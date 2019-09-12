Политика
Lenta.ruУкраинский моряк рассказал об инциденте с собакой и российским пограничником
Собака, которая была задержана в Керченском проливе вместе с экипажем кораблей ВМС Украины, покусала одного из российских пограничников. Об этом рассказал журналистам командир моряков Олег Мельничук, передает ТСН.
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Общество
Обнаруженные при раскопках в Италии скелеты «любовников» оказались мужчинами
Специалисты провели исследования и выяснили, что найденные в 2009 году при раскопках древнего некрополя в Италии скелеты, держащиеся за руки, оказались мужчинами.
Газета.Ru 12:43
Баскетбол
Сборная Сербии обыграла США на чемпионате мира по баскетболу
ProstoProSport 08:58
Космос
Первую в истории межзвёздную комету открыл крымчанин
Крымский астроном обнаружил первую в истории межзвёздную комету.
Крым 24 13:11
Общество
Меган Маркл нашла новое некоролевское занятие
По словам Маркл, новая линейка офисных нарядов была создана в поддержку благотворительной организации Smart Works, которая занимается обучением нуждающихся безработных женщин.
Lenta.ru 12:18
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым
1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.
Петрозаводск говорит вчера в 15:19
Политика
Глава ДНР заявил о цели войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости 08:07
Политика
В Еврокомиссии отреагировали на решение суда ЕС по OPAL
Ранее 10 сентября Минэнерго Польши сообщило, что Суд ЕС вынес решение в пользу польской нефтегазовой компании PGNiG в деле о доступе «Газпрома» к мощностям газопровода OPAL — сухопутного продолжения газопровода «Северный поток».
Rambler News Service 10 сентября в 11:54
Политика
Путин оценил сотрудничество России и Израиля в военной сфере
РИА Новости 13:21
Шоу-бизнес
Бузова устроила скандал во время съемок телешоу
Lenta.ru 10 сентября в 12:16
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
BFM.ru 10 сентября в 03:30
Футбол
Михаил Кержаков: Я борюсь за место основного голкипера «Зенита»
Летом ты продлил контракт с Зенитом, но только на год.
Советский спорт 13:34
Политика
Зеленский подарил освобожденным украинским морякам квартиры
Президент Украины Владимир Зеленский подарил украинским морякам, которые вернулись в страну в рамках российского-украинского обмена заключенными, квартиры в Одессе и президентские часы.
Lenta.ru 10:24
Кино
Взлетел, но недалеко: экранизация романа «Щегол» Донны Тартт
Экранизировать невозможно Всегда можно пошутить, что Пулитцера Донна Тартт получила за количество исписанной бумаги.
Петербургский дневник 13:00
Культура
Друзья поздравили маэстро Владимира Спивакова с юбилеем
Знаменитому на весь мир дирижеру и народному артисту СССР Владимиру Спивакову 12 сентября исполнилось 75 лет.
Bimru.ru 12:01
Политика
Интерпол отказался комментировать запрос МИД РФ по Смоленкову
Ранее в четверг представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия запрашивала Интерпол насчет нахождения экс-сотрудника администрации Кремля Олега Смоленкова на территории США после того, как в СМИ появилась информация о том, что он является агентом ЦРУ.
ТАСС 12:53
Кино
Стивен Кинг одобрил изменение канона «Оно» с помощью нового гей-персонажа в сиквеле
Хотя создатели довольно бережно подошли к экранизации романа Стивена Кинга «Оно», во второй части франшизы они внесли некоторые изменения в канон.
Popcornnews.ru 10:15
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Известия вчера в 06:28
Происшествия
СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
РИА Новости вчера в 12:39
Финансы
Россия откажется от долларовых займов в пользу евро или юаней
Россия в 2020 году откажется от кредитов в долларах и будет занимать в евро или юанях.
BFM.ru 12:26
Армия и оружие
Украинские силовики устроили массовую драку в Донбассе
Офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что пять украинских силовиков получили тяжкие телесные повреждения.
Московский Комсомолец 12:12
Шоу-бизнес
Богомолов перед свадьбой с Собчак похудел на 18 килограммов
Богомолов перед свадьбой с Собчак похудел на 18 килограммов Режиссер, похоже, начал терять вес на нервной почве.
Экспресс газета 09:59
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Финансы
Курс евро опустился ниже 71 рубля впервые с начала августа
Курс евро на торгах в четверг, 12 сентября, опускался ниже 71 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
REGNUM 11:58
Общество
Опытному хирургу в Екатеринбурге предложили стать уборщиком
Гинекологу 7-й городской больницы Екатеринбурга Эдуарду Мамину сократили его ставку замглавврача и предложили перейти на должность лифтера или уборщика.
Цензуры.Нет 03:02
Общество
Аккаунт Симоньян в Facebook заблокировали
РИА Новости 11:22