Политика

РИА НовостиРИА НовостиУкраинский писатель предупредил, что страна «станет русской»

Несмотря на попытки киевских властей бороться с "советским наследием" и отдалиться от русской культуры, на Украине остается сильная зависимость от соседнего государства. Такое мнение журналу "Новое время" высказал писатель Тарас Прохасько.
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Тарас Прохасько
На Украине до сих пор сильная зависимость от России. И в первую очередь ментальная.
— Тарас Прохасько, украинский писательРИА Новости 12:32

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