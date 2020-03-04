Политика

Красная веснаКрасная веснаПарламент Украины назначил Дмитрия Кулебу главой МИД

На пост главы МИД Верховная рада Украины назначила экс-вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебу. Постановление об этом назначении было принято 4 марта на внеочередном заседании украинского Парламента.
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Верховная рада назначила главу МИД Украины

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Главой МИД Украины назначен Дмитрий Кулеба

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Rambler News Service09:38

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Вечерняя Москва13:20
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Верховная рада утвердила новый состав правительства Украины

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Газета.Ru 00:46
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Денис Шмыгаль назначен новым премьер-министром Украины

Бывший вице-премьер Денис Шмыгаль возглавит новое правительство Украины. Такое решение на внеочередном заседании приняла Верховная рада.
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«Половинка меня ушла»: в Москве кремировали мужа блогерши Диденко

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МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
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Общественная палата Волгодонска обратилась к премьеру Мишустину

Общественники написали обращение председателю правительства РФ М. В. Мишустину.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о плане повышения пенсий для украинцев ничего не слышно, индексация не проведена, а пенсионный фонд остается неэффективной машиной.
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Сбербанк уступил первенство в рейтинге сильнейших банковских брендов мира.
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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о результате матча 1/4 финала Кубка России по футболу с ЦСКА.
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Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что мужчина приехал в Черновцы из Румынии на автомобиле, а туда он прилетел из Италии.
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Дмитрий Иванович Кулеба
Украинский государственный деятель. Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции с 29 августа 2019 года.
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