Политика

Lenta.ruLenta.ruУкраинский моряк рассказал об инциденте с собакой и российским пограничником

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Собака, которая была задержана в Керченском проливе вместе с экипажем кораблей ВМС Украины, покусала одного из российских пограничников. Об этом рассказал журналистам командир моряков Олег Мельничук, передает ТСН.
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