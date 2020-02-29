На Украине до сих пор сильная зависимость от России. И в первую очередь ментальная.

Несмотря на попытки киевских властей бороться с "советским наследием" и отдалиться от русской культуры, на Украине остается сильная зависимость от соседнего государства. Такое мнение журналу "Новое время" высказал писатель Тарас Прохасько.

Происшествия Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.

Происшествия В Москве полицейские задержали 70 человек в кальянной "Сегодня вечером в одной из кальянных на Кутузовском проспекте прошел полицейский рейд, в рамках которого задержано 70 человек, все они будут доставлены в отделы полиции", - сказал собеседник агентства.

Космос New Horizons заметил на Плутоне движущиеся объекты На обнародованных NASA фотографиях журналисты известного канала на поверхности Плутона, карликовой планеты Солнечной системы, обнаружили странные движущиеся объекты.

Армия и оружие Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.

Здоровье В Литве и Беларуси обнаружили первых заразившихся коронавирусом В Южной Корее количество заразившихся превысило две тысячи человек, в Италии — 650; первые случаи зафиксированы в Нигерии, Новой Зеландии, Беларуси и Литве.

Общество Росгидромет предупредил россиян о температурных аномалиях в марте Понижение температуры в марте может произойти в Северо-Западном регионе и на севере Приволжского федерального округа – Кировская область, Коми, Удмуртия, Пермский край, передает РИА Новости.

Политика Во Франции депутаты дважды поставили вопрос о недоверии правительству Во Франции депутаты дважды подняли вопрос о недоверии правительству после решения премьер-министра Эдуара Филиппа принять законопроект о пенсионной реформе без голосования, передает РИА "Новости".

Футбол Ван Бастен призвал не сравнивать Месси и Роналду Легендарный форвард сборной Нидерландов Марко ван Бастен считает, что неуместно сравнивать нападающего «Барселоны» Лионеля Месси с футболистом «Ювентуса» Криштиану Роналду.