Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаУкраинский националист обвиняется в наезде на протестующих в США

В социальных сетях отмечается, что Вечирко был сторонником украинских националистов и служил в рядах ВСУ. Как сообщает издание "Страна", Вечирко, по некоторым данным, является выходцем из Винницкой области, в настоящее время он проживает в получасе езды от Миннеаполиса.
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В толпу протестующих в Миннеаполисе въехал украинец, поддерживающий Трампа

Комсомольская правда15:10

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РЕН ТВвчера в 20:03

Стали известны данные об украинце, который таранил толпу протестующих в США

ИА Красная Весна15:22

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РИА Новости14:18

Въехавшим в толпу в Миннеаполисе на грузовике оказался украинский «атошник» Вечирко

Московский Комсомолец06:16

В толпу протестующих в США мог въехать выходец с Украины — Strana.ua

REGNUM06:26

Появились подробности о въехавшем в толпу в Миннеаполисе украинце

Газета.Ru14:52
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