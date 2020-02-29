Политика
РИА НовостиУкраинский писатель предупредил, что страна «станет русской»
Несмотря на попытки киевских властей бороться с "советским наследием" и отдалиться от русской культуры, на Украине остается сильная зависимость от соседнего государства. Такое мнение журналу "Новое время" высказал писатель Тарас Прохасько.
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На Украине до сих пор сильная зависимость от России. И в первую очередь ментальная.
— Тарас Прохасько, украинский писательРИА Новости 12:32
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