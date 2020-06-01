В социальных сетях отмечается, что Вечирко был сторонником украинских националистов и служил в рядах ВСУ. Как сообщает издание "Страна", Вечирко, по некоторым данным, является выходцем из Винницкой области, в настоящее время он проживает в получасе езды от Миннеаполиса.

Украинский националист обвиняется в наезде на протестующих в США

Политика Работники Facebook провели онлайн-протест против Цукерберга Вашингтон, 2 июня 2020, 01:16 — REGNUM Ряд сотрудников американской корпорации Facebook провели виртуальную протестную акцию против позиции главы компании Марка Цукерберга по сообщениям президента США Дональда Трампа в соцсетях, передает телеканал NBC.

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