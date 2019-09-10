Политика
РБКУкраинский омбудсмен — РБК: «Указы о помиловании никогда не опубликуют»
Людмила Денисова была избрана уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека 15 марта 2018 года.
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с чего всё началось
В Россию прилетели журналист Кирилл Вышинский и бывший командир бригады противовоздушной обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Цемах. Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала РБК, как стороны договаривались об обмене.РБКвчера в 23:30
Происшествия
В Сочи при пожаре в частном доме погибла девушка
Сотрудники следственного отдела по Адлерскому району Сочи СУ СК по Кубани начали проверку обстоятельств пожара в частном доме, где было обнаружено тело девушки.
Российская газета 02:54
Общество
Тимати удалил из YouTube собравший рекордное число дизлайков клип
Клип российских рэперов Тимати и Гуфа под названием «Москва», набравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, исчез с сайта.
РБК 02:54
Происшествия
Гендиректора «Дождя» вызвали на допрос в СК
Генеральный директор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева сообщила, что получила повестку о вызове на допрос в качестве свидетеля в Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ.
ТАСС вчера в 13:03
Происшествия
В Геленджике крупный пожар произошел на центральном рынке
Крупный пожар произошел на центральном рынке в Геленджике, сообщают "Кубанксие новости".
Газета.Ru 03:22
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Газета.Ru вчера в 15:17
Политика
На Украине не исключили ещё одного обмена с Россией до конца года
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что переговоры с российской стороной по вопросу освобождения украинских граждан продолжаются и ещё один обмен может произойти уже до конца 2019 года.
RT на русском 01:51
Армия и оружие
Алжир купил российские истребители на сумму около $2 млрд
С учетом стоимости дополнительного оборудования и авиационных средств поражения стоимость контрактов превышает $2 млрд, говорит еще один собеседник «Ведомостей» в оборонной промышленности.
Ведомости вчера в 12:58
Политика
Россиянина задержали в Болгарии по подозрению в шпионаже
Секретарь болгарского Национального движения "Русофилов" подозревается в шпионаже и сейчас с ним работают сотрудники болгарской полиции.
Online47.ru вчера в 22:28
Политика
В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра
Коммерсантъ вчера в 15:36
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Общество
Роскачество назвало продукты, которые нельзя мыть
Что касается мытья мяса, то патогенные бактерии в процессе не погибают, а вместе с каплями воды распространяются по кухне.
Российская газета 02:03
Политика
Предполагаемым американским шпионом в Москве мог быть Олег Смоленков
Накануне американская телекомпания CNN сообщила, что в 2017 году ЦРУ пришлось срочно эвакуировать своего ценнейшего агента из Москвы из-за угрозы разоблачения.
Эхо Москвы 02:03
Общество
Шведский ученый высказался за употребление человечины в пищу
Профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд высказался в пользу рациона из человеческой плоти, пишет New York Post со ссылкой на выступление ученого на научном симпозиуме Gastro в шведской столице.
РИА Новости вчера в 20:03
Энергетика
Цена нефти марки Brent впервые с 1 августа поднялась выше $63
Цена нефти марки Brent впервые с 1 августа поднялась выше $63 за баррель после того, как глава минэнерго Саудовской Аравии заявил о намерении страны продолжать политику по ограничению добычи нефти.
Известия 00:00
Политика
Надежда Савченко стала официально безработной
Герой Украины, депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке теракта в центре Киева, ищет работу.
Вести.Ru вчера в 16:01
Культура
Рэпер Серега захотел получить украинский паспорт
Рэпер Сергей Пархоменко, известный под псевдонимом Серега, заявил о своем намерении получить украинское гражданство.
Газета.Ru вчера в 12:34
Авто
Hyundai показала дизайн будущих электрокаров на ретро-концепте
В Hyundai характеризуют концепт-кар 45 EV в качестве «символической точки отсчета в развитии дизайна будущих электромобилей марки».
AutoNews 03:19
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Политика
Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%
Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
REGNUM вчера в 07:31
Футбол
ЦСКА решил выкупить Лукаса Сантоса
Sport24.ru 02:23
Финансы
Чистый государственный долг России стал отрицательным
У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:16
Политика
В США 48 штатов начали антимонопольное расследование против Google
Как отмечает CNN, расследование в отношении Facebook уже началось: об этом 6 сентября заявили восемь штатов и округ Колумбия.
Телеканал RTVI 02:28
Общество
Опубликован рейтинг городов России с самыми красивыми девушками
Газета.Ru вчера в 13:25
Происшествия
Сторонники Навального сообщили об обысках в Самаре, Уфе и Перми
Утром 9 сентября начались обыски в штабах Алексея Навального в Самаре, Уфе и Перми, сообщил в твиттере глава федерального штаба политика Леонид Волков.
Интерфакс 02:53
Космос
Американский эксперт оценил значение робота «Федор» для освоения космоса
Люди никогда не смогут создать робота, аналогичного человеку, но такие разработки, как российский робот "Федор", побывавший на борту Международной космической станции, необходимы, считает доцент Северо-Восточного университета США Таскин Падир, специализирующийся на робототехнике.
РИА Новости вчера в 20:26
Происшествия
Подозреваемый в нападении на Памфилову признал вину
RT на русском вчера в 09:00