Происшествия
ТАССГрузовик въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе
Грузовик въехал в толпу участников акции протеста в Миннеаполисе (штат Миннесота), вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией. Как сообщило в воскресенье управление общественной безопасности штата, ни один из демонстрантов не был сбит, водитель грузовика арестован.
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Во Флориде задержали водителя грузовика, наехавшего на толпу протестующих
Московский Комсомолец30 мая в 19:03
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Финансы
Эксперты рассказали, когда доллар снова подорожает
Опрошенные "Газетой.Ru" аналитики рассказали, что российская валюта растет вслед за нефтью, но нынешние котировки скорее слишком оптимистичны, и высока вероятность того, что в ближайшее время рубль снова ослабнет до 75 за доллар.
Газета.Ru вчера в 12:36
Общество
В Подмосковье возобновляют работу салоны красоты
Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился с 3 июня открыть салоны красоты, спа-салоны, солярии, сауны и бани в помещениях площадью до 400 кв. м и с отдельным входом.
ТАСС вчера в 16:18
Политика
Трамп решил мобилизовать военных для прекращения беспорядков в США
«Если город или штат отказывается предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и собственности их жителей, то я разверну Вооруженные силы США и быстро решу проблему», — заявил президент.
РБК вчера в 19:52
Политика
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
Технологии
Агрегаторам объявлений предложили идентификацию на портале госуслуг
Популярные сайты объявлений Avito, «Авто.ру», ЦИАН и другие агрегаторы с 1 июля смогут подключаться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг.
Ведомости вчера в 23:23
Общество
В Москве заработали непродовольственные магазины
Агентство ТАСС опубликовало сегодня прогноз, согласно которому в ближайшие дни в Москве отроются пятьдесят-шестьдесят процентов непродовольственных магазинов.
Эхо Москвы вчера в 03:04
Наука
В «Росатоме» заявили о разработке нового метода борьбы против COVID-19
Специалисты одного из ведущих научных центров госкорпорации "Росатом" Физико-энергетического института имени Лейпунского (ФЭИ, Обнинск, Калужская область) разработали необычный подход к лечению коронавирусной инфекции путем дезинфекции легких с помощью ультрафиолета.
РИА Новости вчера в 20:44
Технологии
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества
Пользователей мессенджера WhatsApp предупредили о новой схеме, с помощью которой мошенники могут получать доступ к их аккаунтам.
Lenta.ru вчера в 13:51
Экономика
Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян
Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы ниже пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
Lenta.ru вчера в 18:48
Энергетика
Россия уступила лидерство по поставкам газа в Турцию
В марте 2019 года доля России по экспорту газа в Турцию составляла 33% (1,4 млрд куб. м), в этом году она сократилась до 9,9% (389 млн куб. м). По поставкам СПГ на турецкий рынок Россию практически догнали США, увеличившие в этом году свои поставки на 300%.
Коммерсантъ 31 мая в 20:43
Общество
МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров
BFM.ru вчера в 07:20
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия вчера в 03:18
Единоборства
Отказ Джона Джонса от титула UFC может отразиться на Стипе Миочиче
FightTime.ru вчера в 04:19
Шоу-бизнес
Бывший муж Ирины Горбачевой признался, что изменял ей
Недавно актриса Ирина Горбачева сделала шокирующее признание – она рассталась с мужем из-за его постоянных измен.
Kleo.ru вчера в 10:49
Шоу-бизнес
Елена Воробей заявила, что заразилась коронавирусом
Аргументы и Факты вчера в 00:15
Происшествия
Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения
Два доктора, которые провели независимое вскрытие тела Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством.
Коммерсантъ вчера в 17:17
Происшествия
Пропавшую в Крыму шестилетнюю девочку нашли мертвой
РБК вчера в 08:04
Общество
Пенсионный фонд РФ перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет
Пенсионный фонд России (ПФР) перечислил первые единовременные выплаты на детей от 3 до 16 лет.
Известия вчера в 17:21
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Рамилю Шамсутдинову, который открыл стрельбу в воинской части Забайкалья и убил восемь сослуживцев, предъявят новое обвинение.
Российская газета 31 мая в 23:06
Политика
На Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России
Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации Донбассе в "будапештском формате" без участия России.
РИА Новости вчера в 18:31
Общество
Абитуриенты смогут подать документы в вузы без электронной подписи
Как писал NEWS.ru ранее, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что абитуриенты смогут подать документы на поступление в вуз с 20 июня до 17 августа.
News.ru вчера в 08:31
Общество
Роспотребнадзор сообщил о видах мошенничества в период пандемии
Роспотребнадзор рассказал о видах мошенничестве в период эпидемии коронавируса и дал рекомендации, как не стать жертвой злоумышленников.
РБК 00:12
Кино
Крис Эванс не вернется к роли Капитана Америки
ГЛАС.RU 00:30
Общество
В Свердловской области до 8 июня продлили ограничительные меры
Введенные в Свердловской области в связи с коронавирусом ограничительные меры продлены до 8 июня, сообщил в понедельник глава региона Евгений Куйвашев.
РИА Новости вчера в 08:28
Космос
Корабль Crew Dragon компании SpaceX стартовал к МКС
Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX стартовал к МКС.
Областная газета 31 мая в 02:35
Происшествия
В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива
Режим чрезвычайной ситуации введён в городе Норильске Красноярского края после крупного разлива дизельного топлива и пожара на ТЭЦ-3.
RT на русском вчера в 07:01
Космос
Мощнейшая за три года вспышка зафиксирована на Солнце
Известия вчера в 14:47
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными моторами
Тарантас Ньюс 31 мая в 23:39
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно обрело нового владельца
Являющееся главным кандидатом на достройку газопровода "Северный поток - 2" судно "Академик Черский" сменило владельца и теперь принадлежит самарскому фонду, выяснило принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 18:44
Общество
Новокузнецк лидирует по числу новых случаев заражения за сутки
Кемерово, 1 июня 2020, 07:35 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки выявлены в шести населённых пунктах Кемеровской области.
REGNUM вчера в 00:35