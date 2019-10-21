Общество

News.ruNews.ruГлава Минкульта Украины извинился перед Гонтаревой за песню о поджоге

Украинский министр культуры Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Нацбанка Валерией Гонтаревой за шуточную песню о поджоге её дома.
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