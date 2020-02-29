Политика

РИА НовостиРИА НовостиУкраинский писатель предупредил, что страна «станет русской»

Несмотря на попытки киевских властей бороться с "советским наследием" и отдалиться от русской культуры, на Украине остается сильная зависимость от соседнего государства. Такое мнение журналу "Новое время" высказал писатель Тарас Прохасько.
Читать в источнике
Комментировать95

Подробнее о событии

Украинский писатель предупредил, что страна «станет русской»

РИА Новости12:32

Украинский писатель заявил, что его страна станет русской

URA.Ru14:27

Украинский писатель заявил, что его страна скоро станет «русской»

Московский Комсомолец14:08

Украинский писатель предрек Украине превращение в «русскую страну»

Взгляд.ру13:38

Украинский писатель опасается, что его страна станет русской

Комсомольская правда14:16

Украинский писатель заявил о сильной зависимости республики от России

News.ru13:13

Украинский писатель пожаловался на сильную зависимость от России

Известия16:40
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 21:03, Ашберн
Здоровье

Почти 46% заразившихся коронавирусом в Китае уже выздоровели

Почти 46% всех заразившихся новым типом коронавируса в Китае уже вылечились и были выписаны из больницы, свидетельствуют данные Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
РИА Новости 27 февраля в 20:23
Происшествия

В Москве полицейские задержали 70 человек в кальянной

ТАСС 15:12
Происшествия

В Москве два человека погибли после прыжка в бассейн с сухим льдом

Два человека погибли, двое госпитализированы в Москве после того, как в бассейн засыпали 25 килограммов сухого льда, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости вчера в 14:06
Политика

На границе Турции и Греции собрались тысячи сирийских беженцев

BFM.ru 07:22
Гаджеты

Vivo представила уникальный смартфон APEX 2020

Заявлено, что концептуальный смартфон Vivo Apex получил 6,45-дюймовый дисплей с загнутыми краями на 120 градусов, а это даже больше чем у Vivo Nex 3. В смартфоне применили виртуальные кнопки, и отказались от портов и отверстий.
Astera вчера в 09:09
Армия и оружие

Пентагон подписал контракт на производство Javelin для Украины

Совместная группа компаний Raytheon — Lockheed Martin получила контракт от Пентагона на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для Грузии, Украины и других стран.
RT на русском вчера в 19:33
Хоккей

Панарин повторил достижение Ягра в «Рейнджерс»

Чемпионат 02:43
Происшествия

МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело в связи с тем, что на масленичных гуляниях в Михайловском районе Приморского края неизвестные показали на уличном экране порноролик.
RT на русском 07:30
Футбол

Гол из чемпионата Ирландии может стать лучшим в мире

Гол футболиста ирландского футбольного клуба "Дандолк" Джордану Флоресу может быть признан лучшим в мире, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:51
Политика

Украина ужесточила для своих граждан правила поездок в Россию

Украина ужесточила правила поездок в Россию для своих граждан.
ТАСС 16:19
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас назвал младшую дочь русским именем

Испанский исполнитель Энрике Иглесиас назвал новорожденную дочку несуществующим русским именем – Маша, а не Мария.
OvideO.ru 00:37
Общество

Шестая героическая: в России вспоминают псковских десантников

В 2017 году Северо-Кавказский окружной военный суд (СКОВС) признал бывшего боевика Аюба Тунтуева виновным в нападении на десантников Псковской дивизии.
Известия 16:01
Здоровье

Отдыху туристов в Таиланде ничего не угрожает

ТурДом вчера в 11:30
Политика

Власти Украины отказались праздновать День Победы

На Украине не будут праздновать День Победы 9 мая, заявил глава украинского МИД Вадим Пристайко в эфире телеканала «Украина 24».
REGNUM вчера в 22:24
Политика

В парламент Франции внесли вопрос о вотуме недоверия правительству

Французская коммунистическая партия, Социалистическая партия и «Непокоренная Франция» внесли в парламент страны вопрос о вотуме недоверия правительству.
РБК 18:48
Музыка

Александр Панайотов опроверг новость о своем участии в «Евровидении»

Александр Панайотов прокомментировал сообщения в СМИ о том, что он выбран от России на международный песенный конкурс Евровидение-2020.
ToDay News Ufa 27 февраля в 05:56
Политика

Байден лидирует на праймериз в Южной Каролине

Бывший вице-президент США Джозеф Байден побеждает на первичных выборах (праймериз) демократов, которые состоялись в американском штате Южная Каролина в субботу, 29 февраля.
Известия 20:10
Шоу-бизнес

Галкин показал трогательное семейное фото Пугачёвой с детьми

На снимке, опубликованном в Instagram артиста, запечатлена его 70-летняя супруга Алла Пугачёва и их дети 6-летние Гарри и Лиза На фотографии Примадонна обнимает близнецов, Гарри смотрит в телефон, а Лиза позирует отцу.
Газета Кемерова вчера в 23:50
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru 08:34
Происшествия

Неизвестные напали на сотрудников Sputnik Турция в Анкаре

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян назвала упырями людей, пытавшихся запугать сотрудников Sputnik Турция.
Российская газета 19:10
Музыка

Группа VAL представит Белоруссию на «Евровидении-2020»

Участником от Белоруссии на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020» стала группа VAL.
Культуромания 00:58
Авто

В Citroen придумали электрокар, на котором можно ездить без прав

Представленная новинка классифицируется как квадрицикл, поэтому для управления этим автомобилем не нужно водительское удостоверение.
Tvoe-avto.com вчера в 01:37
Армия и оружие

США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией

США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
HotGeo 12:37
Шоу-бизнес

25 лет со дня смерти. Какой была жизнь Владислава Листьева

1 марта исполнится 25 лет со дня смерти легендарного российского телеведущего Владислава Листьева.
Алтайская правда вчера в 01:23
Религия

Православные верующие празднуют Прощеное воскресенье

У православных верующих наступает праздник Прощеное воскресенье.
Газета.Ru 16:12
Хоккей

Тверитянин Илья Ковальчук провел дебютный матч за «Вашингтон»

Караван Ярмарка 27 февраля в 10:01
Общество

Что изменится в российских законах в марте 2020 года

1 марта вступают в силу поправки, разрешающие ввоз в Россию незарегистрированных лекарств по решению врачебной комиссии.
РБК 16:00
Общество

В Ватикане опровергли слухи о заражении папы Римского коронавирусом

REGNUM 14:20
Общество

В Армении выявлен первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 зафиксирован в Армении, сообщил премьер-министр Никол Пашинян.
Коммерсантъ 20:46
Политика

Компания Allseas оказалась без работы после отказа от укладки «СП-2»

Судна-трубоукладчики, которые принадлежат компании Allseas, уже два месяца стоят без работы.
Pravda.Ru 08:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Тарас Богданович Прохасько
Украинский писатель
Современный украинский писатель-прозаик, один из деятелей станиславского феномена.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное