95» вступились за хор имени Веревки
Актер студии Евгений Кошевой вместе с артистами хора имени Веревки исполнили песню "Горел дом" ("Горила хата"), там, в частности, есть такие слова: "Горел дом, пылал, в Лондоне женщина плакала".
РИА Новости 07:36
Хоккей
Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Чикаго» в матче НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 01:22
Происшествия
СК возбудил дело после гибели рабочих под завалами в Екатеринбурге
Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в Екатеринбурге при проведении ремонтных земляных работ двое рабочих попали под обрушение грунта и погибли.
RT на русском вчера в 05:32
Экономика
Банки попросили ЦБ отменить «антиотмывочные» нормы
Российские банки, пенсионные фонды, страховые компании и другие представители платежного рынка направили Банку России предложение об отмене 27 норм законодательства, направленных на борьбу с отмыванием денег.
Известия 04:15
Общество
Актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж. Ее избранником стал арт-дилер Кук Мэруни, сообщает Fox News.
Росбалт 02:15
Армия и оружие
На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru 19 октября в 13:59
Политика
Вторая ветка «Турецкого потока» будет достроена к 2020 году
"Партнеры подчеркнули, что работы, как и запланировано, будут завершены в срок к 2020 году", - отметил министр по итогам переговоров со своей болгарской коллегой Екатериной Захариевой.
Российская газета 06:08
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщения о своей госпитализации
Актриса Валентина Талызина в беседе с ФАН прокомментировала сообщения о своей госпитализации. «Со мной всё хорошо», — заявила она.
RT на русском 04:26
Происшествия
Убийца девятилетней школьницы в Саратове признал вину
По данным агентства, Туватин полностью признал вину. Ему предъявлено обвинение в убийстве.
Lenta.ru 02:53
Общество
Названа дата эксгумации останков диктатора Франко в Испании
Испанское издание El País сообщает, что эксгумация останков диктатора Франсиско Франко состоится 24 октября.
Московский Комсомолец 04:49
Авто
АвтоВАЗ может выпустить спортивные аксессуары Lada Sport Line
Как сообщает «Российская газета», документ оформлен по 12-му классу товаров – автомобили, запасные части и аксессуары, а логотип LADA Sport Line выполнен в фирменной стилистике спортивного подразделения «АвтоВАЗа» — LADA Sport.
Автоновости дня 02:00
Общество
Названы регионы России с самым доступным газом
Жители регионов из первой тройки могут купить на среднюю зарплату наибольшее количество газа — от 15,6 до 20 тысяч кубометров.
Lenta.ru вчера в 19:51
Фигурное катание
Костомаров назвал выступление Щербаковой историческим событием
Газета.Ru вчера в 22:35
Шоу-бизнес
Леди Гага рухнула со сцены во время танца с поклонником
Что касается Гаги, то она практически сразу после случившегося вернулась на сцену и продолжила выступление.
Труд 18 октября в 11:58
Экономика
Американский бренд Under Armour закрывает магазины в России
Американский производитель спортивной одежды и обуви Under Armour намерен закрыть свои магазины в России, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 04:40
Происшествия
Путин поручил красноярскому губернатору обратить внимание на нужды людей
Президент России Владимир Путин поручил губернатору Красноярского края Александру Уссу после ситуации с прорывом дамб в деревне Щетинкино обратить внимание на нужды людей.
Известия 07:34
Гаджеты
Huawei анонсировала продажи фитнес-трекера Band 4 в России
Huawei объявила о старте продаж в России умного браслета Band 4. Об этом говорится в сообщении компании.
TelecomDaily 05:53
Общество
Ученые предупредили об угрозе прорыва Горьковской плотины
На Горьковской плотине (Нижегородская ГЭС) не построены сооружения, предусматривающие ее устойчивость, это может привести к катастрофе, заявил в Совете Федерации руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.
РИА Новости 05:53