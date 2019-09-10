В Россию прилетели журналист Кирилл Вышинский и бывший командир бригады противовоздушной обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Цемах. Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала РБК, как стороны договаривались об обмене.

с чего всё началось

Людмила Денисова была избрана уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека 15 марта 2018 года.

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