Несмотря на попытки киевских властей бороться с "советским наследием" и отдалиться от русской культуры, на Украине остается сильная зависимость от соседнего государства. Такое мнение журналу "Новое время" высказал писатель Тарас Прохасько.

Здоровье Почти 46% заразившихся коронавирусом в Китае уже выздоровели Почти 46% всех заразившихся новым типом коронавируса в Китае уже вылечились и были выписаны из больницы, свидетельствуют данные Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

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