Происшествия

ТАССТАССГрузовик въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе

Грузовик въехал в толпу участников акции протеста в Миннеаполисе (штат Миннесота), вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией. Как сообщило в воскресенье управление общественной безопасности штата, ни один из демонстрантов не был сбит, водитель грузовика арестован.
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Американские полицейские попали под колеса при разгоне протестующих

ИА Красная Весна00:49

В США считают, что водитель въехал в толпу в Миннеаполисе непреднамеренно

РИА Новости00:18

В США арестовали водителя грузовика, пытавшегося проехать через толпу

REGNUM31 мая в 20:33

Грузовик въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе

ТАСС31 мая в 20:23

Полиция задержала водителя, въехавшего в толпу в Миннеаполисе

РЕН ТВ31 мая в 20:03

Полицейская машина въехала в толпу протестующих в США

RT на русскомвчера в 16:29

Во Флориде задержали водителя грузовика, наехавшего на толпу протестующих

Московский Комсомолец30 мая в 19:03
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Финансы

Эксперты рассказали, когда доллар снова подорожает

Опрошенные "Газетой.Ru" аналитики рассказали, что российская валюта растет вслед за нефтью, но нынешние котировки скорее слишком оптимистичны, и высока вероятность того, что в ближайшее время рубль снова ослабнет до 75 за доллар.
Газета.Ru вчера в 12:36
29
Общество

В Подмосковье возобновляют работу салоны красоты

Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился с 3 июня открыть салоны красоты, спа-салоны, солярии, сауны и бани в помещениях площадью до 400 кв. м и с отдельным входом.
ТАСС вчера в 16:18
75
Политика

Трамп решил мобилизовать военных для прекращения беспорядков в США

«Если город или штат отказывается предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и собственности их жителей, то я разверну Вооруженные силы США и быстро решу проблему», — заявил президент.
РБК вчера в 19:52
64
Политика

Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
6,9K
Технологии

Агрегаторам объявлений предложили идентификацию на портале госуслуг

Популярные сайты объявлений Avito, «Авто.ру», ЦИАН и другие агрегаторы с 1 июля смогут подключаться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг.
Ведомости вчера в 23:23
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Общество

В Москве заработали непродовольственные магазины

Агентство ТАСС опубликовало сегодня прогноз, согласно которому в ближайшие дни в Москве отроются пятьдесят-шестьдесят процентов непродовольственных магазинов.
Эхо Москвы вчера в 03:04
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Наука

В «Росатоме» заявили о разработке нового метода борьбы против COVID-19

Специалисты одного из ведущих научных центров госкорпорации "Росатом" Физико-энергетического института имени Лейпунского (ФЭИ, Обнинск, Калужская область) разработали необычный подход к лечению коронавирусной инфекции путем дезинфекции легких с помощью ультрафиолета.
РИА Новости вчера в 20:44
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Технологии

Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества

Пользователей мессенджера WhatsApp предупредили о новой схеме, с помощью которой мошенники могут получать доступ к их аккаунтам.
Lenta.ru вчера в 13:51
Экономика

Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян

Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы ниже пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
Lenta.ru вчера в 18:48
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Энергетика

Россия уступила лидерство по поставкам газа в Турцию

В марте 2019 года доля России по экспорту газа в Турцию составляла 33% (1,4 млрд куб. м), в этом году она сократилась до 9,9% (389 млн куб. м). По поставкам СПГ на турецкий рынок Россию практически догнали США, увеличившие в этом году свои поставки на 300%.
Коммерсантъ 31 мая в 20:43
266
Общество

МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров

BFM.ru вчера в 07:20
28
Политика

Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия вчера в 03:18
1,8K
Единоборства

Отказ Джона Джонса от титула UFC может отразиться на Стипе Миочиче

FightTime.ru вчера в 04:19
Шоу-бизнес

Бывший муж Ирины Горбачевой признался, что изменял ей

Недавно актриса Ирина Горбачева сделала шокирующее признание – она рассталась с мужем из-за его постоянных измен.
Kleo.ru вчера в 10:49
Шоу-бизнес

Елена Воробей заявила, что заразилась коронавирусом

Аргументы и Факты вчера в 00:15
89
Происшествия

Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения

Два доктора, которые провели независимое вскрытие тела Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством.
Коммерсантъ вчера в 17:17
276
Происшествия

Пропавшую в Крыму шестилетнюю девочку нашли мертвой

РБК вчера в 08:04
244
Общество

Пенсионный фонд РФ перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет

Пенсионный фонд России (ПФР) перечислил первые единовременные выплаты на детей от 3 до 16 лет.
Известия вчера в 17:21
3,8K
Происшествия

Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение

Рамилю Шамсутдинову, который открыл стрельбу в воинской части Забайкалья и убил восемь сослуживцев, предъявят новое обвинение.
Российская газета 31 мая в 23:06
587
Политика

На Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России

Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации Донбассе в "будапештском формате" без участия России.
РИА Новости вчера в 18:31
399
Общество

Абитуриенты смогут подать документы в вузы без электронной подписи

Как писал NEWS.ru ранее, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что абитуриенты смогут подать документы на поступление в вуз с 20 июня до 17 августа.
News.ru вчера в 08:31
91
Общество

Роспотребнадзор сообщил о видах мошенничества в период пандемии

Роспотребнадзор рассказал о видах мошенничестве в период эпидемии коронавируса и дал рекомендации, как не стать жертвой злоумышленников.
РБК 00:12
33
Кино

Крис Эванс не вернется к роли Капитана Америки

ГЛАС.RU 00:30
1
Общество

В Свердловской области до 8 июня продлили ограничительные меры

Введенные в Свердловской области в связи с коронавирусом ограничительные меры продлены до 8 июня, сообщил в понедельник глава региона Евгений Куйвашев.
РИА Новости вчера в 08:28
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Космос

Корабль Crew Dragon компании SpaceX стартовал к МКС

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX стартовал к МКС.
Областная газета 31 мая в 02:35
2K
Происшествия

В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива

Режим чрезвычайной ситуации введён в городе Норильске Красноярского края после крупного разлива дизельного топлива и пожара на ТЭЦ-3.
RT на русском вчера в 07:01
5
Космос

Мощнейшая за три года вспышка зафиксирована на Солнце

Известия вчера в 14:47
512
Авто

Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными моторами

Тарантас Ньюс 31 мая в 23:39
30
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» судно обрело нового владельца

Являющееся главным кандидатом на достройку газопровода "Северный поток - 2" судно "Академик Черский" сменило владельца и теперь принадлежит самарскому фонду, выяснило принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 18:44
511
Общество

Новокузнецк лидирует по числу новых случаев заражения за сутки

Кемерово, 1 июня 2020, 07:35 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки выявлены в шести населённых пунктах Кемеровской области.
REGNUM вчера в 00:35
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