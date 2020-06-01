Происшествия
Российская газетаУкраинский националист обвиняется в наезде на протестующих в США
В социальных сетях отмечается, что Вечирко был сторонником украинских националистов и служил в рядах ВСУ. Как сообщает издание "Страна", Вечирко, по некоторым данным, является выходцем из Винницкой области, в настоящее время он проживает в получасе езды от Миннеаполиса.
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Въехавшим в толпу в Миннеаполисе на грузовике оказался украинский «атошник» Вечирко
Московский Комсомолец06:16
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Наука
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Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
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Власти американского штата Нью-Йорк приняли решение ввести комендантский час из-за акций протеста после убийства Джорджа Флойда в Миннесоте.
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РИА Новости вчера в 13:08
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REGNUM 13:25
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Известные актеры трилогии Питера Джексона "Властелин колец", созданной по мотивам одноименного романа Дж. Р. Р. Толкина, снова встретились в рамках онлайн-шоу актера Джоша Гада "Reunited apart".
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Кроссовер Nivus автоконцерн Volkswagen представил в Бразилии. Автомобиль также будет доступен в Аргентине в конце этого года.
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Газета.Ru вчера в 14:33
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Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
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МИД РФ: США нарушают права журналистов и собственную конституцию
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Главный онколог Минздрава назвал признаки развития рака кожи
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