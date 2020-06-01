Происшествия
Российская газетаУкраинский националист обвиняется в наезде на протестующих в США
В социальных сетях отмечается, что Вечирко был сторонником украинских националистов и служил в рядах ВСУ. Как сообщает издание "Страна", Вечирко, по некоторым данным, является выходцем из Винницкой области, в настоящее время он проживает в получасе езды от Миннеаполиса.
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Въехавшим в толпу в Миннеаполисе на грузовике оказался украинский «атошник» Вечирко
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