Политика
РИА НовостиУкраинский писатель предупредил, что страна «станет русской»
Несмотря на попытки киевских властей бороться с "советским наследием" и отдалиться от русской культуры, на Украине остается сильная зависимость от соседнего государства. Такое мнение журналу "Новое время" высказал писатель Тарас Прохасько.
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Здоровье
Почти 46% заразившихся коронавирусом в Китае уже выздоровели
Почти 46% всех заразившихся новым типом коронавируса в Китае уже вылечились и были выписаны из больницы, свидетельствуют данные Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Происшествия
В Москве два человека погибли после прыжка в бассейн с сухим льдом
Два человека погибли, двое госпитализированы в Москве после того, как в бассейн засыпали 25 килограммов сухого льда, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Гаджеты
Vivo представила уникальный смартфон APEX 2020
Заявлено, что концептуальный смартфон Vivo Apex получил 6,45-дюймовый дисплей с загнутыми краями на 120 градусов, а это даже больше чем у Vivo Nex 3. В смартфоне применили виртуальные кнопки, и отказались от портов и отверстий.
Армия и оружие
Пентагон подписал контракт на производство Javelin для Украины
Совместная группа компаний Raytheon — Lockheed Martin получила контракт от Пентагона на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для Грузии, Украины и других стран.
Хоккей
Панарин повторил достижение Ягра в «Рейнджерс»
Происшествия
МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье
Сотрудники МВД возбудили уголовное дело в связи с тем, что на масленичных гуляниях в Михайловском районе Приморского края неизвестные показали на уличном экране порноролик.
Футбол
Гол из чемпионата Ирландии может стать лучшим в мире
Гол футболиста ирландского футбольного клуба "Дандолк" Джордану Флоресу может быть признан лучшим в мире, сообщает РИА "Новости".
Политика
Украина ужесточила для своих граждан правила поездок в Россию
Украина ужесточила правила поездок в Россию для своих граждан.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас назвал младшую дочь русским именем
Испанский исполнитель Энрике Иглесиас назвал новорожденную дочку несуществующим русским именем – Маша, а не Мария.
Общество
Шестая героическая: в России вспоминают псковских десантников
В 2017 году Северо-Кавказский окружной военный суд (СКОВС) признал бывшего боевика Аюба Тунтуева виновным в нападении на десантников Псковской дивизии.
Здоровье
Отдыху туристов в Таиланде ничего не угрожает
Политика
Власти Украины отказались праздновать День Победы
На Украине не будут праздновать День Победы 9 мая, заявил глава украинского МИД Вадим Пристайко в эфире телеканала «Украина 24».
Политика
В парламент Франции внесли вопрос о вотуме недоверия правительству
Французская коммунистическая партия, Социалистическая партия и «Непокоренная Франция» внесли в парламент страны вопрос о вотуме недоверия правительству.
Музыка
Александр Панайотов опроверг новость о своем участии в «Евровидении»
Александр Панайотов прокомментировал сообщения в СМИ о том, что он выбран от России на международный песенный конкурс Евровидение-2020.
Политика
Байден лидирует на праймериз в Южной Каролине
Бывший вице-президент США Джозеф Байден побеждает на первичных выборах (праймериз) демократов, которые состоялись в американском штате Южная Каролина в субботу, 29 февраля.
Шоу-бизнес
Галкин показал трогательное семейное фото Пугачёвой с детьми
На снимке, опубликованном в Instagram артиста, запечатлена его 70-летняя супруга Алла Пугачёва и их дети 6-летние Гарри и Лиза На фотографии Примадонна обнимает близнецов, Гарри смотрит в телефон, а Лиза позирует отцу.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Происшествия
Неизвестные напали на сотрудников Sputnik Турция в Анкаре
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян назвала упырями людей, пытавшихся запугать сотрудников Sputnik Турция.
Музыка
Группа VAL представит Белоруссию на «Евровидении-2020»
Участником от Белоруссии на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020» стала группа VAL.
Авто
В Citroen придумали электрокар, на котором можно ездить без прав
Представленная новинка классифицируется как квадрицикл, поэтому для управления этим автомобилем не нужно водительское удостоверение.
Армия и оружие
США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией
США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
Шоу-бизнес
25 лет со дня смерти. Какой была жизнь Владислава Листьева
1 марта исполнится 25 лет со дня смерти легендарного российского телеведущего Владислава Листьева.
Религия
Православные верующие празднуют Прощеное воскресенье
У православных верующих наступает праздник Прощеное воскресенье.
Хоккей
Тверитянин Илья Ковальчук провел дебютный матч за «Вашингтон»
Общество
Что изменится в российских законах в марте 2020 года
1 марта вступают в силу поправки, разрешающие ввоз в Россию незарегистрированных лекарств по решению врачебной комиссии.
Общество
В Армении выявлен первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 зафиксирован в Армении, сообщил премьер-министр Никол Пашинян.
Политика
Компания Allseas оказалась без работы после отказа от укладки «СП-2»
Судна-трубоукладчики, которые принадлежат компании Allseas, уже два месяца стоят без работы.