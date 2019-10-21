Общество

Газета.RuГазета.RuУкраинский минкульт извинился за хор Веревки и «Квартал 95»

Сама Гонтарева назвала номер "Квартала 95" позором. "Извините, Валерия Алексеевна, мне стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки", - написал Бородянский в соцсетях.
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Номер «Квартала-95» о доме экс-главы Нацбанка заставил министра извиняться

Московский Комсомолец03:10

Бывшие коллеги Зеленского высмеяли поджог дома главы Нацбанка Украины. Извиняться пришлось министру культуры

URA.Ru04:48

Украинский минкульт извинился за хор Веревки и «Квартал 95»

Газета.Ru03:21

Глава Минкульта Украины извинился перед Гонтаревой за песню о поджоге

News.ru04:54

Глава минкульта Украины извинился за песню о поджоге дома Гонтаревой

Взгляд.ру02:39

Министр культуры Украины извинился перед экс-главой Нацбанка за песню хора

РИА Новости02:21

На Украине извинились перед экс-главой НБУ за номер студии «Квартал 95»

REGNUM01:49
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Происшествия

Число пострадавших при прорыве красноярской дамбы возросло до 26

РЕН ТВ вчера в 22:23
Футбол

Егоров: меру наказания удаленным тренерам Федотову и Божовичу определит КДК

Решение о наказании главных тренеров "Оренбурга" Владимира Федотова и самарских "Крыльев Советов" Миодрага Божовича определит Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС), заявил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров.
РИА Новости 07:23
Игры

Игроки намерены колесить по GTA 5, пока не выйдет шестая часть

Автор YouTube-канала 10HoursMovies организовал специальный марафон, в рамках которого колесит по Сан-Андреас в Grand Theft Auto V, пока не состоится релиз шестой части серии.
Игромания.ру 06:59
Общество

Владимир Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса

РИА Новости 07:10
Общество

Ассанж прибыл на заседание суда в Лондоне по делу об экстрадиции

РИА Новости 05:37
Общество

Китай впервые в истории обогнал США по числу богачей

Китай впервые обогнал США по числу жителей, на долю которых приходится 10% всего мирового богатства.
Известия 06:47
Политика

Два американских патрульных катера прибыли в Одессу

Американское судно Ocean Freedom доставило в Одессу два катера класса Island - Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск", которые были переданы Украине Соединенными Штатами в 2018 году.
Газета.Ru 05:23
Армия и оружие

Эрдоган назвал условия продолжения военной операции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал условия, при которых он возобновит боевые действия в Сирии.
Мойка78 вчера в 16:38
Политика

Эрдоган предпримет «необходимые шаги» по Сирии после встречи с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен предпринять необходимые шаги по ситуации на севере Сирии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
DP.RU 06:52
Армия и оружие

Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным

Министерство обороны России опровергло сообщения о нештатной ситуации во время учений «Гром-2019», в результате которой не был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты с подлодки «Рязань».
РБК 06:11
Общество

Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра

Уточняется, что около 20 человек вышли на протест против проведения спектакля московского театра "У Никитских ворот".
Газета.Ru вчера в 04:29
Общество

Минтруд отреагировал на прогнозы о массовых сокращениях в России

Ранее газета «Известия» со ссылкой на исследование HeadHunter писала, что в каждой десятой компании России может произойти сокращение в 2020 году.
RT на русском 06:34
Общество

В студии «Квартал 95» вступились за хор имени Веревки

Актер студии Евгений Кошевой вместе с артистами хора имени Веревки исполнили песню "Горел дом" ("Горила хата"), там, в частности, есть такие слова: "Горел дом, пылал, в Лондоне женщина плакала".
РИА Новости 07:36
Хоккей

Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Чикаго» в матче НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 01:22
Происшествия

СК возбудил дело после гибели рабочих под завалами в Екатеринбурге

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в Екатеринбурге при проведении ремонтных земляных работ двое рабочих попали под обрушение грунта и погибли.
RT на русском вчера в 05:32
Экономика

Банки попросили ЦБ отменить «антиотмывочные» нормы

Российские банки, пенсионные фонды, страховые компании и другие представители платежного рынка направили Банку России предложение об отмене 27 норм законодательства, направленных на борьбу с отмыванием денег.
Известия 04:15
Общество

Актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж. Ее избранником стал арт-дилер Кук Мэруни, сообщает Fox News.
Росбалт 02:15
Армия и оружие

На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru 19 октября в 13:59
Политика

Вторая ветка «Турецкого потока» будет достроена к 2020 году

"Партнеры подчеркнули, что работы, как и запланировано, будут завершены в срок к 2020 году", - отметил министр по итогам переговоров со своей болгарской коллегой Екатериной Захариевой.
Российская газета 06:08
Шоу-бизнес

Талызина прокомментировала сообщения о своей госпитализации

Актриса Валентина Талызина в беседе с ФАН прокомментировала сообщения о своей госпитализации. «Со мной всё хорошо», — заявила она.
RT на русском 04:26
Происшествия

Убийца девятилетней школьницы в Саратове признал вину

По данным агентства, Туватин полностью признал вину. Ему предъявлено обвинение в убийстве.
Lenta.ru 02:53
Общество

Названа дата эксгумации останков диктатора Франко в Испании

Испанское издание El País сообщает, что эксгумация останков диктатора Франсиско Франко состоится 24 октября.
Московский Комсомолец 04:49
Авто

АвтоВАЗ может выпустить спортивные аксессуары Lada Sport Line

Как сообщает «Российская газета», документ оформлен по 12-му классу товаров – автомобили, запасные части и аксессуары, а логотип LADA Sport Line выполнен в фирменной стилистике спортивного подразделения «АвтоВАЗа» — LADA Sport.
Автоновости дня 02:00
Общество

Названы регионы России с самым доступным газом

Жители регионов из первой тройки могут купить на среднюю зарплату наибольшее количество газа — от 15,6 до 20 тысяч кубометров.
Lenta.ru вчера в 19:51
Фигурное катание

Костомаров назвал выступление Щербаковой историческим событием

Газета.Ru вчера в 22:35
Шоу-бизнес

Леди Гага рухнула со сцены во время танца с поклонником

Что касается Гаги, то она практически сразу после случившегося вернулась на сцену и продолжила выступление.
Труд 18 октября в 11:58
Экономика

Американский бренд Under Armour закрывает магазины в России

Американский производитель спортивной одежды и обуви Under Armour намерен закрыть свои магазины в России, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 04:40
Происшествия

Путин поручил красноярскому губернатору обратить внимание на нужды людей

Президент России Владимир Путин поручил губернатору Красноярского края Александру Уссу после ситуации с прорывом дамб в деревне Щетинкино обратить внимание на нужды людей.
Известия 07:34
Гаджеты

Huawei анонсировала продажи фитнес-трекера Band 4 в России

Huawei объявила о старте продаж в России умного браслета Band 4. Об этом говорится в сообщении компании.
TelecomDaily 05:53
Общество

Ученые предупредили об угрозе прорыва Горьковской плотины

На Горьковской плотине (Нижегородская ГЭС) не построены сооружения, предусматривающие ее устойчивость, это может привести к катастрофе, заявил в Совете Федерации руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.
РИА Новости 05:53
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Украинский финансист и инвестбанкир, миллионер. Глава Национального банка Украины с 19 июня 2014 года по 15 марта 2018 года, первая женщина на этом посту.
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