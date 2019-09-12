Собака, которая была задержана в Керченском проливе вместе с экипажем кораблей ВМС Украины, покусала одного из российских пограничников. Об этом рассказал журналистам командир моряков Олег Мельничук, передает ТСН.

Украинский моряк рассказал об инциденте с собакой и российским пограничником

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