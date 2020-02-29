Политика

Красная веснаКрасная веснаУкраинский писатель признал большое влияние России на Украину

Русское на Украине может стать нормой, констатировал украинский литератор Тарас Прохасько 29 февраля в интервью журналу «Новое время». По мнению писателя, все усилия властей Украины на культурное разъединение с Россией и советским наследием ни к чему не привели.
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Тарас Прохасько
На Украине до сих пор сильная зависимость от России. И в первую очередь ментальная.
— Тарас Прохасько, украинский писательРИА Новости вчера в 12:32

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Число погибших на вечеринке в бане в Москве увеличилось до трех человек.
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«Бавария» и «Хоффенхайм» прерывали матч из-за оскорбительного баннера

Встреча 24-го тура чемпионата Германии между «Хоффенхаймом» и «Баварией» прерывалась на 12 минут из-за неподобающего поведения болельщиков мюнхенского клуба.
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Генсек НАТО выразил поддержку Турции после гибели военных в Идлибе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил поддержку Турции в связи с гибелью военнослужащих в сирийском Идлибе.
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Байден победил на праймериз демократов в Южной Каролине

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Разработчики Beautiful Desolation из студии The Brotherhood опубликовали обращение к пиратам, в котором попросили тех поддержать их изометрическую постапокалиптическую приключенческую игру.
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47 тысяч беженцев пересекли границы Турции с Евросоюзом

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В России с 1 марта вступил в силу ряд законов

Федеральный закон от 27 декабря 2019 года № 475-ФЗ разрешает с 1 марта до 31 декабря 2023-го ввозить лекарства, содержащие наркотические средства или психотропные вещества.
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Власти штата Западная Австралия сообщили о первой в стране смерти от болезни, вызванной коронавирусом.
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