Политика
Красная веснаУкраинский писатель признал большое влияние России на Украину
Русское на Украине может стать нормой, констатировал украинский литератор Тарас Прохасько 29 февраля в интервью журналу «Новое время». По мнению писателя, все усилия властей Украины на культурное разъединение с Россией и советским наследием ни к чему не привели.
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На Украине до сих пор сильная зависимость от России. И в первую очередь ментальная.
— Тарас Прохасько, украинский писательРИА Новости вчера в 12:32
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Политика
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Причиной конфликта президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Алексея Гончарука стало недовольство украинского олигарха Игоря Коломойского решением правительства сменить глав энергетических компаний, которыми руководили его доверенные лица.
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Политика
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С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
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Армия и оружие
США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией
США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
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«Ливерпуль» крупно уступил «Уотфорду» в матче чемпионата Англии
Футбол
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Встреча 24-го тура чемпионата Германии между «Хоффенхаймом» и «Баварией» прерывалась на 12 минут из-за неподобающего поведения болельщиков мюнхенского клуба.
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Надаль выиграл турнир в Акапулько
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Путин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты
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Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем
Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.
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Байден победил на праймериз демократов в Южной Каролине
Бывший вице-президент США Джо Байден одержал победу на праймериз Демократической партии в штате Южная Каролина.
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Без Дзюбы «Зенит» не смог выиграть у «Локомотива»
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Авторы Beautiful Desolation попросили пиратов поддержать игру
Разработчики Beautiful Desolation из студии The Brotherhood опубликовали обращение к пиратам, в котором попросили тех поддержать их изометрическую постапокалиптическую приключенческую игру.
Политика
47 тысяч беженцев пересекли границы Турции с Евросоюзом
Музыка
Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе»
Певец Сергей Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу "Ну-ка, все вместе" из-за несправедливой, по его мнению, оценки выступления одного из конкурсантов членом жюри.
Общество
АТОР указала на угрожающее положение туротрасли из-за коронавируса
Туроператоры-члены Ассоциации туроператоров России обратились к правительству с открытым письмом, где обратили внимание на угрожающее стабильности положение туристической отрасли из-за распространения коронавируса.
Кино
Стивен Спилберг отказался снимать «Индиану Джонса 5»
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Общество
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Энергетика
Цены на топливо в Белоруссии вырастут в девятый раз с начала года
В 2019 году цены на топливо на внутреннем рынке страны менялись 28 раз (чаще повышались на копейку), в 2018 году - 27 раз.
Армия и оружие
Белорусские миротворцы проведут учения с британскими морпехами
«В рамках подготовки миротворческой роты 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады к участию в миротворческой деятельности ООН в период с 1 по 14 марта будет проведена совместная тренировка белорусских миротворцев с подразделением морской пехоты Великобритании», — указано в сообщении.
Политика
Турецкая партия назвала войну с Сирией капканом для Эрдогана
"Война с Сирией изолирует Турцию и отталкивает ее от стратегических союзников: России, Ирана и Ирака, а также Китая", — говорится в решении ЦИК партии.
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Британский премьер скоро станет отцом: ребенок должен появиться на свет примерно в начале лета.
Происшествия
В Австралии зафиксирована первая смерть от коронавируса
Власти штата Западная Австралия сообщили о первой в стране смерти от болезни, вызванной коронавирусом.
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