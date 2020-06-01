Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаУкраинский националист обвиняется в наезде на протестующих в США

В социальных сетях отмечается, что Вечирко был сторонником украинских националистов и служил в рядах ВСУ. Как сообщает издание "Страна", Вечирко, по некоторым данным, является выходцем из Винницкой области, в настоящее время он проживает в получасе езды от Миннеаполиса.
Читать в источнике
Комментировать249

Подробнее о событии

В толпу протестующих в Миннеаполисе въехал украинец, поддерживающий Трампа

Комсомольская правда15:10

Полиция задержала водителя, въехавшего в толпу в Миннеаполисе

РЕН ТВвчера в 20:03

Стали известны данные об украинце, который таранил толпу протестующих в США

ИА Красная Весна15:22

Стали известны подробности о въехавшем в толпу в Миннеаполисе украинце

РИА Новости14:18

Въехавшим в толпу в Миннеаполисе на грузовике оказался украинский «атошник» Вечирко

Московский Комсомолец06:16

В толпу протестующих в США мог въехать выходец с Украины — Strana.ua

REGNUM06:26

Появились подробности о въехавшем в толпу в Миннеаполисе украинце

Газета.Ru14:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 18:44, Ашберн
Наука

Новая периодическая таблица элементов создана

ToDay News Ufa вчера в 04:29
50
Политика

Работники Facebook провели онлайн-протест против Цукерберга

Вашингтон, 2 июня 2020, 01:16 — REGNUM Ряд сотрудников американской корпорации Facebook провели виртуальную протестную акцию против позиции главы компании Марка Цукерберга по сообщениям президента США Дональда Трампа в соцсетях, передает телеканал NBC.
REGNUM 18:16
Общество

NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе

Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Известия вчера в 22:48
442
Общество

МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров

«Госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9», — сказал собеседник агентства.
BFM.ru 07:20
3
Общество

В Крыму смягчили правила заезда в отели для туристов при пандемии

В Крыму смягчили одно из новых требований к туристам при заезде в объекты размещения региона во время пандемии коронавируса.
Lenta.ru 10:03
6
Авто

Тарга Porsche 911 Heritage Design открыла коллекционную серию

Первый — Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition с классическим окрасом Cherry Metallic, белыми наклейками на кузове и золотистыми шильдиками.
Драйв 18:04
Политика

Кадыров призвал ООН наказать власти США за бесчинства

Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил ООН принять меры в отношении официальных властей США и призвать их к ответу за преследование и убийство невиновных людей.
РИА Новости 18:30
4
Общество

Особое мнение: Александр Баунов

Заходите, посмотрите, в каких условиях находится Александр Баунов.
Эхо Москвы 14:07
Здоровье

Названы главные мифы о питьевой воде

Названы главные мифы о питьевой воде. Об это стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 06:26
9
Политика

Украинский вице-премьер заявил, что не видит угроз войны с Россией

Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что сейчас нет угрозы широкомасштабной войны России и Украины.
РИА Новости 17:00
Происшествия

Бывшего прокурора Читы обвинили в изнасиловании любовницы

В изнасиловании мужчину обвинила его любовница.
Вести.Ru 11:03
19
Футбол

Состояние Ди Марии обеспокоило врачей «ПСЖ»

Врач "ПСЖ" обеспокоился состоянием здоровья полузащитника французской команды Анхеля Ди Марии, сообщает Le Parisien.
Газета.Ru 18:30
Игры

Геймеры в бешенстве: игру «Trackmania» им придется покупать несколько раз

Геймеры, которые очень ждали этой игры, взорвались негодованием.
Ридус 18:06
Общество

В Нью-Йорке ввели комендантский час из-за беспорядков

Власти американского штата Нью-Йорк приняли решение ввести комендантский час из-за акций протеста после убийства Джорджа Флойда в Миннесоте.
Известия 17:51
7
Политика

Песков рассказал, как пройдет парад Победы

РИА Новости вчера в 13:08
2,4K
Энергетика

Российская нефть Urals в мае подорожала на 70%

По оценке ведомства, средняя цена на нефть Urals в мае составила $31,03 за баррель, что на 70% выше апрельской средней цены, которая составила $18,22 за баррель.
REGNUM 13:25
49
Происшествия

Названа новая причина смерти чернокожего мужчины в Миннеаполисе

Вскрытие показало, что смерть чернокожего Джорджа Флойда наступила в результате удушья от оказания сильного давления со стороны полицейских.
Lenta.ru 17:14
41
Космос

Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце

РИА Новости 09:27
427
Кино

Актеры из «Властелина колец» приняли участие в новом шоу

Известные актеры трилогии Питера Джексона "Властелин колец", созданной по мотивам одноименного романа Дж. Р. Р. Толкина, снова встретились в рамках онлайн-шоу актера Джоша Гада "Reunited apart".
NewInform 02:40
19
Авто

Volkswagen представил новый кроссовер Nivus

Кроссовер Nivus автоконцерн Volkswagen представил в Бразилии. Автомобиль также будет доступен в Аргентине в конце этого года.
АБН 30 мая в 02:06
85
Общество

Роман Абрамович купил самую дорогую виллу Израиля

Российский олигарх Роман Абрамович приобрел самую дорогую виллу в Израиле за 65 миллионов долларов.
Lenta.ru 18:38
2
Авто

Назвали российские цены на новый кроссовер Kia XCeed

Автосалоны KIA сегодня начинают продажи нового купе-кроссовера KIA XCeed российского производства.
32CARS.ru 08:53
52
Шоу-бизнес

Алсу перестала скрывать сына Рафаэля

Случилось то, чего так долго ждали все поклонники певицы Алсу. Многодетная мама впервые показала своего сына Рафаэля.
Комсомольская правда 15:35
Кино

Джеймс Кэмерон продолжает съемки «Аватара» в Новой Зеландии

Продюсер фильма "Аватар-2" заявил на своей Instagram-странице, что они вместе с режиссером прибыли в Новую Зеландию.
iReactor 04:13
1
Космос

Спутник связи «Экспресс-АМ6» частично вышел из строя

Агентство РИА Новости, ссылаясь на материалы с сайта государственных закупок, сообщило, что телекоммуникационный спутник «Экспресс-АМ6» перестал функционировать более чем на треть из-за полного выхода из строя системы охлаждения.
Военное дело 08:08
3
Шоу-бизнес

Дочь Ефремова рассказала о смене пола и отношениях с девушкой

Анна-Мария рассказала, что хочет жениться на своей подруге, переехать в Англию и завести однополую семью.
Sunmag.me 09:59
66
Общество

Илон Маск по-русски ответил Рогозину

Газета.Ru вчера в 14:33
1,1K
Финансы

Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей

Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости 06:58
502
Политика

МИД РФ: США нарушают права журналистов и собственную конституцию

Соединенные Штаты нарушают законные права журналистов и собственную конституцию.
ТК Звезда 15:28
4
Здоровье

Главный онколог Минздрава назвал признаки развития рака кожи

В середине мая главный онколог Минздрава сообщил, что одним из признаков рака является потеря веса.
РБК 30 мая в 02:21
12
ещё по теме
Миннеаполис
Город в США
Город на севере США, крупнейший город штата Миннесота и округа Хеннепин. Население - 422 331 человек. Находится на берегах реки Миссисипи. Миннеаполис примыкает к Сент-Полу, столице штата и второму городу по величине. Вместе они образуют столичный район «Города-близнецы». Агломерация - 3,6 млн человек.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное