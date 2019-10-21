Сама Гонтарева назвала номер "Квартала 95" позором. "Извините, Валерия Алексеевна, мне стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки", - написал Бородянский в соцсетях.

Украинский минкульт извинился за хор Веревки и «Квартал 95»

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