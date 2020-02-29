На Украине до сих пор сильная зависимость от России. И в первую очередь ментальная.

Русское на Украине может стать нормой, констатировал украинский литератор Тарас Прохасько 29 февраля в интервью журналу «Новое время». По мнению писателя, все усилия властей Украины на культурное разъединение с Россией и советским наследием ни к чему не привели.

Политика Конфликт президента и премьера Украины связали с Коломойским Причиной конфликта президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Алексея Гончарука стало недовольство украинского олигарха Игоря Коломойского решением правительства сменить глав энергетических компаний, которыми руководили его доверенные лица.

Общество 25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева Один из основателей телекомпании ВИД, гендиректор ОРТ и создатель российского развлекательного вещания был убит вечером 1 марта 1995 года в подъезде собственного дома.

Единоборства Результаты UFC Fight Night 169: Фигередо нокаутировал Бенавидеза В Норфолке, США, состоялся турнир UFC Fight Night 169, главным событием которого стал поединок за вакантный чемпионский пояс UFC в наилегчайшем весе между Джозефом Бенавидезом и Дейвесоном Фигередо, однако, титул, оставленный Генри Сехудо, так и не нашел нового владельца.

Политика Украинцам ужесточили правила выезда в Россию С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.

Здоровье В Роспотребнадзоре дали советы для поддержания иммунитета В Роспотребнадзоре дали советы для поддержания здоровья в рамках Всемирного дня иммунитета, который отмечают 1 марта.

Игры Авторы Beautiful Desolation попросили пиратов поддержать игру Разработчики Beautiful Desolation из студии The Brotherhood опубликовали обращение к пиратам, в котором попросили тех поддержать их изометрическую постапокалиптическую приключенческую игру.

Общество АТОР указала на угрожающее положение туротрасли из-за коронавируса Туроператоры-члены Ассоциации туроператоров России обратились к правительству с открытым письмом, где обратили внимание на угрожающее стабильности положение туристической отрасли из-за распространения коронавируса.

Общество В России с 1 марта вступил в силу ряд законов Федеральный закон от 27 декабря 2019 года № 475-ФЗ разрешает с 1 марта до 31 декабря 2023-го ввозить лекарства, содержащие наркотические средства или психотропные вещества.

Армия и оружие Белорусские миротворцы проведут учения с британскими морпехами «В рамках подготовки миротворческой роты 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады к участию в миротворческой деятельности ООН в период с 1 по 14 марта будет проведена совместная тренировка белорусских миротворцев с подразделением морской пехоты Великобритании», — указано в сообщении.